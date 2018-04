Podle analytiků Telecomu odchod Telsource prospěje

Akcie Českého Telecomu dnes v reakci na páteční oznámení TelSource o prodeji svého podílu ve společnosti silně propadají. Podle analytiků však bude nakonec odchod TelSource pro akcie Telecomu pozitivní. "Privatizační vyjednávání již nebudou komplikovat závazky k TelSource. To se může pak pozitivně odrazit na prodejní ceně," sdělil ČIA Tomáš Gatěk z Atlantiku FT. "Navíc už ceny akcií nebudou odrážet riziko odchodu TelSource," dodal.

Krátkodobý vývoj akcií Telecomu na pražské burze bude záviset na cenové nabídce, způsobu prodeje a zájmu investorů. Podle analytiků by měla svých 27 procent akcií Telecomu nabízet TelSource především velkým institucionálním investorům. "Prodej by tak měl proběhnout přímým obchodem, ale cenu akcií na burze stejně ovlivní," uvedl Gatěk. "Pokud bude TelSource hledat kupce pro celý balík akcií a nebude akcie rozpouštět na trhu, vliv na tržní cenu akcie by nemusel být tak silný, jako v případě červnového prodeje 6,5 procenta akcií Telecomu společností KPN," doplnil Libor Vinklát z České spořitelny.

Záměr prodat 27 procent akcií Českého Telecomu oznámila TelSource v pátek 19. září po skončení obchodování na burze. Společnost současně požádala představenstvo Českého Telecomu o svolání mimořádné valné hromady k projednání udělení souhlasu s poskytnutím informací a spolupráce pro účely usnadnění prodeje akcií a ke schválení změny stanov související s touto transakcí.

Hlavním akcionářem Českého Telecomu je s 51,1 procenta akcií Fond národního majetku. Svůj podíl by chtěl stát do konce roku 2005 zprivatizovat. Nizozemsko-švýcarské konsorcium TelSource je od roku 1995 strategickým partnerem s 27 procenty, jeho podílníky jsou společnosti Swisscom a KPN Telecom. Jak uvádí Swisscom na svých internetových stránkách, aktivity v Českém Telecomu považuje pouze za střednědobou finanční investici.