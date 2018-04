Cenový uragán Xiaomi přiletěl, ale je to samý háček a nejasnost

Internetový obchod Xiaomiforsale, který sliboval atraktivní ceny produktů, raketově rostoucí čínské značky, odstartoval. Ceny jsou opravdu lákavé, jenže je to vykoupeno celou řadou nedostatků. Fakticky totiž telefon stále nakupujete v Číně podle pravidel, která si určil prodejce.

Z vyjádření Jana Bartla, zástupce komunity MIUIos.cz (v celém znění na konci článku) vyplývá, že obchod funguje stejně jako jiní čínští prodejci. Pak by ale obchod neměl mít sklad v Evropě a zboží by přicházelo standardně z Asie. Což z dřívějšího vyjádření a i informací na webu není patrné.

Původně velmi lákavé ceny ve světle reality už tak atraktivně nevypadají. Obchod Xiaomiforsale totiž zavádí doslova čínské manýry. Zákazníka místy dokonce klame. Spousta textů na e-shopu je psaná opravdu neumělou angličtinou, jako by texty prošly Google translatorem. Že se vše řídí podle čínských pravidel, jasně udávají podmínky obchodu – ty se totiž řídí hongkongským právem.

Nejasno je i ohledně ceny, v podmínkách se uvádí, že jde o cenu bez daní (tedy bez DPH), jak si však všimli kolegové ze serveru Mobilmania.cz, jinde uvádí, že jde o ceny konečné. Zkusmá objednávka ovšem po celou dobu, až po krok s platbou, ukazovala cenu obchodem uváděnou. Kolem platby DPH tak panují nejasnosti. Navíc ne všechny ceny, které zákazník v obchodě vidí, jsou reálné.

Teď nemáme na mysli fakt, že je potřeba k ceně připočítat několik eur za poštovné, ale zvláštní praxi s předprodejem. Třeba cenovka u špičkového smartphonu Xiaomi Mi Note Pro láká na neuvěřitelnou částku 179 eur (4 913 Kč). A kdo nevěří, dělá dobře, protože jde v podstatě jen o rezervační zálohu. Konečná cena telefonu je 599 eur, tedy v přepočtu 16 tisíc korun. Tu se zákazník dozví až v popisu produktu. Přitom při objednání až po platbu obchod udává cenu 179 eur. Podobné je to třeba s televizí Xiaomi TV. Ta je v předprodeji za lákavých 299 eur (8 207 Kč), plná cena je však 999 eur (téměř 27 tisíc korun).

Na zboží je poskytována jen jednoletá záruka, druhý rok záruky si lze dokoupit, cena začíná na částce 0 eur (?) až po 25 eur (asi 700 korun) pro model Mi Note Pro. Dodejme, že v Česku je zákonná záruka dva roky.

Obchod provozuje firma Topp Ten Co., Limited s adresou v Šen-čenu, což je město respektive oblast přímo sousedící s Hong Kongem, ale již v Číně. Podle shodné adresy firma provozuje velkoobchod se součástkami na mobilní telefony, o tom, že by byla (autorizovaným) distributorem značky Xiaomi, není na webu ani slovo. Firma stejného jména je registrovaná i v Hong Kongu. Byla založená v roce 2012.

Samotná doména Xiaomiforsale.com byla registrovaná na konci roku v Česku, některé stránky pak mají adresu česky, většina je v angličtině, stejně jako všechny texty na stránce. Odkaz na servisní centra obsahuje zatím dvě adresy, jednu v Polsku a druhou v Česku. Je na fyzickou osobu z Brna.

Aby společnost mohla prodávat zboží ve státech EU, musí být v některém z nich registrovaná. O distribuce se však může starat i třetí strana, která tuto podmínku splňuje. Firma se tak chlubí skladem v Evropě, kde je, to ale neuvádí, a na stránce má ilustrační fotografii z agentury, kde jsou na krabicích domalována loga Xiaomi. Komplikované je také reklamování, adresa, kam lze zboží vrátit, není uvedená, a firma akceptuje náklady na odeslání ve výši 15 dolarů.

Celkově působí obchod nedůvěryhodným dojmem. Může to být tím, že začal teprve ve středu. Ceny jsou v některých případech atraktivní, ale je otázkou, zda za rizika spojená s nejasným způsobem doručení a cenovou politikou za tuto úsporu stojí.

