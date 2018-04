"Když blbě zadáš PUK, tak seš jantar." Nezvyklé podmínky operátora

"Ale tady to nekomplikujem a jsme prostě Gorila", píše se v uvolněném duchu v podmínkách Gorila mobilu. Ten v dokumentu označeném jako "Nutný zlo" používá hovorovou češtinu a jednoduše vypouští běžné "právní kecy".

Výhody služeb pak operátor předkládá v dokumentu "No bullshit". Virtuál tak chce být bližší hlavní cílové skupině, kterou jsou mladí uživatelé od 15 do 26 let.

V podmínkách se tak uživatel dozví například "Vo co de ve VP", informace o "vodstávce" či "Kdo zaplatí průsery". Výslovný souhlas s ověřením správnosti údajů a pravosti dokladů pak operátor vysvětluje slovy "No prostě zjistit, jestli nás nešmelíš".

Přenos čísla "zmákne do 4 pracovních dnů", jakmile mu uživatel "dovalí" ČVOP. Využívá-li předplacenou kartu, měl by si dát pozor i na špatně zadaný PUK: "Když blbě zadáš PUK, tak seš jantar a smlouva se ukončí dřív, než řekneš výpravčí."

Pokud by přece jen na těchto podmínkách bylo pro uživatele něco nesrozumitelné, odkazuje je "Vrchní Gorilí vedení" na podmínky O2, kde "je napsaný v podstatě totéž, ale právníma kecama". Gorila mobil totiž působí jako branded reseller O2, které poskytuje kompletní technickou infrastrukturu. Jde tak o nejjednodušší a nejzákladnější formu virtuálního operátora.