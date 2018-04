Podlehněte osudovému dotyku podruhé - podrobná recenze HTC Touch Dual

HTC Touch byl odpovědí taiwanského výrobce na americký zázrak jménem Apple iPhone. Touch nakonec dokázal to, v co nedoufali ani ti největší optimisté a milovníci přístrojů s Windows Mobile. Tři měsíce od svého uvedení se totiž stává mobilní kanceláří pro více než 800 000 uživatelů, dva měsíce poté prodejnost překročila magickou hranici jednoho milionu. A jak si vedl Apple iPhone? Lépe. Tato skutečnost asi nikoho nepřekvapí. Rozdíly ale nejsou tak markantní, jak by se mohlo na první pohled zdát a tak i nenasytnému americkému trhu bažícímu po revolučním telefonu trvalo přesně čtyřiasedmdesát dnů, než se miliontý iPhone zabydlel v kapse spokojeného uživatele.

Pomocí jednoduchých počtů lze tedy snadno vydedukovat, že jeden prodaný HTC Touch odpovídal dvěma kouskům Apple iPhone. Touch se tedy stal jasně nejúspěšnějším modelem koncernu HTC, kterým se společnost přesně trefila do potřeb zákazníka. Zdá se, že ne každý prahne po technologiemi nabitém komunikátoru typu HTC Kaiser, do jeho funkční výbavy má totiž Touch poměrně velký kus cesty. Naproti tomu lze Touch označit slovy elegantní, kompaktní až miniaturní a módní. Takové přívlastky by se nám přeci jen v souvislosti s Kaiserem na jazyk nedraly tak snadno.

HTC Touch opravdu není ledajaký model, stal se totiž vůbec prvním zástupcem nové skupiny zařízení s názvem Touch Phone. Do redakce nám před nedávnem dorazila úhledná krabice s velmi lákavým obsahem jménem HTC Touch Dual. Největší změnou, tedy spíše vylepšením oproti původnímu modelu, je vysouvací numerická klávesnice. Krokem zpět je naopak absence wi-fi přijímače.

HTC Touch definoval novou skupinu komunikátorů, recenzovaný Touch Dual je jeho první přímý nástupce. Zanedlouho se dočkáme modelu s dovětkem Cruise, který nabídne velmi slušnou výbavu.

Stručná charakteristika:

HTC Touch Dual je kompaktní stylový komunikátor, který má elegance na rozdávání. K rychlejšímu psaní textů je připravena vysouvací numerická klávesnice, TouchFLO zajistí pohodlné ovládání prsty. Kam se ale podělo wi-fi a satelitní navigace?

Obsah balení

HTC Touch Dual, 1120 mAh akumulátor, stereo headset s molitany, váček na telefon, nabíječka, USB kabel, folie na displej, manuál v angličtině, záruční list, náhradní stylus, CD getting start, CD se Sprite Backup, Spb GPRS Monitor

Vzhled, konstrukce a zpracování – čirá elegance

Komunikátor bylo dříve jednoslovné označení pro neohrabaný rozměrný přístroj hmotnosti nejméně dvacet deka. Ano, takto skutečně první přístroje patřící do skupiny Pocket PC Phone edition,vypadaly. Doba ovšem pokročila a tak jsou dnešní PDA telefony značně kompaktnější, vybavenější a elegantnější. Původnímu modelu Touch bychom mohli s klidným svědomím udělit minimálně ve své kategorii titul elegán roku, jeho nástupce Touch Dual je na tom velmi obdobně.

Na první pohled jsou si obě dvojčata velmi podobná a tak i zaměnitelná. Použitý materiál, oblé rohy i lesklý stříbřitý lem táhnoucí se kolem celého obvodu přístroje, to vše novinka zdědila po svém předchůdci. U fyzických proporcí bychom ale jisté rozdíly našli. Touch Dual mírně vyrostl a dokonce se nám i zakulatil. Jeho šířka je naopak o celé tři milimetry nižší a tak přístroj lépe padne do ruky i majitelům menších dlaní. Ruku v ruce s vyšší tloušťkou kráčí hmotnost, která se navýšila na konečných 120 gramů včetně akumulátoru. V porovnání s ostatními komunikátory jde stále o velmi příjemnou hodnotu.

