Podle ČTÚ telefonujeme levně. Úřad ale má špatná data

ČTÚ na první pohled postupoval korektně a držel se mezinárodních spotřebních košů tak, jak je stanovila Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Ta pravidelně provádí mezinárodní srovnání cen operátorů. Každý spotřební koš obsahuje určitý počet hovorů, které jsou přesně rozpočítány podle doby trvání a toho, zdali směřují do vlastní sítě, jiné sítě, hlasové schránky nebo na pevnou linku. Každý koš doplňuje určitý počet SMS zpráv.

Operátoři: Ceny jsou ještě nadsazené Přestože to vypadá, jako by ČTÚ hájil cenovou politiku tuzemských operátorů, ani oni s jeho zprávou o stavu trhu nesouhlasí. Samozřejmě ale v opačném smyslu, ceny jsou prý ještě nadsazené. Například Telefónica O2, která ze srovnání vyšla jako nejdražší v Česku, zpochybňuje volbu tarifu, který pro srovnání s konkurencí úřad vybral. "U jednoho z hodnocených kritérií úřad uvádí, že zákazníci za 900 uskutečněných hovorů utratí 5 880 korun, což je podle našich propočtů špatný výsledek. Pokud by byl na tento koš použit správný tarif, byl by výsledek o polovinu nižší," říká mluvčí firmy Martin Žabka. Zástupce konkurenční firmy, který si přál zůstat v anonymitě, uvedl, že dle jeho zaměstnavatele byl průzkum připraven narychlo a bez hluboké analýzy. I on kritizuje to, že nebyl použit přepočet na kupní sílu obyvatelstva.

Největším problémem posledního cenového srovnání telekomunikačního úřadu je ale to, že v jednotlivých zemích měří různým metrem. Telekomunikační expert Jiří Peterka na svých stránkách například upozorňuje na to, že zatímco OECD uvádí přepočet cen telekomunikačních služeb na reálnou kupní sílu obyvatelstva, ČTÚ ve své listopadové zprávě předkládá jen celkové ceny přepočítané na koruny, které lidé utratí za shodné tarify. Ze srovnání tak sice vychází, že Češi za mobilní služby platí mnohdy stejně jako obyvatelé západní Evropy, ovšem české příjmy jsou výrazně nižší.

Druhým prohřeškem vůči světové metodice je to, že tuzemský regulátor srovnával čtyři české mobilní operátory (O2, T-Mobile, Vodafone a U:fon) jen s těmi, kteří v dalších evropských zemích mají největší tržní podíl. Tedy s těmi, kteří jsou často nejdražší na trhu. Naproti tomu OECD vyžaduje za každou zemi data více telekomunikačních firem, jejich tržní podíl musí přesáhnout 50 procent.

"Úřad do srovnání zahrnul pouze jednoho dominantního operátora za ostatní evropské země z důvodu časové náročnosti zpracování. Zahrnutí dalšího operátora z každé země by znamenalo dvojnásobné zpracování počtu tarifů (i tak bylo při zahrnutí pouze jednoho operátora využito více než 400 tarifů). Volba operátora s nejvyšším počtem účastníků se tak jeví jako odpovídající vzorek za danou zemi. V současné době (červenec 2010) v ČR je operátorem s nejvyšším počtem účastníků (počet aktivních SIM karet) společnost Telefónica O2, lze tak i ze srovnání vyčíst, jak se nachází ve srovnání s ostatními největšími evropskými operátory," vysvětluje Marek Ebert, náměstek předsedy úřadu.

Na vlnu kritiky odborné veřejnosti zareagoval úřad ale i přesto slibem, že v dalším srovnání trhu její "relevantní připomínky využije".

Kámen úrazu: výběr vhodných tarifů

Nejvýrazněji je vidět rozdíl v koších s 300 a 900 hovory. Co se týče koše 300 hovorů, nejdražšími zeměmi jsou podle ČTÚ Francie, Německo, Holandsko a Malta. Naše O2 je na pátém místě, další operátoři hluboko pod ním. Jak je to doopravdy? Například francouzský Orange, který je podle ČTÚ vůbec nejdražší, nabízí neomezený tarif již za 99 euro. Tento tarif pak pochopitelně pokryje jak koš 300 hovorů, tak vyšší koš s 900 hovory. Podle ČTÚ bychom za něj měli zaplatit hrozivých 11 tisíc korun. Ve skutečnosti nám postačí čtyřikrát méně.

