Podle Benefonu NMT ještě neumřelo

SALO (Finsko) 1. března (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Benefon je předním dodavatelem telefonů pro NMT 450. Nový telefon Benefon Exion představuje skvělý produkt pro služby v síti NMT 450. Benefon Exion je prvním telefonem, který byl navržen s ohledem na síť NMT 450 a nabízí celou řadu nových služeb. Tento telefon je určen pro všechny, kteří vyžadují kvalitu, výkon a trvanlivost.Benefon Exion je nejmenší a nejlehčí telefon pro NMT na světě. Telefon váží jen 109 gramů a má výšku 10 cm. Díky vysokému výstupnímu výkonu (1,2 W) nabízí lepší připojení k síti a má širší dosah signálu.Stylový severský design a saténově kovový povrch telefonu jsou důkazem profesionálního zpracování. Benefon Exion je k dispozici ve dvou barevných provedeních: buď klasické stříbrné provedení nebo v červené metalíze.Díky moderním technologiím DSP (Digital Signal Processing) a SAW (Surface Acoustic Wave), které jsou použity v tomto telefonu, nabízí přístroj skvělé vlastnosti pokud jde o příjem signálu i v nejtěžších podmínkách. Telefon také obsahuje celou řadu uživatelských funkcí, včetně osobního diáře a vibračního vyzvánění.K telefonu Benefon Exion je nabízena celá řada přídavných zařízení. Mezi tato zařízení patří: hands-free sada do auta a hands-free sada do auta s rozpoznáváním hlasu a externí anténou. Telefon může být také připojen k počítači přes LIF port (Line Interface) modemu, čímž získáte mobilní kancelář. Hands-free sady a nabíječky k telefonu jsou stejné jako pro telefony Benefon Q GSM 900/1800.