Čelní kryt přístroje je i u novinky zhotoven z tmavého plastu, který je navíc pokrytý gumovou vrstvou. Tato povrchová úprava je velmi příjemná na dotek a měla by být také antibakteriální. Nad dotykovým displejem je mřížka sluchátka telefonu, v pravém rohu potom CIF kamerka k přenosu obrazu při videohovorech. Diody byste se jen tak nedohledali, LED je totiž ukrytá pod mřížkou reproduktoru a dává o sobě vědět jen v určitých situacích (nabíjení, příchozí SMS, aktivní Bluetooth).

K ovládání je krom dotykového pera, které nerušeně odpočívá v útrobách zařízení, připravena také hlavní navigační klávesa tvaru čtverce (spíše pouze jeho obvodu) s potvrzovacím středem. Ač se tento prvek schovává za metalický nástřik, jde pouze o plastový výlisek. Povrch tlačítka je docela kluzký, což trochu znesnadňuje ovládání. Po chvíli cviku však na tento problém rychle zapomenete. Tlačítky lze snadno obsluhovat ještě telefonní funkce přístroje, na šest dalších kontextových kláves známých třeba z HTC Artemise nebo TyTNu II ale zapomeňte. Dual je předurčený ke snadnému ovládání pomocí prstů.

Pravý bok přístroje ukrývá spouštěcí tlačítko vestavěného fotoaparátu, v horním rohu vykukuje plastový konec stylusu. Již zmíněný stříbrný lem velice pěkně kontrastuje s tmavým krytem a dodává přístroji velkou dávku elegance.

Poutko k uchycení přístroje na šňůrku a tlačítko k uspání (vypnutí) přístroje bychom většinou hledali na horní hraně. A i v tomto případě by to byla správná volba. To pravá bočnice je o mnoho zajímavější. Předně zde nalezneme kolébkový regulátor hlasitosti a propriatární konektor HTCExt. Slot na microSD karty je trochu netradičně umístěn v zaoblení přístroje a je kryt gumovou krytkou. Netřeba zdůrazňovat následky, které by způsobilo časté vyjímaní karty ze slotu. Ty tam jsou doby, kdy slot na paměťové karty představoval jen nevzhledný otvor bez záslepky – s takovým řešením jsme se mohli setkat třeba u HTC Wizard nebo TyTN.

Spodní bok je na první pohled prostý jakýchkoli ovládacích elementů. Při podrobnějším prozkoumání byste si ale všimli drobného mikrofonu a také odjišťovacího mechanismu pro sejmutí zadního krytu. Ten se podobně jako u HTC Trinity sejme skutečně celý a ne jen jeho část. Po odklopení se odhalí akumulátor a slot na SIM kartu. Vidět je také miniaturní objektiv fotoaparátu, který je na zadním krytu doplněn o zrcátko k pořizování autoportrétů. Napravo od stříbřitého elementu je mřížka systémového reproduktoru.

Zhruba v polovině je nenápadný nápis “Touch Dual“, kousek pod ním pak nechybí logo výrobce. Připomeňme jen, že na prvních fotografiích byl tento model ještě prezentován s nápisem “Slide“. Pokud v uvedeném seznamu tlačítek a jiných ovládacích elementů marně hledáte aktivátor soft resetu, pak hledat přestaňte. Touch Dual tento knoflík uživateli nenabízí.

K dílenskému zpracování nemáme sebemenší výhrady a i přesto, že je celý kryt zhotoven výhradně z plastu, působí jako celek velmi solidně a všechny díly konstrukce dokonale lícují bez zjevných vůlí. Pozitivní je také fakt, že na těle neulpí každý otisk prstu – nikdy nekončící leštění věčně upatlaného přístroje (HTC Trinity) se tak netřeba obávat.



Paměť a procesor - na půl plynu

Touch Dual je v pořadí druhým komunikátorem z produkce HTC, který je osazen výkonným procesorem Qualcomm MSM700 s pracovním taktem rovných 400 MHz. Už při prvním odhalení předběžných specifikacích se v kolonce procesor usmívalo takto vysoké číslo. Zpočátku přitom panovaly obavy, že srdcem přístroje bude opět lenošný Texas Instruments OMAP na 200 MHz, který pohání původní Touch. Procesoru zdatně sekunduje dostatečně velká operační paměť, která je servírována ve velikosti 128 MB SDRAM. Taková porce znamená hromadu spuštěných aplikací na pozadí bez zjevného zpomalení přístroje. Kéž by konečně i kolegové z E-TENu pochopili, že 64 MB je skutečně málo a pokud jde o modely s VGA displejem (X500+, X800), pak to platí dvojnásob.