Bohužel samotné Xiaomi zatím v Evropě nepůsobí a není jasné, jestli na evropský trh oficiálně letos vstoupí.

Vyjádření Jana Bartla, zástupce komunity MIUIos.cz k diskutovanému spuštění e-shopu Xiaomiforsale.com.

Proč je záruka pouze roční

Každý asijský obchodník prodává zboží standardně s roční zárukou. Stejně tak je tomu i u XiaomiForSale.com. U vybraných produktů je již nyní možnost zakoupení rozšíření záruky na 2 roky (například u RedMi2 je cena rozšíření 1 €, u Mi Note 20 €). Klíčovým benefitem oproti ostatním asijským obchodům je možnost vyřízení záručních náležitostí v Evropě, pro české zákazníky dokonce skutečnost, že jeden ze servisních bodů je přímo v ČR. Jedná se o subjekt, který jsme doporučili sami a za kterým jako MIUI komunita stojíme.

Jak je to s reklamacemi?

Řešení reklamací je zajištěno v Evropě, jedno ze servisních center je přímo v ČR. XiaomiForSale.com poskytuje lokálně jak záruční, tak i pozáruční servis. Na stránkách XiaomiForSale.com je konkrétní kontakt pro řešení servisních záležitostí, který komunikuje v českém jazyce.

Problematické vrácení zboží ve 14denní lhůtě

14denní lhůtu pro vrácení zboží, pokud je nám známo, žádný asijský obchod nenabízí. Pokud byste se tak s prodejcem domluvili, musíte poslat zboží zpět do Asie, což je časově i finančně velmi nákladná záležitost. Všichni zákazníci musí vzít v úvahu, že nakupují od asijského prodejce, který nabízí benefit evropského skladu a evropského servisu. Zákazník má zkrátka možnost alternativního nákupu. Všichni, kteří volali po levnějších cenách Xiaomi s odvoláním na čínské ceny, mají nyní alternativní možnost nákupu za ceny, které vynechávají řadu článků obchodního řetězce. Zákazník má stále možnost nákupu zboží za vyšší ceny v klasické lokální obchodní síti.

Má již televize a další výrobky CE certifikát, když před 14 dny se o tom teprve teoreticky uvažovalo?

Televizor prozatím CE certifikaci nemá. Opět v této souvislosti musíme konstatovat, že nákup probíhá z Asie. Jak jsme avizovali na tiskové konferenci, plánujeme ve spolupráci s XiaomiForSale.com postupné zajištění certifikátů i na ostatní zařízení (mimo mobilních telefonů), která tento e-shop bude evropským zákazníkům nabízet.

Proč stojí například televizor téměř dvojnásobnou cenu, než se udává oficiálně? (1100 USD versus 640 USD)

Televizor je velmi specifickým artiklem a jeho doprava do Evropy je velmi nákladná. To v souvislosti s dalšími nutnými poplatky neumožňuje prozatím dosáhnout tak zajímavé ceny, jak by se předpokládalo. Zároveň nelze očekávat tak vysoké objednávky televizorů, které by umožňovaly dosáhnout pro Evropu tak zajímavých nákupních cen. Pokud zájem o 4K televizor bude v Evropě růst, předpokládáme, že cena dopravy pro více kusů a tím i celková konečná cena televizoru rapidně klesne. V porovnání s jinými čínskými e-shopy je nákup televizoru (i jiných produktů, a to vč. dopravy) na XiaomiForSale.com stále daleko výhodnější.

Proč jsou ceny nejednoznačné?

Ceny na e-shopu jsou uvedeny konečné, včetně všech poplatků, jak uvádí obchod. Cena dopravy telefonu je velmi nízká, např. u RedMi 2 je cena dopravy do ČR 3€, což je víc než přijatelné a cena je dokonce nižší než většina tuzemských obchodů. XiaomiForSale.com má sklady v Evropě - veškeré zboží tudíž prošlo celním řízením vč. zaplacení DPH dle evropské legislativy. E-shop zaznamenal hned v prvních hodinách od spuštění desítky objednávek a velmi pozitivní ohlas, a to z více zemí například z Polska.

Co se týče cenové politiky okolo nabídek „PRE ORDER“, jedná se o zcela běžnou praxi čínských obchodníků – e-shopů.