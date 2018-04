Podmínky licence: každému dle jeho práce

Přesně ve 12:00 se na serveru ČTÚ objevily podrobnější materiály týkající se licenčního tendru na DCS-1800. Ačkoliv stojí za zaznamenání fakt, že státní správa použila jako samozřejmé médium pro jejich zveřejnění internet a podmínky zveřejnila přesně v poledne, tedy bez výmluv "nešel nám server" a ačkoliv i za zaznamenání stojí fakt, že server ČTÚ byl desítky minut jen velmi těžko přístupný, v jakém obležení byl, je podstatně zajímavější - alespoň pro tuto chvíli a tento moment - to, co v podmínkách najdeme.

Především: ČTÚ publikovala materiály "Pravidla výběrového řízení", "Základní informace" a "Dohodu o důvěrné povaze informaci". Třetí materiál ponechme stranou a podívejme se na první dva. Ačkoliv ve Wordu počítají cca. 40 stránek, představují spíše shrnující abstrakta a návod, jak se zúčastnit tendru.

Návod na účastenství v tendru vynechávám, pro většinu z nás není podstatný - snad jen tolik, že přihlašovací nevratný poplatek činí 2 miliony Kč a třeba také podepsat Dohodu o důvěrné povaze informací.

A nyní ten chyták. Kompletní materiály k tendru nazvané Soubor informací dostanou všichni účastníci (tedy splatitelé oněch 2 mil Kč, kteří předloží všechny náležité písemnosti) nejdříve (!) 21. července 1999. Do 30. července mají čas na podání připomínek a otázek k tomuto Souboru. A nyní znovu pozor - konečný termín předložení nabídek je do 17. srpna 1999, 16:00 hodin.

V praxi to představuje 27 kalendářních (nikoliv pracovních!) dní a to je docela krátký termín. Mnoho kritiky se oprávněně snese právě na tuto lhůtu - zatímco ČTÚ se s výběrem poradenské firmy babralo několik měsíců, zájemci o licenci mají necelé čtyři týdny. Bezpochyby také padne výtka, že ČTÚ tím fakticky protěžuje zájemce, kteří na českém trhu půdobí delší dobu a měli tedy čas si potřebné průzkumy a studie nechat zpracovat již počátkem roku, kdy již bylo jasné, že ČTÚ bude spěchat. Nicméně protěžování zájemců s orientací na českém trhu je spíše kladem, než záporem...

Mezi 25. až 26. srpnem 1999 by měl Řídící výbor projednat s jednotlivými žadateli jejich nabídky a poté by mělo padnout rozhodnutí. Za licenci její držitel zaplatí 1 miliardu Kč, tedy necelých 29 milionů dolarů. Poplatek za licenci tedy nebude bránit zřejmě žádnému zájemci o to, aby se o její získání pokoušel.

Zajímavé také je, že držitel licence nesmí v průběhu tří let změnit svoje majetkové poměry tak, aby odporovaly požadavkům Pravidel v jejich dnešní formě. To například vylučuje prodání třetího operátora například SPT Telecom nebo ČRa.

Držitel licence musí mít alespoň roční zkušenost s provozem minimálně jedné digitální sítě s 100 000 účastníky.

Několik dlouhých pasáží se věnuje zamezení majetkového propojení stávajících operátorů s žadateli o licence. Princip, který zde platí, znamená vyloučení všech majetkových vazeb nad 10% podílu a to i nepřímo. Tedy Contactel vlastněný z 50% ČRa, které vlastní 51% RadioMobilu, zřejmě vypadá ze hry, protože je z hlediska Pravidel vlasntíkem 25,5% RadioMobilu. Nicméně další vzorec se opírá o základní jmění, takže tato pasáž bude ještě podrobně analyzována.

yní k samotnému nástinu podmínek pro třetího operátora

Lze říci, že ČTÚ vykročilo většinou tou štastnější nohou a zřejmě překonalo sebe sama.

Nový operátor má dostat 2 x 14 MHz (ať již spojitě, či nespojitě), což není mnoho - ČTÚ ale tento příděl hodlá zvýšit a předpokládá uvolnění celého spektra 2 x 75 MHz pro všechny DCS-1800 sítě. Stávající operátor také dostane 2x 4 MHz z GSM 900 MHz pásma, tedy jen tolik, aby mohl zprovoznit vykrytí rozsáhlých oblastí mimo aglomerace. Proč to? Především proto, že ČTÚ nebylo schopno dojít k dohodě o vnitrostátním roamingu se stávajícími operátory. Ti nemají povinnost roaming uzavřít a mají pouze možnost, takže na vnitrostátní roaming patrně můžeme začít zapomínat.

Horší ale je, že ČTÚ garantuje na DCS-1800 maximálně 9 měsíců exklusivity od udělení povolení. Vzhledem k tomu, že start sítě může trvat 3-6 měsíců a oba stávající operátoři se budou moci připravovat, je tato lhůta naprosto nedostatečná!

Podobně ožehavé je sdílení anténních stanovišť. ČTÚ je sice podporuje, ale sdílení ma proběhnout "projednáním v dobré víře a pokud je to možné technicky a provozně" a hlavně "pokud nelze z objektivních důvodů pokrýt území v blízkosti stanoviště jinými prostředky" - tedy záruka všelijaká žádná a můžeme se těšit na to, že budeme mít nasázené třetí stožáry...

Mobilní síť nemá být náhradou sítě pevné, tedy nemá sloužit jako WLL. To se ale dá obejít - homezone je vlastně jen speciální tarif...

Tak, to je asi z nejdůležitějších věcí všechno. Samozřejmě se postupně budou vynořovat sporné body a témata, důležité ale je, že již existuje něco, na čem lze stavět. Několik týdnů bezesných nocí nyní začíná všem zájemcům o licenci.

Jak tyto podmínky zhodnotit? Zázrak jsme nečekali a tak ve většině bodů jsou podmínky asi tím, v co se doufalo. Vcelku představují poměrně vyvážené prostředí pro start další digitální sítě. Samozřejmě mají své problémy - především pouze devítiměsíční exklusivní lhůta pro DCS-1800 provozovatele, ale také málo zajištěné sdílení stožárů.Dalším problémem jsou stále tajné propojovací poplatky - pokud nebudou obsaženy ani v podrobných materiálech, bude to představovat značně nepříjemný problém.

Krátká doba na podání nabídek nahrává firmám, které jsou na trhu přítomny již delší dobu - obecně vzato je ale přílišný spěch škodlivý a kdyby byl měsíc navíc, ničemu by to neublížilo. Nyní platí, že kdo na nabídce již pracoval, bude za svoji snahu odmněň a to je také dobře - každému podle jeho práce!