Podle odborníků by ČR měla elektronické mýtné zavést co nejdřív

Podle mnoha odborníků by Česko mělo začít co nejdříve uvažovat o zavedení elektronického mýtného na silnicích. Vybírání poplatků od zahraničních i českých dopravců, které na svém zasedání ve středu projedná vláda, by mělo do státní pokladny přinést stamiliony korun. "Nevím, proč se to tak zdržuje. Zákony jsou hotové a denně přicházíme o miliony. Máme evidentně pořád dost času," řekl České tiskové kanceláři (ČTK) bývalý ministr dopravy Antonín Peltrám na dnešním semináři o elektronickém mýtném.

Vláda nyní uvažuje o tom, že mýtné pro kamiony zavede v roce 2006, pro osobní automobily o šest let později. Podle Pavla Šubrta z telekomunikační firmy ICZ je však systém na vybírání poplatků možné vytvořit již v roce 2005. "Vláda by měla co nejdříve vypsat tendr na výběr mýtného," uvedl a upozornil, že Rakousko podobný systém vybudovalo za pouhých 18 měsíců.

Zcela proti poplatkům nejsou ani dopravci. Chtějí však záruky, že peníze, které stát vybere, půjdou na opravy dopravní infrastruktury, jejíž vnitřní dluh v Česku podle Světové banky přesáhl bilion korun. "Pořád mluvíme o penězích, které z celého systému vzejdou, ale už nemluvíme o tom, kam půjdou. A to je ten problém," řekl generální tajemník společnosti Česmad Bohemia Martin Špryňar.

Elektronické mýtné nyní funguje v Rakousku, Itálii a ve Švýcarsku. Projekt, založený na odlišné satelitní technologii, má zatím v Německu potíže se zavedením. Ministerstvo dopravy navrhuje vládě tři varianty zpoplatnění silnic, a to současnou dálniční síť a rychlostní komunikace, tedy asi 860 kilometrů, nebo současné dálnice a silnice prvních tříd v trasách budoucích dálnic, tedy asi 2000 kilometrů. V maximální variantě by dopravci platili za 3000 kilometrů tzv. evropských tahů, tedy dálnic a silnic prvních tříd. Pokud kabinet zavedení poplatků schválí, mohl by Státní fond dopravní infrastruktury ještě do konce roku soutěž na dodavatele systému vypsat.

Ministr dopravy Milan Šimonovský chce, aby ze soutěže vzešlo také rozhodnutí, kterou ze současných technologií stát zvolí. Ve hře jsou systém založený na družicovém monitorování ujetých kilometrů, který chystá Německo, a systém založený na mikrovlnném principu, který funguje v Rakousku. Podle Šimonovského se však technologie vyvíjejí rychle, a je tedy možné, že se objeví nějaký nový systém.

Zájem o účast v soutěži dnes avizovala italská společnost Autostrade, která provozuje výběr mýtného na dálnicích v Itálii a Rakousku. Firma odhaduje, že náklady by mohly činit 200 až 300 milionů eur (asi 6,4 až 9,6 miliardy korun) podle rozsahu zpoplatněné sítě. Chce financovat zavedení systému i jeho provoz a za to se částečně podílet na výnosu z mýtného. Na soutěž se připravuje také Český Telecom. O zakázku se chce ucházet spolu se společností Siemens a divizí Deutsche Telekomu T-Systems. O projekt se vážně zajímá i společnost Kapsch, která spolu s Autostrade systém provozuje v Rakousku. O účasti v soutěži uvažuje i tuzemská finanční skupina PPF. Roční výnosy z výběru mýta se odhadují zpočátku přibližně na pět miliard, do pěti let pak na deset miliard korun.