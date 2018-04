Podívejte se na novinky Benq-Siemens

Sdružení IF Design, které uděluje ceny za výrazný a inovativní design spotřebních výrobků, s předstihem ocenilo nové mobily od Benq-Siemensu a vystavilo jejich fotografie na svých internetových stránkách. IF Design také ocenil design již dříve představených modelů CF110, SL75 a S88.

Novinky od Benq-Siemensu jsou zatím známé jen pod svými kódovým označením, stejně stejně tak nejsou k dispozici detaily technické specifikace. Benq-Siemens nové modely představí oficiálně buď na kongresu 3GSM konaném v Barceloně 13. února nebo na veletrhu Cebit příští měsíc.

Benq-Siemens Venus C3

První oceněnou novinkou je véčko s kódovým označením Venus C3. Telefon s výrazným a elegantním designem zaujme čistě začleněnými ovládacími prvky MP3 přehrávače na vrchu zavřeného telefonu. Kryt telefonu by měl být kovový. IF Design tento model označuje za hudební, ve výbavě nebude chybět FM rádio. Telefon by měl také mít aplikací pro automatické hlasové odpovědi. Tato aplikace se při přijetí hovoru ze zahraničí automaticky přepne do anglického jazyka.



Benq-Siemens Venus C3.

Benq-Siemens Ulysses B1

Dalším oceněným telefonem je model s kódovým označením Ulysses B1. Tento model je určený pro sítě třetí generace UMTS a je vybaven dvěma fotoaparáty pro videohovory. Telefon s výrazně hranatým designem by měl mít některé části krytu vyrobené z hliníku.



Benq-Siemens Ulysses B1.

Benq-Siemens Hermes B

Třetí oceněnou novinku je telefon s kódovým označením Hermes B. Tento model zaujme ovládacími prvky MP3 přehrávače umístěnými na vrchu telefonu. Tento telefon se bude nabízet v několika výrazných barevných variantách.



Benq-Siemens Hermes B.

Benq-Siemens Cupid

Poslední oceněnou novinkou je vysouvací model s kódovým označením Cupid. Tento telefon bude pravděpodobně patřit mezi méně vybavené modely. Konstrukce by měla být výrazně tenká.



Benq-Siemens Cupid.