"Balíčky služeb byly vyloučeny ze srovnání a je to i v souladu s metodikou OECD, protože obsahují služby navíc, které nesouvisejí s voláním," uvádí na obranu Ebert. Nic to ale nemění na faktu, že ve Francii můžeme volat levněji, a to, že k tomu máme ještě internet, je samozřejmě další výhoda.

A co teprve v okamžiku, kdy se v zemi galského kohouta podíváme na některého z operátorů s menším tržním podílem. Tarif Neo 24/24 od Bouygues Télécom nabízí opět neomezený počet hovorů i SMS do národních sítí a to za 89,90 euro, tedy 2 270 korun. Tím se už se dostáváme pod cenu našeho O2. Navíc máme k dispozici neomezený tarif, nikoliv 225 zpráv a 600 minut. I v případě, že bychom nevyužili tento tarif, po chvíli počítání zjistíme, že vhodný tarif pro koš 300 hovorů by se dal pořídit zhruba za necelé 2 tisíce korun.

Na další rozpor upozorňuje na svém blogu VÚČAKO jeden z respektovaných manažerů českého mobilního trhu: "Zvláštní je i ohromná cena volání, kterou ČTÚ vykazuje ve Švýcarsku: 1674 Kč za koš OECD 100. Při bližším prozkoumání se ukáže, že je to tím, že ČTÚ do srovnání zahrnuje jen inkumbentní Swisscom, který ale má poměrně neobvyklou tarifní strukturu. U (maximálně hodinových) hovorů do vlastní mobilní/fixní sítě totiž účtuje jen sestavovací poplatek, jinam poměrně vysokou minutovou sazbu. U relativně krátkých hovorů v OECD koši se ale výhoda paušálního zpoplatnění až hodinového hovoru nijak neprojeví." (čtěte: Nastav hlavu, občane!)

I na Maltě lze ve skutečnosti volat levněji než u nás. Opět se zaměříme na koš 300 hovorů, kde Malta figuruje jako čtvrtá nejdražší. Místní Vodafone nabízí tarif Unlimited 55 s neomezenými SMS, voláním do vlastní sítě a 300 volnými minutami do dalších sítí za 55 euro, tedy 1 389 korun. Pokud vycházíme z toho, kolik procent hovorů do vlastní sítě podle analýzy ČTÚ směřuje, dostáváme se jen lehce nad tuto cenu, na 1421 korun. Za koš 900 hovorů pak podle stejné metodiky na 2386 korun. To je opět méně, než počítá ČTÚ. A tak by se dalo pokračovat dál, až do chvíle, kdy by se čeští operátoři opět vyhoupli na příčku, která jim náleží, tedy nekorunovaných evropských králů vysokých účtů.

Úřad se kaje

Po vlně kritiky sám úřad přiznal, že zpráva není dokonalá. "Záměrem ČTÚ bylo provést operativní a relativně rychlé, tedy i poměrně jednoduché srovnání cenové úrovně všech českých mobilních operátorů vůči nabídkám v ostatních evropských zemích," uvedl Marek Ebert, náměstek předsedy úřadu.

Proč ČTÚ vydal nekompletní statistiky, které nevypovídají o tuzemském mobilním trhu prakticky nic? Dle telekomunikačního analytika Jana Lodla proto, aby si udělal dobrou image před Evropskou komisí, která už od května bude moci razantně zasahovat do regulace komunikačních služeb všech členských zemí. "Poslední monitorovací zprávou chtěl úřad nejspíš přesvědčit, že žádné zásahy zvenčí nejsou třeba," říká Lodl.

Co udělá Evropská komise?

ČTÚ se dosud dařilo větším zásahům ze strany Evropské komise vyhýbat (čtěte: ČTÚ brání české operátory: Nejsou prý tak drazí, jak tvrdí Evropa ). Nyní se ovšem chystají změny v rámci takzvaného telekomunikačního balíčku. Ty by měly dát EK prostor po přímé zásahy na telekomunikačním trhu jednotlivých zemí. Některé změny už proběhly.

"Na základě revize Evropského regulačního rámce získá Evropská komise právo donutit národního regulátora přijmout opatření k nápravě situace na trhu," vysvětluje Hana Gawlasová, vedoucí telekomunikační a IT praxe v advokátní kanceláři Kinstellar, k chystané implementaci nového Evropského regulačního rámce. Dosud mohla Evropská komise jen reagovat na navrhované změny ze strany národních regulátorů. Pokud tedy národní regulátor prohlásil, že žádná opatření na trhu nejsou třeba, nemohla s tím Komise nic udělat. Něco takového bude ale už napříště nemyslitelné.