Podle Mlynáře přinese nový zákon nižší ceny a lepší služby

Ministerstvo informatiky (MI) po roce ukončilo přípravu zákona o elektronických komunikacích. Ten by měl posílit konkurenční prostředí na trhu elektronických komunikací a zajistit například přenositelnost čísel telefonních operátorů. Zákon také zapracovává do českého právního řádu nový regulační rámec Evropské unie (EU).

Návrh zákona dnes na tiskové konferenci představil ministr informatiky Vladimír Mlynář spolu se svým náměstkem Michalem Franklem. Nová právní norma plně nahradí současný zákon o telekomunikacích.

"Zákon by měl přinést občanům v pevných telefonních linkách stejnou revoluci, jako znamenalo zavedení mobilních telefonů. To znamená levnější ceny a lepší služby," řekl Mlynář ČTK. Je to samozřejmě dlouhodobý proces a tento zákon jen stanoví pravidla pro tuto změnu, dodal. "Nebude to hned, ale v horizontu rok, dva," upřesnil Frankl.

Nový zákon nyní zamířil do legislativní rady vlády, poté by jej měl projednat kabinet. Začátek platnosti zákona bude pak ještě záviset na diskusi ve sněmovně. Pokud vše půjde dobře, mohlo by to být od počátku září.

Legislativa by měla podle ministerstva usnadnit vstup firem na trh a umožnit rozvoj nových sítí a služeb. Navrhuje proto zrušení dosavadního licenčního systému. Nebude tak třeba platit za licenci poplatek 100.000 korun. V oblasti elektronických komunikací budou moci podnikat fyzické a právnické osoby, které splní podmínky věku, bezúhonnosti a získají tzv. všeobecné oprávnění k provozování veřejných komunikačních sítí.

Liberalizaci telekomunikačního trhu by měla také ulehčit přenositelnost čísel. Povinnost zajistit přenositelnost čísel by měly mít jak pevné, tak mobilní telefonní sítě. Návrh zákona ale nevyžaduje vzájemnou přenositelnost mezi pevnými a mobilními sítěmi.

Zákon o elektronických komunikacích upravuje i tzv. univerzální službu. Tedy takovou službu veřejnosti, která musí být ze zákona v dané kvalitě dostupná na celém území. Společnosti, které budou univerzální službu poskytovat, budou vybírány na základě výběrových řízení. Ztráta vzniklá z poskytování univerzální služby se bude hradit z účtu univerzální služby, na který budou přispívat všechny podnikatelské subjekty z oblasti elektronických komunikací.

Nová legislativa rozšiřuje regulaci z výhradně telekomunikační regulace i na regulaci médií a informačních technologií. Měla by lépe vymezit pravomoci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Rozhodování o technických záležitostech by mělo být výhradně na ČTÚ. Tím by mělo být podle Mlynáře rozdělování kmitočtů médiím efektivnější, což je důležité i při postupném zavádění digitálního vysílání.

Regulaci trhu bude vykonávat právě ČTÚ. Úřad by měla řídit pětičlenná rada v čele s předsedou. Členové rady by měli mít funkční období pět let a obměňovat by se v ní měl jeden člen ročně. Členy rady bude podle návrhu zákona vybírat vláda.

Na přípravě zákona ministerstvo spolupracovalo s odbornou veřejností, návrh prošel i opakovaným meziresortním řízením. Mlynář odhadl, že 85 procent zákona bude nesporných, zatímco kolem 15 procent se možná ještě povede živá polemika. Například v souvislosti se stavebním zákonem to zřejmě bude diskuse o tom, kdy je stavba telekomunikačního vedení přes pozemek veřejným zájmem.