Podívejte se na vysněný koncept dokonalého dotykáče od HTC

Andrew Kim se pozastavuje nad tím, že špičkové dotykové mobily často postrádají špičkový design a kvalitní materiály. Přitom paradoxně o třídu níže má zákazník daleko větší možnosti volby. V souvislosti s Apple iPhonem je vlastně trochu kupodivu, že se u svých nejlepších modelů výrobci nesnaží o maximálně dokonalé zpracování a estetický zážitek.

Kimem navržený koncept HTC 1 by to měl napravit. Filosofii zpracování si bere z HTC Legend, mobilu, jehož tělo je vyrobeno z jednoho kusu hliníku. Legend ale postrádá špičkový hardware, který nabízí model Desire. HTC 1 tak spojuje to nejlepší z obou světů a přidává něco navíc.

Špičkové materiály jsou samozřejmostí, tentokrát se ale designér pustil do trochu neobvyklých vod. Tělo telefonu je vyrobeno z mosazi se stříbrnou povrchovou úpravou. Přístroj tak má být maximálně odolný a luxusní zároveň. Neobvyklé je i provedení čelní části, která je mírně zaoblená a to včetně krycího skla displeje. Spodní část telefonu pod displejem může sloužit jako stojánek, což je daleko elegantnější řešení než všemožné výklopné nožičky u některých současných telefonů.

Designér také navrhuje schovat reproduktory uvnitř těla přístroje a zvuk ven vyvést zvukovodem. Reproduktor tak je méně náchylný na poškození a neruší design telefonu. Andrew Kim také navrhl zcela novou variantu uživatelského prostředí Sense. Říká mu mono edition a jeho hlavním znakem je jednoduchost a designová čistota. Posledním opravdu unikátním řešením je použití ultrafialového světla, které při nabíjení telefonu pozabíjí bakterie na jeho povrchu.

HTC 1 je a pravděpodobně navždy zůstane pouze konceptem na papíře. Ale vůbec by nám nevadilo, kdybychom se s podobným přístrojem jednou setkali. Líbí se vám také? Nebo máte jiné tipy? Podělte se o ně v diskusi.