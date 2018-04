Podívejte se na nové linuxové prostředí od Motoroly - recenze ROKRu E2

Mobilní telefony s integrovaným hudebním přehrávačem zažívají obrovský rozmach. Prakticky každý výrobce nabízí takto vybavený model, někteří výrobci dokonce připravili speciální modelové řady určené pro poslech hudby. To je případ Sony Ericssonu, který se svojí řadou Walkman zažívá obrovský úspěch. Sony Ericsson nabízí hudební telefony prakticky všech myslitelných konstrukcí, skoro každý model ve výrobní řadě má svůj pro hudbu upravený protipól.

Pozadu s hudebními mobily nezůstávají ani ostatní výrobci. Lídr trhu Nokia sice dlouho neměla vlastní modelovou řadu hudebních mobilů, v poslední době přišla s řadou Xpress a nabízí také standardní modely v edici Music Edition. Některé hudební Nokie vsází na otevřený operační systém a jeden model má dokonce pro uložení hudby připravený pevný disk. Samsung to s hudebními mobily také myslí vážně a připravil řadu F takto vybavených telefonů. Ty se vyznačují netradičními konstrukcemi. Úplnou novinkou je oboustranný hudební Samsung F300.



První Motorola ROKR E1, testovaný ROKR E2 a vysouvací novinka MOTOROKR Z6.

Hudební mobil vyšší střední třídy s uživatelským prostředím postaveném na Linuxu.

Dvojka světového trhu, americká Motorola, zkusila před časem štěstí s hudebním mobilem ROKR E1. Úspěch modelu ROKR E1 měl být založen na spolupráci se společností Apple, výrobcem megaúspěšného MP3 přehrávače iPod. Telefon měl pro přehrávání hudby přehrávač iTunes, kterým se chlubí právě iPody. Pro komerční úspěch to však nestačilo, jedním z důvodů byl fakt, že ROKR E1 byl pouze mírně upravený starší model E398.

Motorola to však s hudebními mobily myslí vážně a připravila další model, který je po všech stránkách vylepšený. Pryč je spolupráce s Apple - chybí přehrávač iTunes a telefon je po konstrukční stránce zcela originální - nejedná se tedy o upravený starší model. Motorola ROKR E2 přichází dokonce jako první se zcela novým uživatelským prostředím postaveným na Linuxu, které přináší do portfolia výrobce zcela novou kvalitu.

Nová Motorola ROKR E2 byl velmi očekávaný model již delší dobu. Představen byl v lednu minulého roku a v oficiálním tiskovém prohlášení sliboval výrobce zahájení prodeje v první polovině minulého roku. Uvedení na trh však nabralo zpoždění a na evropském trhu se ROKR E2 nakonec vůbec neobjevil. Výrobce tento model nabízí pouze na asijských trzích a zejména v Číně, kde má velký úspěch.

O ROKRu E2 píšeme proto, že jako první model výrobce nabízí zcela nové uživatelské prostředí postavené na Linuxu. S tímto operačním systémem se budeme v nových Motorolách setkávat stále častěji. Dalším modelem, který má toto uživatelské prostředí a se kterým bychom se měli setkat i na našem trhu, je MOTOROKR Z6. Tento model představil výrobce pod názvem MOTORIZR Z6, poté ho však přejmenoval vzhledem k jeho hudebním schopnostem. Řadu ROKR doplňuje ještě linuxový smartphone E6, který je však opět určen pouze pro asijské trhy.

Vzhled - konzervativní i moderní

Design nové hudební Motoroly není na první pohled nikterak výrazný. V námi testovaném černém provedení nejvíce vyniknou oranžově podsvícená tlačítka na bocích telefonu. Design telefonu má oválný tvar, naopak klávesnice je střižena podle rovných linek. Systémový konektor nemá telefon vespod jak je běžné, ale na levém boku. Na vrchu telefonu nechybí očko pro připoutání poutka.