Touch Dual běží na Windows Mobile 6 Professional AKU 0.4, který ukusuje zhruba polovinu z 256 MB velké FlashROM. Na zařízení po hardresetu je uživateli k dispozici 106 MB, volná operační paměť se pak pohybuje okolo 60 MB. V této chvíli zařízení nepodporuje GPS a tak bude méně náročným uživatelům těch 100 MB stačit, pro ostatní je samozřejmě připraven microSD slot s podporou SDHC karet. Divíte se podivného příslovečného určení času z minulé věty?

Na fóru XDA Developers se totiž před několika dny začaly množit informace, že je Touch Dual osazen totožným hardware jako jeho týmový kolega TyTN II. A je tak hypoteticky možné, že je satelitní navigace i wi-fi modul na mainboardu fyzicky obsažen, jen je softwarově zakázán. Pokud by se tyto informace potvrdily, nebylo by to poprvé, co HTC z nepochopitelných důvodů programově zablokovalo GPS – uživatelé HTC Trinity mohli satelitní navigace využívat až po vydání (a nainstalování) opravné ROM.

Očekávání, že komunikátor s takovým typem procesoru a velkou dávkou RAM musí být slušným rychlíkem, se však nakonec ne zcela potvrdily. Otvírání složky s množstvím SMS nebo přepínání mezi nabídkou programů a nastavením, to vše probíhá rychle. Docela. Pocitu opravdové svižnosti, který navodí několik minut používání ASUSu 535 (Intel XScale 520 MHz, 64 MB SDRAM) se ale nedočkáte. Opravdu velké problémy pocítíte také při přehrávání videa, v kterém Dual zcela propadl. Pro úplnost dodejme, že je zařízení dodáváno s českou lokalizací firmy SunnySoft, se kterou byl bohužel komunikátor mírně pomalejší. Většina testu proto probíhala bez CZ lokalizace.

Displej - menší, ale jemnější

Dotykový displej více či méně zapuštěný do těla přístroje. To bylo pro Windows Mobile komunikátory donedávna pravidlem. HTC ale se svým modelem Touch před půl rokem nadefinovalo nový standard, kterým se ale budou řídit jen přístroje řady Touch Phone. Ty budou mít dotykový displej v jedné rovině se zbytkem čelní plochy. S tím souvisí jedna obrovská výhoda – už žádný prach a jiné nečistoty sídlící v rozích displeje a vlastně po celém jeho obvodu. Displej je ale také bohužel více náchylný k poškrábání, neboť rány, které by jinak odnesl lem zobrazovače se teď nadobro podepíší přímo na něm. Naštěstí je displej znatelně tvrdší než u starších zařízení a tak bude snad i lépe odolávat vzniku škrábanců.

Technicky je Touch Dual osazen TFT displejem s obligátním rozlišením 240 na 320 obrazových bodů. Dual ani nevyužívá podpory 18-bitového barevného spektra, kterou umožňují WM 6 a tak se displej rozehraje nejvýše 65 tisíci barvami. Nutno podotknout, že na tak malé úhlopříčce bychom stejně rozdíl mezi hloubkou barevného podání nepostřehli. Malé úhlopříčce? Ano, displej recenzovaného modelu má po úhlopříčce bohužel jen 2,6 palce, což odpovídá asi 66 milimetrům. Zobrazení je tedy ve srovnání s původním Touch citelně jemnější. Ovládání prsty, kterému je Dual uzpůsoben, však může být trochu komplikovanější.

Barevné podání je věrné, velmi dobrá je i čitelnost displeje na přímém slunci. To ale pouze při nastaveném nejvyšším stupni jasu, kterých je celkem jedenáct. Podsvícení se reguluje zvlášť na bateriový pohon i režim nabíjení (synchronizace). Stejně tak lze pro oba režimy nastavit dobu podsvícení při nečinnosti telefonu.



Klávesnice a vysouvací mechanismus

Za vyšší tloušťkou zařízení (v porovnání s jeho předchůdcem) samozřejmě není použití silnějších plastů. Stačí totiž palci mírně zatlačit směrem od sebe a rázem se odhalí numerická klávesnice v celé své kráse. Pokud mě paměť nešálí, jde o vůbec první komunikátor takovéto konstrukce. S numerickou klávesnicí přímo pod displejem jsme již pracovali v případě ASUSu P525 a P526, ale komunikátor s vysouvací klávesnicí stejného typu, to tady ještě nebylo. V tomto ohledu je tak Touch Dual premiérovým zařízením.

