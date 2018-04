Většina tuzemských zájemců nechce být čtvrtým mobilním operátorem

Do aukce se zřejmě nepřihlásí ani společnost UPC. Finanční skupina PPF podmínky dosud nekomentovala. Zájem PPF se tak dá i nadále předpokládat, a to i vzhledem k aktivnímu přístupu během připomínkového řízení k podmínkám aukce. O kmitočty se zřejmě utkají i všichni tři mobilní operátoři: Telefónica, T-Mobile a Vodafone.

"Při bližším pohledu do problematiky musí všichni vidět, že ČTÚ zkrátka nedává vůbec rovnou šanci novému operátorovi přijít do ČR," okomentoval podmínky aukce místopředseda představenstva Dial Telecomu Aleš Zeman. Dále uvedl, že to i po úpravě podmínek vypadá na stejnou blamáž jako dosud. Pásmo 1 800 MHz vyhrazené pro nového operátora podle Zemana stačí pro pokrytí území z technického hlediska, ale ne z ekonomicko-podnikatelského.

Podle Pavla Halfara, jednatele společnosti ha-vel internet, může nový operátor vzniknout pouze za podmínky vyhrazení pásma 800 MHz. To umožňuje pokrytí velkého území s nižším počtem vysílačů. "Vzhledem k tomu, že ČTÚ nereflektoval tuto zásadní připomínku naší společnosti, aktuálně nepředpokládáme naši přímou účast v aukci," uvedl.

Společnost UPC, největší kabelová firma v Česku, se k podmínkám aukce nechtěla vyjadřovat. Mluvčí Juraj Gerbera pouze potvrdil platnost dřívějšího vyjádření, že firma hledá vhodný model poskytování mobilních služeb k současné nabídce volání, televize a internetu v pevných sítích. UPC se v minulosti zajímala spíše o možnost pronajímání sítě od jiné společnosti a vytvoření virtuálního operátora.

Český telekomunikační úřad zahájil aukci kmitočtů pro vysokorychlostní připojení LTE ve čtvrtek. Zájemci o kmitočty v pásmech 800, 1 800 a 2 600 MHz se mohou do výběrového řízení hlásit do 10. září. Do konce letošního roku by měly být kmitočty vydraženy a jejich přidělení by mělo proběhnout v lednu 2013.