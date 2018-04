Podle GTS Český Telecom brání liberalizaci a tím i zlevnění hovorů

Mezi Českým Telecomem a konkurenční společností GTS to hodně jiskří. Vztahy obou operátorů nebyly nikdy ideální ani v minulosti, ale včera sáhla GTS k velmi razantnímu kroku – oznámila, že nebude platit Českému Telecomu za propojení sítí a to i přesto, že bude nadále spojovat hovory mezi oběma sítěmi – tedy bude propojení využívat. GTS tak chce dosáhnout toho, aby s ním Český Telecom uzavřel propojovací dohodu, kterou obě společnosti dosud nemají. „Náš krok je posledním prostředkem v situaci, kdy Telecom k jednání o potřebné propojovací dohodě nedonutily ani naše výzvy, ani pravomocné rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu z dubna 2001,“ prohlásil na včerejší tiskové konferenci generální ředitel GTS Milan Rusnák.

Jednání o propojovací dohodě mezi oběmi společnostmi uvázla na problému platby za přístupové svazky. To jsou telekomunikační linky, které vedou z ústředny jedné sítě do fyzického bodu propojení. Ten může být umístěný v síti Českého Telecomu, nebo v síti GTS. Český Telecom navrhuje, aby se obě společnosti dělily rovným dílem o všechny náklady na provoz bodu propojení a přístupové svazky z obou sítí. Na tomto principu se dohodl s ostatními operátory. GTS to ale odmítá a požaduje, aby si každá společnost platila jen svoje přístupové svazky a ta, u které bude i bod propojení, aby hradila jeho provoz.

Stanovisku GTS dal za pravdu i Český telekomunikační úřad. Jenže pro Telecom je tento princip nepřijatelný a tak podal na GTS žalobu, která způsobila až do soudního rozsudku cenové rozhodnutí ČTÚ neplatným (více o této kauze najdete v tomto článku). Protože se ale obě společnosti nedokážou dohodnout a rozhodnutí ČTÚ, které by tuto nedohodu nahradilo, je kvůli žalobě Telecomu neplatné, nemají mezi sebou uzavřenou propojovací dohodu. A proto si ani nemusí poskytovat všechny služby (jako jsou například zelené linky).

GTS tvrdí, že Telecom kvůli neexistenci propojovací dohody odmítnul zprovoznit volání mezi sítěmi na barevné linky a odmítá také navýšit kapacitu propojení mezi sítěmi. Podle Rusnáka proto nemůže GTS každý den spojit ve špičce spoustu hovorů do sítě Českého Telecomu. „Vymlouvá se (Telecom – poznámka redakce) přitom právě na neexistenci řádné propojovací dohody. Proto jsme se rozhodli postupovat stejně – do doby podepsání řádné smlouvy, na kterou se Telecom odvolává, nic nezaplatíme,“ řekl Milan Rusnák. GTS se spoléhá na to, že podle telekomunikačního zákona nesmí Český Telecom odpojit GTS od své sítě, ani když GTS neplatí. Přesto, že zákon odpojení od sítě výslovně zakazuje, sáhnul k němu v únoru mobilní operátor RadioMobil (o kauze jsme informovali v tomto článku). Ten po týdnu (a příkazu ČTÚ) GTS ke své síti Paegas opět připojil.

Český Telecom však již oznámil, že k tak razantnímu kroku nesáhne. „Český Telecom zatím nechce řešit nezákonný postup společnosti GTS tím, že by konkurenčního operátora odpojil od své sítě,“ prohlásil tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha. Současně také potvrdil, že Telecom se skutečně odvolává na neexistenci propojovací dohody, ale odmítnul, že by kvůli tomu odmítal zprovoznit volání na barevné linky a navýšit kapacitu propojení. Podle Crhy nabídnul Telecom GTS navýšení kapacity propojení již 13. února tohoto roku; dosud mu GTS písemně neodpověděla. Vyjádření GTS k tomuto bodu se nám do uzávěrky nepodařilo získat.

Milan Rusnák se domnívá, že Český Telecom ignoruje jednání s GTS proto, aby svého největšího konkurenta zatlačil do kouta. Přistoupení na podmínky GTS by totiž mělo znamenat snížení nákladů i pro ostatní alternativní operátory (v případě GTS se jedná o 20 až 30 milionů korun ročně) a v důsledku i levnější hovorné. K tomu by podle něj vedla i větší konkurence v pevných sítích. S výjimkou velkých podniků má v současnosti Český Telecom na hlasové služby faktický monopol. Český Telecom kritiku odmítá a tvrdí, že je to naopak GTS, kdo odmítá jednat, případně nereaguje na návrhy Českého Telecomu. Ty jsou ovšem podle Rusnáka pro GTS principiálně nepřijatelné – proto o nich nelze ani jednat.