Mechanismus vysouvání je zhotoven velmi precizně. K vysunutí klávesnice je, stejně jako k jejímu opětovnému zasunutí, potřeba dostatečného tlaku a tak samovolné vyjíždění v kapse nehrozí. V obou krajních polohách je mechanismus dostatečně aretován. Samozřejmě se jako u každého mechanického elementu nabízí otázka životnosti, tu ovšem nejsme vzhledem k omezené době testování schopni objektivně posoudit. Můžeme jen konstatovat, že zatím působí dostatečně pevně a spolehlivě.

Vysunutí klávesnice automaticky aktivuje rychlou nabídku, z níž se můžete snadno jedním poklepáním displeje přenést do tvorby e-mailu, SMS, MMS, zapsat novou schůzku do kalendáře a podobně. Aktivuje se také prediktivní XT9, který bohužel zatím nelze úplně vypnout. Samotný blok kláves obsahuje šestnáct tlačítek, tedy dvanáctku obligátních numerických kláves, zbylou čtveřici potom tvoří tlačítko “Start“, klávesa ke vstupu do textových zpráv a webového prohlížeče. Pohodlné psaní bychom si jen těžko dokázali představit bez klávesy “Backspace“. Kvůli absenci klávesy "OK" však není možno přístroj dokonale ovládat.

Tlačítka jsou zhotovena z pevného a také trochu kluzkého plastu. Naštěstí jsou jednotlivé klávesy dostatečně velké a tak není psaní výhradně nehty nezbytností – SMS bez problému zvládnete i bříškem palce. Stisk kláves je jistý, doprovázený poměrně hlasitým cvaknutím. Mrtvého by to sice neprobudilo, ovšem ani na diskrétní psaní pod lavicí uprostřed otravného vyučování to není to pravé. Ale nebojte, je zde přeci ještě dotykový displej a s jeho pomocí může být třeba provozování ICQ prakticky neslyšné.

Psaní na klávesnici je docela pohodlné a rychlé a navíc se nabízí i šikovné klávesové zkratky, jako třeba rychlé přepínání vyzváněcích profilů nebo již zmíněný vstup do editoru zpráv. Psaní v šeru usnadní sytě bíle podsvícení, které ale není právě ukázkově rovnoměrné a zřetelně nejjasněji je prosvětlen levý horní roh klávesového bloku.

Zvukové schopnosti - příjemný zážitek

Ačkoli jsou Windows Mobile zařízení především pracovní nástroje, ladem nezůstává ležet ani mobilní zábava, již vám mohou tyto chytré mašinky poskytnout. Důležitým prvkem v tomto ohledu je tak kvalita zvuku, kterou je schopno zařízení reprodukovat libovolnou audio stopu. A kvalita zvuku a Touch Dual jsou termíny, mezi něž snadno položit velké rovnítko. Testovaný přístroj je skutečně na poslech hudby jako stvořený a to bez ohledu na to, zda k poslechu použijete hlasitý reproduktor nebo dodávaný stereo headset. Sluchátka, jenž se do těla zařízení zapojují za pomocí HTC ExtUSB koncovky, jsou zhotovena z kvalitního tmavého plastu a na ovládacím panelu najdeme kromě regulace hlasitosti i tlačítko k příjmu hovoru.

Sluchátka hrají opravdu na výbornou a troufáme si říci, že jde o vůbec nejkvalitnější reprodukci muziky, které jsme byli u WM zařízení svědky. V okamžiku připojení HF sady je uživateli umožněno spustit speciální aplikaci Audio Booster, kde se nabízí aktivace a následná regulace výšek, basů nebo efektů vzbuzující dojem prostorového zvuku. Kromě toho lze volit mezi předprogramovaným ekvalizérem, případně jej upravit a zvýraznit kýžené kmitočty.

Sečteno podtrženo, může být Touch Dual vybavený microSDHC kartou dostatečné kapacity plnohodnotnou náhradou průměrného MP3 přehrávače a takovým ohodnocením nelze ověnčit kdejaký komunikátor.

