Podmínky operátorů: Ochrana údajů o zákaznících

Údaje o svých zákaznících samozřejmě shromažďují všichni operátoři, celulární nevyjímaje. Každý z operátorů na tuto svoji činnost pamatuje také ve svých "Všeobecných podmínkách" a zákazníkům zde sděluje, jak bude s jejich osobními daty zacházet. Ve světle včerejšího článku o odpovědnosti operátorů za škody vzniklé jejich zákazníkům, kdy jsme kritizovali přístup Českého Mobilu, přinášíme dnes srovnání pasáží týkajících se právě shromažďování osobních údajů zákazníků. Stejně jako včera má i dnes Český Mobil nejrozsáhlejší text.

EuroTel



8. Shromažďování a užití informací o účastnících



EuroTel je oprávněn shromažďovat osobní údaje a informace o účastníkovi nutné pro jeho evidenci v systému a užívat je v souladu s právním řádem ČR pro účely provozování sítí . EuroTel je oprávněn poskytnout zahraničním roamingovým operátorům , s nimiž uzavřel roamingovou smlouvu, postupné řady IMSI čísel, celulární čísla, která jsou aktivní v síti EuroTelu, a jim odpovidající doplňkové služby, a to vše bez uvedení identifikace konkrétních účastníků . EuroTel se zavazuje, že s osobnimi údaji a informacemi o účastníkovi bude nakládat pouze v souladu s článkem 8., bude zajišťovat jejich náležité utajení v souladu se zákonem a kromě případů uložených zákonem nebo dohodnutých s účastníkem je nebude sdělovat třetím osobám . EuroTel je povinen zpřístupnit jméno, adresu a celulární číslo účastníka ostatním účastníkům sítí, pokud s tím účastník projevil písemně souhlas.

RadioMobil

9. Informace o účastnících, evidence údajů

9.1. RadioMobil může všechny podstatné informace týkající se účastníků, které uložil jako elektronická data nebo jinak, nebo obdržel k uložení, užívat v souladu s právním řádem ČR k účelům provozování sítě a nebo propojených sítí . RadioMobil je oprávněn poskytnout provozovatelům, s nimiž uzavřel dohody o roamingu , postupné řady IMSI čísel, účastnická čísla v síti RadioMobilu a jim odpovídající doplňkové Služby, a to bez uvedení identifikace účastníků .

9.2. RadioMobil je povinen poskytnout obecné informace týkající se telefonních čísel jeho účastníků (s výjimkou těch, kteří se rozhodli svá čísla nezveřejnit.) prostřednictvím telefonní služby v rámci sítě RadioMobilu.

9.3. RadioMobil je povinen zajistit, aby jeho účastníci měli přístup k informacím, které se týkají telefonních čísel (jsou-li zpřístupnitelná) účastníků ostatních sítí, které jsou propojeny se sítí GSM RadioMobil.

9.4. RadioMobil je povinen s údaji a informacemi o účastníkovi nakládat pouze v souladu s ustanovením článku 9. Všeobecných podmínek a bude zajišťovat náležitou ochranu informací o účastníkovi před neoprávněným užitím . RadioMobil nezpřístupní tyto informace třetím osobám s výjimkou případů stanovených nebo požadovaných zákonem, nebo informací schválených účastníkem .

Český Mobil

10. OSOBNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA

10.1 Ochrana osobních údajů

10.1.1 Veškeré údaje, které Český Mobil od Účastníka získá, budou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v počítačovém informačním systému Českého Mobilu a bude s nimi nakládáno jako s chráněnými informacemi .

10.1.2 Český Mobil bude nakládat s uvedenými chráněnými informacemi v souladu s příslušnými právními předpisy .

10.1.3 Český Mobil může zveřejnit Účastníkovo jméno, adresu a telefonní číslo v adresářích a telefonních seznamech Českého Mobilu a poskytnout tyto informace pro účely poskytování služeb vyhledávání adres a telefonních čísel s tím, že tak neučiní, pokud si tuto službu Účastník objedná podle článku 10.2 níže.

10.1.4 Po předchozím souhlasu Účastníka je Český Mobil oprávněn uvedené údaje poskytnout

(a) osobě, která se identifikuje jako oprávněný zástupce Účastníka,

(b) v nezbytně nutném rozsahu jinému poskytovateli telekomunikačních služeb za účelem umožnit Účastníkovi využívat služby podle zvoleného Programu služeb,

(c) v nezbytně nutném rozsahu subjektu, který je Českým Mobilem využíván k ověření platební morálky Účastníka, pro zajištění inkasa nedoplatků Účastníka, pro shromáždění obecných demografických údajů o Účastnících nebo pro marketingové účely a pro účely vývoje nových služeb, nebo k vykonávání dalších administrativních funkcí, s tím, že tyto informace se poskytují pouze pro výše uvedené účely.

10.1.4 Platební morálka Účastníka může být ověřována za účelem zahájení poskytování služeb, případně za účelem umožnění pokračování v jejich poskytování, v souladu s právním řádem ČR.

10.1.5 Český Mobil je oprávněn s chráněnými informacemi o Üčasníkovi nakládat pouze v souladu s platným právním řádem ČR a v souladu s ustanovením článku 10.1 těchto Všeobecných podmínek a bude zajišťovat jejich náležitou ochranu před neoprávněným užitím. Český Mobil nezpřístupní tyto informace třetím osobám s vyjímkou zákonem stanovených případů nebo informací schválených Účastníkem .

10.2 Žádost o nezveřejnění

10.2.1 Účastník může požádat Český Mobil o doplňkovou službu spočívající v nezveřejnění nebo neposkytnutí jeho jména, adresy nebo telefonního čísla prostřednictvím služeb vyhledávání adres a telefonních čísel.

10.2.2 Tento požadavek lze uplatnit kdykoli telefonicky v oddělení Služeb zákazníkům Českého Mobilu.

10.2.3 Za tuto doplňkovou službu bude Účastníkovi účtována jednorázová administrativní cena ve výši stanovené v Ceníku.

10.2.4 Tato doplňková služba bude zavedena s účinností ke dni, kdy Český Mobil obdrží příslušnou žádost.

10.2.5 Český Mobil není odpovědný za informace, které byly poskytnuty, nebo zveřejněny před obdržením této žádosti.

Vaše e-mailové reakce týkající se prohlášení Českého Mobilu o tom, že nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou únikem informací jen podporují otázku, jakou hodnotu má výše uvedený závazek ČM?

Jinak v dnes porovnaných bodech nenacházíme mnoho rozporného. Ovšem i dnes má prvenství Český Mobil, který se musí nejdříve dotázat svého zákazníka, zda jeho údajě může poskytnout jinému operátorovi, aby mu tento mohl umožnit roaming.

Pravděpodobně bude takový podpis součástí běžné smlouvy, případně za něj bude považován podpis pod smlouvou. Ovšem má-li smlouva obsahovat v záplavě okolního textu i souhlas tohoto typu, je potřeba ji číst velmi pečlivě a celou.

Je sice jasné, že u roamingu jde spíše o údaje technického charakteru, ale další popsané možnosti by již měly vybízet k zamyšlení. Kdo je "oprávněný zástupce Účastníka", který potřebuje zjišťovat jméno a telefonní číslo osoby, která jej "oprávnila"? Pravděpodobně šlo o to, poskytnout např. rodinným příslušníkům možnost převzít telefonní aparát po zemřelém, ale že by právě oni neznali telefonní číslo? A co společnost, která bude ověřovat platební morálku?

Přemysl Souček