Nový ROKR má přibližně stejné rozměry jako předchůdce. Na výšku má novinka oproti předchozímu modelu o dva milimetry méně, na šířku pak naopak tři a půl milimetru více. Nový ROKR nenavazuje na módní tenkou konstrukci, se kterou přišla právě Motorola. Přesné rozměry telefonu jsou 106 x 49,5 x 18 milimetrů. Hmotnost telefonu o 15 gramů překonává 100 gramů. Telefon je nabízen minimálně ve třech barevných provedeních - námi testovaném černém, bílém a dvoubarevném kombinujícím černé tělo s oranžovými doplňky.

K zpracování nemáme žádné výtky, vše drží jako přibité, pouze mechanismus krytu baterie by mohl být vyřešen lépe. Drží na telefonu velmi dobře, ale velmi nepohodlně se nasazuje. Celý kryt telefonu je vyrobený z plastu, použité materiály jsou však kvalitní. Záda telefonu mají vroubkatý povrch, který zčásti zamezuje snadnému vyklouznutí telefonu z ruky.

Displej - špičková kvalita

Displej nové hudební Motoroly nabízí při rozlišení QVGA perfektní zobrazovací schopnosti, které vyniknou v kontrastu s použitým novým menu, které je oproti předchozím barevnější. Kvalita displeje se také projeví při použití fotoaparátu. Obraz je krásně čistý a ostrý a podání barev věrné. Displej také rychle překresluje snímaný prostor.

Aktivní (TFT) displej testovaného telefonu zobrazí 262 000 barev a je docela dobře čitelný i na přímém slunečním světle. Jas displeje lze nastavit v šesti krocích, nastavit lze také dobu podsvícení. Vzhled uživatelského prostředí lze změnit pomocí grafických témat. Ty v sobě obsahují i vyzváněcí melodie.

Baterie - velmi slušná výdrž

Testovaný telefon používá li-Ion baterii s kapacitou 850 mAh. S tou by měl podle výrobce vydržet na příjmu až osm dní nebo devět hodin hovorového času. Výdrž při nepřetržitém přehrávání hudby by se měla podle výrobce vyšplhat až k 11 hodinám. V našem testu telefon vydržel při běžném používání s využitím prakticky všech jeho funkcí a asi 20 minutovým hovorem necelých pět dní. Při nepřetržitém přehrávání hudby telefon v našem testu vydržel dokonce téměř přesně 12 hodin.

Ovládání - inovace ku prospěchu

Nový ROKR E2 používá zcela nové uživatelské prostředí, se kterým jsme se nemohli setkat zatím v žádném jiném modelu výrobce. Hned první dojem však není příjemný. Nevíme, nakolik se na námi testovaném telefonu podepsala skutečnost, že se jedná o předprodukční vzorek, ale odezva telefonu je dlouhá. Telefon prostě není nejrychlejší, což poněkud znepříjemňuje práci s ním.

Displej v pohotovostním stavu může, stejně jako u starších modelů výrobce, zobrazovat funkce přiřazené pohybům joysticku. Ty lze změnit. Levá kontextová klávesa v pohotovostním stavu slouží k vyvolání nabídky, která nabízí fotografování, psaní textové zprávy, změnu vyzváněcího profilu a nastavení zobrazení a klávesových zkratek. Pravou kontextovou klávesou se v pohotovostním stavu, stejně jako stiskem joysticku, aktivuje hlavní menu telefonu. Funkce přiřazené kontextovým klávesám nelze měnit.

Hlavní menu nabízí zobrazení v matici 3 x 3 ikony. Menu jde zobrazit i v textovém řádkovém zobrazení a jednotlivé položky lze libovolně uspořádat. V menu můžeme vytvářet i vlastní složky, které si není problém libovolně pojmenovat a přidat jim specifickou ikonku. Menu nové Motoroly je přehledné a po grafické stránce povedené.

Pohybovat se v menu jde mimo joysticku také - na rozdíl od předchozích modelů výrobce - pomocí klávesových zkratek. To platí i pro hlouběji ponořená podmenu. Při návratu do pohotovostního stavu zůstává označena položka, na které jsme naposledy zůstali. To opět platí i pro níže zařazená menu telefonu. Pro méně zkušené uživatele testovaná Motorola nabízí velmi přehledně udělanou nápovědu, která zobrazuje, co vše lze s telefonem provádět.