Telefonování, SMS, MMS a emaily - klasika

HTC se specializuje téměř výhradně na produkci zařízení s telefonním modulem, mezi která patří i nový Touch Dual. Ten disponuje modulem schopným komunikace ve třech pásmech GSM na frekvencích 900, 1800, 1900 MHz a navíc podporuje i UMTS sítě.

Z datových přenosů je v nabídce zcela běžné GPRS třídy 10 i modernější EDGE téže kategorie. Nabídku uzavírá rychlé HSDPA, pomocí kterého lze teoreticky stahovat data rychlostí 3,6 Mbps, na odesílání je pak vyhrazeno pásmo 384 kbps. V této oblasti tak není co vytýkat.

Samotné telefonní hovory probíhaly zcela nerušeně a bez problému. Zvuk reproduktoru byl naprosto čistý a jeho hlasitost dostatečná, problémy tak nepocítíte ani při nutnosti vyřídit telefonát na rušné ulici nebo v přeplněném vozidle MHD. Mikrofon je zřejmě podobných kvalit jako reproduktor, druhá strana si alespoň nestěžovala na žádný praskot, šum nebo jiné parazitní zvuky.

Pohodlnosti napomáhá také velmi dobrá aplikace telefonu. Design je samozřejmě poplatný modernímu vzhledu celých WM 6. Užitečné je, že mimo klávesnice je na displeji vidět i část telefonního seznamu, kterým lze snadno listovat. Snadno přístupné je i tlačítko k aktivaci videohovorů. V režimu historie volání jsou ve spodní části displeje velké ikonky k rychlé filtraci zmeškaných, příchozích a odchozích hovorů. To bylo u starší verze OS nutné řešit přes kontextové menu. Další známá usnadnění a funkce (rychlé vyhledávání v seznamu, přidržení hovorů a jeho blokování) nemá smysl sáhodlouze uvádět, neboť jsou u každého takového zařízení totožné. Patří se však zmínit takřka nulovou prodlevu při přijímaní hovorů, které potrápilo nejednoho uživatele podobných zařízení. Pro úplnost, jako vyzvánění lze použít libovolný soubor s koncovkou MP3, AAC, AAC+, WAV, WMA a AMR-NB.

Žádné velké změny nečekejte ani v editoru textové korespondence. Ta je členěna do dvou kategorií - samostatnou tvoří e-maily, SMS a MMS jsou pak sdruženy v druhé. WM již od pokročilejšího balíčku AKU podporují technologie Direct Push. K dokonalosti je vyveden také průvodce automatického nastavení vašeho emailového účtu včetně nastavení intervalu automatického stahování nových zpráv.

K psaní SMS, e-mailů nebo poznámek lze mimo hardware klávesnice využít také mnoho způsobů zadávání za pomocí dotykového displeje. Kromě tradiční černobílé QWERTY klávesnice je připravena i varianta od Sunnysoftu (pokud budete přístroj používat s CZ lokalizací). Mnozí nedají dopustit na rozpoznávání psaného textu a ty potěší přítomnost Letter a Block Recognizeru a Transcriberu.

Nezapomnělo se ani na oblíbený PhonePad (původně IntelliPad), který se v nové verzi systému jmenuje Touch Keypad. HTC přidává ještě Touch Keyboard, což je virtuální podoba SureType QWERTY klávesnice.

Konektivita – kam se podělo wi-fi?

Integrovaný wi-fi modul bývá samozřejmou součástí i těch nejnižších modelů WM komunikátorů, a je proto dosti nepochopitelné, že jím Touch Dual nedisponuje. I když fyzicky možná na základní desce obsažen je.

Způsobů spojení či připojení komunikátorů k PC je hned několik. Nejsnazší a snad i nejrychlejší alternativou je použití dodávaného USB kabelu s miniUSB konektorem na jednom konci. Ačkoli Touch Dual podporuje standard USB 2.0, jehož teoretická rychlost se pohybuje až v desítkách megabytů zas sekundu (nejrychlejší alternativa), vyšší rychlost nebyla vůbec znát. Přenos 50 MB souboru z notebooku do zařízení trval asi 70 sekund, což není nijak dobrý výsledek. K transferu větších souborů je vhodnější použít čtečky paměťových karet.

