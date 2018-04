Podle čeho vybírat kapesní počítač

Kapesních počítačů je na trhu celá řada. Pro člověka, který se v této oblasti příliš nepohybuje může být volba optimálního zařízení tvrdým oříškem. Pokud nemáte hluboko do kapsy a koupíte nejdražší kapesní počítač, který v obchodě uvidíte, nic nezkazíte. Řadu funkcí však nemusíte využít a je možné, že vám nebude vyhovovat například velikost zařízení, ale také operační systém nebo výdrž baterie. Jak tedy kapesní počítač vybírat?

PDA podle operačního systému

Stejně jako u běžných počítačů, také u PDA existuje několik operačních systémů. Trhu dominují zařízení s Windows Mobile, což je de facto nejpoužívanější OS v "kapesním balení". Druhým největším hráčem na trhu jsou tzv. palmy s PalmOS. Dále existují zařízení s Linuxem a některá další, ta však již mají ve srovnání s prvními dvěma minimální zastoupení.

Windows Mobile je v oblasti kapesních počítačů používán na zařízeních PocketPC. Největší výhodou systému je jeho podoba se stolními Windows, uživatel tohoto OS nebude mít po zakoupení PDA s mobilními Windows problém s ovládáním, systém je podobně intuitivní. Kapesní počítač je možné také velmi jednoduše propojit s PC, stačí využít synchronizační program ActiveSync, který je spolu se zařízením dodáván. Poté můžete z počítače instalovat na PDA programy či procházet soubory na paměťové kartě v kapesním počítači atd.

Bezproblémová je i práce se soubory vytvořenými například v kancelářském balíku Office, ale i například stahování e-mailů z Outlooku.

Zařízení se systémem Windows Mobile jsou uzpůsobena k multimédiím - mají většinou záznamník zvuku, nechybí jim Media Player pro přehrávání hudby či videa, Internet Explorer pro surfování na webu atd. Dražší modely mají VGA displeje s rozlišením 640 x 480 bodů, což je předurčuje k téměř plnohodnotnému surfování nebo ke sledování videa.

Pro někoho může být nevýhodou nižší výdrž na baterie ve srovnání s palmy a obecně vyšší váha a o něco pomalejší ovládání. I nejzákladnější PocketPC je obecně dražší než nejlevnější palm.

PalmOS je nejčastěji používán na zařízeních společnosti Palm. Dříve existovalo více výrobců PDA s tímto systémem, postupně však zbyl jediný velký hráč.

PalmOS těží ze své minulosti, kdy byl dominantním operačním systémem na kapesních počítačích. Díky tomu existuje pro tento OS mnoho aplikací. Ty jsou ve srovnání s programy pro Windows Mobile leckdy datově mnohem méně náročnější, což už však v dnešní době levných paměťových karet není až taková výhoda. Programy a celkově ovládání palmu bývá obecně rychlejší, než v případě PocketPC.

U palmů existuje několikeré rozdělení modelů podle účelu použití. Nejlevnější zařízení jsou určena především jako náhrada diářů (například Z22), dražší (Tungsten, TX) pak hlavně pro práci (internet, dokumenty, pošta atd.), model LifeDrive je pak díky integrovanému 4GB pevnému disku předurčen pro zábavu, hodí se však velmi dobře také jako pracovní nástroj. Treo je komunikátor, který kloubí výhody PDA a telefonu (existuje jak v PalmOS, tak nově ve Windows Mobile verzi).

Ačkoliv mají palmy vesměs rozměrný displej o rozlišení až 320 x 480 bodů, VGA obrazovka jim zatím chybí. Zařízení mají obecně vyšší výdrž než PocketPC (zejména pak starší modely s černobílým displejem) či menší rozměry.

Linuxovým zařízením se vede spíše v zahraničí než u nás. Obecně se jedná spíše o PDA pro zkušenější uživatele, programů pro tyto handheldy je řádově méně než pro předchozí platformy. Linuxové kapesní počítače jsou vesměs velmi dobře vybaveny, což se však většinou projeví také na jejich ceně.

PDA podle funkcí

Pokud jste se rozhodli pro operační systém vašeho kapesního počítače, měli byste stejnou či dokonce větší váhu přikládat funkcím, které by PDA měl mít.

Před zakoupením pro sebe či blízké je tedy nutné položit si otázku, co od kapesního počítače očekáváte, k čemu jej budete používat. Detailní rozbor, na co se zaměřit, naleznete v našem předchozím článku, který je sice věnován pouze PocketPC platformě, návod lze však vstáhnout i pro výběr palmu.

Rozhoduje také cena

Asi jako u každého výrobku, také při výběru PDA byste měli mít jasno, kolik do něj vlastně chcete investovat. Spolu s cenou se očekává, že budete znát, co vše by kapesní počítač měl umět, případně jakou má mít výbavu. Z té se dá případně slevit, pokud byste měli nereálné požadavky (například PDA s VGA displejem, Wi-Fi a BT za 8 tisíc atp.), rovněž můžete o něco posunout cenu. Pokud však představu o její výši mít nebudete, zaručeně si z obchodu odnesete to nejdražší zařízení.

Kde koupit

Stejně jako téměř vše ostatní, také kapesní počítače můžete kupovat buď v kamenném obchodě (či supermarketu), nebo na internetu. Obojí má své výhody i nevýhody - v prvním případě si můžete PDA důkladně osahat, v případě specializovaného prodejce vám může být podán i výklad a zodpovězeny všechny důležité otázky. Znalý prodavač bývá schopen doporučit kapesní počítač přesně podle toho, k čemu jej chcete používat.

Na webu si zboží osahat nemůžete, vesměs zde ale dostanete o něco lepší cenu.

Pokud byste se s požadovanou výbavou do cenového limitu přesto nevešli, nemusíte zoufat. PDA je možné koupit i z druhé ruky. V tomto případě buďte obezřetní, protože nekupujete nové zařízení a důkladně si kapesní počítač zkontrolujte. Pokud dobře koupíte, můžete ušetřit i několik tisíc ve srovnání s pořízením nového přístroje. Použitá zařízení naleznete například na serveru Jarmark.