Hlavním ovládacím prvkem telefonu je čtyřsměrný joystick s potvrzovací funkcí. Ten má optimální tvar a i k pohybu v jednotlivých směrech nemáme výhrady. Nezbytné kontextové klávesy doplňuje na čele telefonu ještě mazací klávesa a tlačítko pro rychlou aktivaci hudebního přehrávače.

Ovládací prvky telefonu doplňují ovladače hudebního přehrávače a tlačítko pro regulaci hlasitosti při aktivovaném hudebním přehrávači (jinak tlačítko slouží pro přepínání vyzváněcích profilů) na levém boku a tlačítko pro aktivaci hlasového záznamníku a hlasového vytáčení na boku pravém. Na pravém boku se také nachází přepínač zámku klávesnice telefonu. Ale pozor! Při zamčené klávesnici lze přesto zadat číslo sdruženého záchranného systému 112 a tak při nešťastné konstelaci toto číslo omylem vytočit.

K samotné klávesnici nemáme výhrady, má optimální zdvih, i rozměry jednotlivých kláves jsou tak akorát. Při stisku klávesy je jasné její domáčknutí a tak nečiní potíže ani rychlé psaní poslepu bez kontroly displeje. Klávesnice je výborně podsvícená, což platí i pro joystick a zejména postranní ovladače.

Telefonování - přehledný seznam

Motorola ROKR E2 pracuje ve třech pásmech standardu GSM (900/1800/1900 MHz). K jednomu kontaktu lze přiřadit naprosto vyčerpávající množství informací - čtyři telefonní čísla, dvě e-mailové adresy, dvě poštovní adresy, internetovou adresu, jméno zaměstnavatele, titul, jméno nadřízeného, jméno asistenta, přezdívku, jméno manželky a dětí, datum narození s upozorněním, libovolné výročí také s upozorněním, znak ze zvěrokruhu a poznámku. Netradiční funkcí je možnost přiřazení zvukového záznamu.

Pro kontakt lze vybrat specifické vyzvánění a upozornění na textovku (i ve formátu MP3) a libovolný obrázek. Kontakty lze vytáčet hlasem (telefon je nutné jednotlivé povely naučit) a třídit do skupin volajících, podle kterých lze kontakty filtrovat. Filtrovat kontakty jde i pomocí dalších specifikací. Skupinám volajících můžeme přiřadit specifické vyzvánění, upozornění na textovou zprávu a obrázek.

V telefonním seznamu s kapacitou 1 000 záznamů můžeme vyhledávat pomocí postupného zadávání znaků. Přehlednost podporuje přehrání uloženého zvukového záznamu pro hlasové vytáčení při najetí na položku konkrétního kontaktu. Potěší kvalitní a dostatečně hlasitý odposlech. Telefon nabízí několik přednastavených vyzváněcích profilů, které lze široce editovat. Nechybí možnost vytvoření vlastního vyzváněcího profilu a mód Letadlo.

Zprávy - tradičně iTap

Při psaní textových zpráv používá nový ROKR, stejně jako všechny Motoroly, prediktivní zadávání textu iTap. Ten však v námi testovaném vzorku nefungoval a tak nevíme, zda došlo oproti předchozím modelům k vylepšení a jak si telefon poradí s diakritikou. Vedle klasických textových zpráv SMS podporuje nová Motorola pouze multimediální zprávy MMS. Telefon nepodporuje rozšířené textové zprávy EMS.

Telefon zobrazuje počet napsaných znaků v horní pravé části displeje a doručenky lze zapnout trvale a ne jen pro konkrétní zprávu. Textové zprávy dokáže telefon rozesílat několika příjemcům najednou a telefon nabízí i možnost odeslání textové zprávy v zadaný čas a datum. Textovky lze třídit do vlastních složek, které jdou jednoduše vytvořit.