Bezdrátové spojení s PC či jiným telefonem lze uskutečnit prostřednictvím Bluetooth modulu, který je obsažen ve verzi 2.0. Nejprve jsme otestovali rychlost přenosu 2 MB z Touch Dual do dalšího komunikátoru (HTC Charmer). Přenos trval něco málo přes dvě minuty, což odpovídá rychlosti asi 15 kB/s. To s notebookem byla komunikace daleko svižnější a stejný soubor do Dualu “cestoval“ čtvrtinu času. Dalším běžným úkonem byla synchronizace s ActiveSync via Bluetooth, která proběhla zcela bez problémů. Správce BT modulu je velmi přehledný, majitelé BT headsetu mohou využít podpory A2DP k poslechu stereo muziky. Pomocí BT lze i tisknout dokumenty, případně fotky uložené v paměti přístroje.





A to je vše, infračervený port sice figuruje v nabídce možností připojení, odpovídající diodu byste však na krytu zařízení hledali marně.

Fotoaparát - není to ono

Kolega HTC Kaiser byl v pořadí druhým PDA telefonem, který obsahoval fotoaparát se snímačem o třech milionech buněk. Touch Dual bohužel tuto partu nerozšíří, jeho maximum jsou totiž megapixely dva.

Režim fotoaparátu:

Funkce Detail CMOS 2.0 mpx Ohnisko ? Clona (max.) neuvedeno Rozlišení 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 Digitální zoom až 8x při 160 x 120 bodů (zoom nelze použít při maximální velikosti snímku) Kvalita Nízká, normální, vysoká, vynikající Měření expozice normal, střed Makro ne Samospoušť vypnuto, 2 s, 10 s Vyvážení bílé automat, slunečno, noční scéna, žárovka Efekt kresby stupně šedi, sépiový, chlad, negativ Formát snímku JPEG Režim foto, videokamera, MMS video, fotokontatkt, obrázek na Dnes, panorama, sport (dávka 3,5,7,10 snímků) Úložiště zařízení/paměťová karta

Režim videokamery:

Funkce Detail Rozlišení 352 x 288, 320 x 240, 176 x 144, 128 x 96 Formát 3GP, MPEG4 Digitální zomm 2x (možno i při CIF nahrávce) Efekt kresby stupně šedi, sépiový, chlad, negativ Režim pro MMS, normální Délka nahrávky

250 kB, 1 MB, 2 MB, 10 s, 30 s, 1 min, 3, min, bez omezení Úložiště zařízení/paměťová karta

Aplikace je docela přehledná a logicky členěná a tak v se v ní budete zakrátko velmi dobře orientovat. Levý horní roh slouží k selekci mezi základními módy (velké snímky, foto ke kontaktu, videokamera), napravo je potom volné místo na daném úložišti přepočteno na počet snímků v nastavené kvalitě, případně délku nahrávky. Trochu zvláštní je absence digitálního zoomu, na který jsme si už docela zvykli. Funkce automatického ostření není na výsledných snímcích ani trochu znát. Velmi svižné je však ukládání snímku do paměti zařízení (400 kB snímek/2 s).





Vestavěné fotoaparáty u HTC komunikátorů rozhodně nepatří k těm nejlepším. Ne, že by byly vysloveně nepoužitelné, ovšem s podařeným snímky moc nepočítejte. Konkurenční Asus však ukazuje, že i s Pocket PC lze pořídit velmi zdařilé momentky. To se nám bohužel s použitím recenzovaného modelu ani při nejlepší vůli nepodařilo a tak i snímky pořízené za dobrých světelných podmínek nedopadly nejlépe. Na světlých plochách je navíc jasně patrná jakási parazitní matice. Ostrost kresby rovněž není ani zdaleka ukázková, obdobně lze charakterizovat barevné podání. Ostatně, posuďte sami:

Bonusové aplikace

U nových typů PDA telefonů z dílny HTC můžete počítat s nadstandardní nabídkou bonusových aplikací. Vedle těch běžných (Pocket Excel, Word, PowerPoint, Pocket IE, Průzkumník souborů, Prohlížeč obrázků, Java Esmertec) můžete počítat s:

Adobe Reader

Není tak těžké si představit situaci, kdy na svém Pocket PC potřebujete přečíst PDA soubor přijatý v emailu. Kapesní verze Adobe Reader vám přinese v takové situaci spásu. Zvládne regulérně zobrazit i složitější dokumenty s obrázky, grafy a vzorci.





Správce zvuku (Audio Manager)

Je plnohodnotný hudební přehrávač, který mimo reprodukce zvládne s audio soubory několik dalších operací. Jednoduše lze MP3 soubory přiřadit jako zvonění a předtím je libovolně sestříhat na požadovanou velikost.

