Podle Mlynáře by měla pošta stále patřit státu

Česká pošta by měla zůstat ve státních rukách nejen po celé funkční období současné vlády, ale stát by si v ní měl zachovat kontrolu i v budoucnu. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl ministr informatiky Vladimír Mlynář. "Každý, kdo se seznámí s problematikou poštovního trhu v Evropě, dospěje k závěru, že stát nemůže ztratit kontrolu nad tímto klíčovým síťovým odvětvím," uvedl.

Podle ministra ale není vyloučeno, že pokud bude podnik někdy v budoucnu potřebovat peníze na rozvoj, použije jako zdroj investic emisi svých akcií. V polovině roku Mlynář donutil k odchodu generálního ředitele podniku Jan Přibyla a na jeho místo dosadil tehdejšího předsedu dozorčí rady Karla Kratinu. Ten by měl do konce roku dozorčí radě předložit projekt transformace a modernizace pošty.

Vláda rovněž připravuje zákon, který by změnil poštu ze státního podniku na akciovou společnost 100procentně vlastněnou státem. Pošta by měla v budoucnu působit vedle klasických služeb i jako jedno z míst pro elektronický styk s úřady.

Ještě letos má podnik podle Mlynáře požádat o akreditaci certifikační autority, která jí umožní vydávat elektronické podpisy, jež jsou pro styk s úřady po internetu potřebné. Zatím má v této oblasti monopol společnost První certifikační autorita. Česká pošta provozuje 3400 poštovních poboček a zaměstnává necelých 39.000 lidí. Firma loni zvýšila zisk před zdaněním o 76 procent na 916 milionů korun.