Album

Povedená aplikace k snadné manipulaci s uloženými fotografiemi. Snímky můžete procházet manuálně, pohodlnější je však pustit prezentaci s předem nastavenými parametry a efekty (možnosti přechodu, orientace obrázků).





Správce úloh (Task Manager)

HTC Task Manager je již nějakou dobu distribuován jako freeware, u nových zařízení je pak aplikace přímo v ROM. Vše ovládáte pomocí malé ikonky v pravém horním rohu obrazovky Dnes. Poklepáním ikony vyjede panel zobrazující spuštěné aplikace a procentuální zatížení operační paměti. Jediným stiskem červených křížků lze ukončit všechny běžící aplikace. Stiskem klíče přejdete do podrobnějšího nastavení, v němž se zobrazují jednotlivé spuštěné procesy spolu se zatížením paměti. Nastavit lze také způsob uzavírání aplikací – a to buď krátkým nebo dlouhým stiskem křížku.





TouchFlo

Ačkoli je vylepšená verze uživatelského prostředí TouchFLO jedním z hlavních lákadel, není to nic, bez čeho se uživatel neobejde. Jeho aktivaci lze zařídit jemným tahem ze spodní části displeje směrem vzhůru. Objeví se známá základní obrazovka, ze které se lze jedním klepnutím snadno dostat třeba do editoru SMS, spustit internetový prohlížeč nebo seznam schůzek. Dalším tahem do strany se ukáže druhá stěna této zvláštní virtuální třístěnné krychle. Ta je multimediální a slouží k rychlému spuštění hudebního přehrávače, prohlížeče fotek nebo videa. Poslední obrazovka slouží k rychlému vytáčení zvolených kontaktů.





HomePlug

Tímto povedeným pluginem jsou od doby původního modelu Touch vybavovány všechny zařízení od HTC. Je to nástroj, díky němuž má uživatel snadný přístup ke všem důležitým funkcím zařízení. Neuniknou vám informace o počasí, k dispozici je seznam oblíbených aplikací i kontaktů ze seznamu. Snadno lze také přepínat vyzváněcí profily. HomePlug je velmi povedenou utilitou, která značně zpříjemní soužití s WM zařízením.





Large Start Menu

Tato utilita přijde vhod zejména uživatelům s horším zrakem. Aktivací se písmo v programové nabídce hlavního menu citelně zvětší. Rozdíl mezi aktivovaným a vypnutým Velkým Start Menu je vidět na přiložených obrázcích.

Java Esmertec

Známá aplikace ke správě JAVA midletů.





ZIP

Aplikace k práci s komprimovanými soubory. Kromě jejich dekomprimace samozřejmě zvládne i komprimaci







Výdrž a výkon, testy - čekali jsme víc

Z hlediska výkonu nový Touch Dual nesplnil naše očekávání. Odezva na běžné pokyny uživatele (příjem hovorů, vstup do SMS složky, kalendáře) je sice svižná, ale prakticky totéž lze říci i o HTC Artemis. O přístroji, jehož výbava je minimálně o řád nižší. V komplexním testu Spb Benchmark si vedl poměrně dobře, ovšem na konkurenty koncernu Asus zaostával o několik délek.

Opravdové problémy však nastaly při přehrávání videa v programu TCPMP. Film v rozlišení 640 x 400 bodů Touch Dual rozhýbal jen na 33%. Pohledem do tabulky snadno zjistíte, že stařičký HTC Charmer si vedl daleko lépe a stejnou nahrávku přehrával rychlostí dvojnásobnou. Zdá se, že se opakuje problém s grafickým čipem, který potrápil i první majitele HTC TyTN. Nové ROM ale problém odstranily.

Výsledky Spb Benchmark:









Rychlost přehrávání neoptimalizovaného videa (704 kbps, 640 x 336 px):

Zařízení Výsledek (TCPMP) HTC Panda 102,83 % HTC Magician 144,54 % HTC Charmer 66,72 % HTC Touch Dual 32,54 %

VS Benchmark 2007 :

Zařízení VS Benchmark 2007 HTC Touch Dual 1424 HTC Charmer 928





Výdrž přístroje na jedno nabití je ale velmi dobrá. Při našem testu vydržel v provozu téměř čtyři dny bez vypínání na noc. Během této doby sloužil Touch Dual asi 3 hodiny jako MP3 přehrávač, přijal a odeslal asi 20 krátkých emailů (celkem 100 kB), stejný počet SMS a asi 25 minut hovoru.

Přehrávání videa (TCPMP, HF sada) 3 h 55 min

Přehrávání mp3 (HF sada) 20h 20 min



Poznámka: při přehrávání MP3 byla nastavena hlasitost sytému na polovinu, v přehrávači potom na maximum, stejně jako při přehrávání videa, kdy byl navíc jas displeje nastaven na nejvyšší stupeň, telefonní modul byl zapnutý

Konkurence

Konkurentů tento stylový vysouvací komunikátor nemá mnoho. Pokud byste trvali na dotykovém displeji a slide numerické klávesnici, pak nemá Touch Dual v našich podmínkách konkurenci. Velmi podobný je ale původní HTC Touch, kterému dá spousta váhajících před Dualem přednost. Novince zkrátka absence wi-fi modulu vůbec nesvědčí.

Touch se sice může pochlubit nižší tloušťkou a výškou přístroje, je ale o 2 mm širší. Je poháněn čipem Texas Instruments s taktem 200 MHz, velikost operační paměti je u nově prodávaných kusů již 128 MB. V tomto ohledu tedy stejná porce jako následovník s přídomkem Dual. Ten je ale přeci jen o něco svižnější, ale zas tak obrovský rozdíl v tom neshledáváme.

Další devizou novinky je podpora UMTS a možnost provozování videohovorů. Zamrzí ale (ne)kvalita fotoaparátu, tedy spíše pořízených fotek, které jsou plné podivných fenoménů. Také cena je u novějšího modelu asi o 2000 Kč vyšší.

Název HTC Touch Dual HTC Touch Rozměry [mm] 55 x 107 x 15,7 58 x 99,9 x 13,9 Hmotnost 120 g 112g Operační systém WM 6 Professional WM 6 Professional Procesor Samsung MSM7200, 400MHz TI OMAP 850, 201 MHz RAM 128 MB 128 MB FlashROM 256 MB 256 MB Paměťový slot microSD microSD Sítě Quadband GSM, UMTS Triband GSM Data GPRS, EDGE, HSPDA GPRS, EDGE Displej - rozlišení 240 x 320 px 240 x 320 px Displej - barvy 65 536 65 536 Displej - úhlopříčka 2,6" (66 mm) 2,8" (71 mm) Wi-Fi ne 802.11b/g GPS ne ne Bluetooth verze 2.0 verze 2.0 Infraport ne ne Digitální fotoaparát 2,0 mpx 2,0 mpx Autofocus ano ne Videotelefonie ano, 352 x 288 px ne FM rádio ne ne Baterie 1 120 mAh 1 100 mAh Cena 12 500 Kč 10 500 Kč (MDA Touch)



Závěr Touch Dual je velmi kompaktní PDA telefon, který mimo miniaturních rozměrů boduje vysouvací klávesnicí (v prodeji je klasická verze i SureType QWERTY verze) a podporou sítí třetí generace. Patří se pochválit také brilantní technické zpracování jak celého vnějšího krytu, tak i mechanismu vysouvání. HW parametry bohužel papírově příliš neodpovídají skutečnosti, TyTN II s totožným čipsetem vykazuje vyšší svižnost odezvy. Zamrzí také absence wi-fi, který se zabydluje i v těch nejlevnějších komunikátorech a bývá také součástí chytrých telefonů. V době představení Touch Dualu (tehdy ještě jako HTC Nike) se hovořilo i o vestavěné satelitní navigaci. Bohužel i ta ve finální verzi chybí. Suma sumárum zde máme stylový PDA telefon se slušným hardware základem, vysouvací klávesnicí a podporou 3G. Přístroj, který zastoupí běžný MP3 přehrávač (i když bez podpory FM rádia). Není to ale za cenu 12 500 Kč trochu málo?

Proč koupit? kvalitní dílenské zpracování

kompaktní rozměry a nízká hmotnost

vysouvací numerická klávesnice

perfektně padne do ruky

výborný zvuk

podpora 3G a HSDPA Proč nekoupit? chybí wi-fi

absence GPS

horší fotoaparát

menší displej (za cenu jemnějšího zobrazení)

odezva mohla být rychlejší Kdy? v prodeji Za kolik? 12 500 Kč