Editor multimediálních zpráv umožňuje přímé fotografování, nahrávání videa a pořizování zvukových záznamů. Multimediální zprávy MMS však mohou být maximálně velké 100 KB a telefon neumí automaticky zmenšit pořízené fotografie. To považujeme za docela vážný nedostatek. Stahované MMS zprávy mohou mít libovolnou velikost.

Ve výbavě nového ROKRu se nachází také e-mailový klient s podporou protokolů POP3, IMAP4 a SMTP. Účtů lze vytvořit několik. Lze povolit stahování pouze hlaviček, celého e-mailu nebo různých prvních několika KB. Lze také zadat automatické stahování a odesílání e-mailů v různých časových intervalech. Do e-mailů lze vkládat libovolné soubory a přímo z klientu lze pořizovat fotografie, videozáznamy a zvukové poznámky.

Ostatní funkce - s hudbou si rozumí

Hlavní funkcí Motoroly ROKR E2 je mimo telefonování a posílání zpráv hudební přehrávač. Po krátké době, co jsme měli telefon k dispozici, musíme konstatovat, že poslech hudby s novou Motorolu je nejen dostatečně kvalitní, ale také příkladně komfortní. ROKR E2, jak již bylo napsáno, nemá přehrávač iTunes a nevyužívá ani, obdobně jako některé ostatní modely výrobce, Javovou aplikaci jako přehrávač.

Hudební přehrávač s podporou formátu MP3, WMA a AAC funguje i na pozadí a poslouchat hudbu lze s klasickými sluchátky. Telefon má totiž konektor pro jack 3,5 milimetru, který je vhodně umístěn na vrchu telefonu. Kvalita reprodukované hudby (v našem testu se sluchátky Koss Porta Pro) si nezadá s nejlepšími přenosnými MP3 přehrávači. Nechybí věrné podání basů, stejně jako kvalitní reprodukce výšek. Poslouchat hudbu lze i přes stereofonní Bluetooth sluchátka.

Poslouchat hudbu můžeme i bez připojených sluchátek, telefon však nemá na rozdíl od předchůdce stereo reproduktory. Reproduktor pro přehrávání hudby se nachází na zádech telefonu vedle čočky fotoaparátu a na první pohled není vůbec vidět. Hudební přehrávač lze aktivovat buď z menu telefonu po najetí na požadovanou skladbu nebo pomocí tlačítka vedle joysticku na čele telefonu, případně tlačítkem Play na levém boku.

Tam se také nachází tlačítka pro pohyb na skladby dopředu a dozadu, jejímž přidržením se můžeme pohybovat ve skladbě. Ovládací prvky doplňuje dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti. Ovládat lze přehrávač také joystickem. Skladby lze snadno třídit podle naposledy přehrané, alba, interprety, žánry i skladatele. Vyhledat hudební soubory lze v paměti pomocí vyhledávače multimedií, který umí najít podle všech zmiňovaných kritérií. Vyhledávač multimedií umožňuje také vyhledání obrázků a videa.

V hudebním přehrávači si můžeme vytvářet vlastní playlisty a telefon umožňuje zobrazení obalu alba přiřazeném k zvukovému souboru. Nechybí náhodný výběr skladeb a opakování. K dispozici je také jednoduchý ekvalizér, prostorový zvuk a zvýraznění basů. Při příchozím hovoru si lze vybrat, zda se má přehrávaná skladba hrát potichu na pozadí dál, nebo zda má po uskutečnění hovoru pokračovat, kde byla přerušena.

Hudbu a další multimédia lze ukládat do paměti telefonu (velikost 14,5 MB) nebo na paměťovou kartu. Výrobce pro tento model nezvolil formát paměťových karet microSD, které začal využívat jako první, ale SD. Důvodem může být skutečnost, že paměťové karty microSD nebyly v době představení telefonu k dispozici s dostatečnou kapacitou. V době představení telefonu měly paměťové karty Micro SD maximální kapacitu 1 GB, kdežto paměťovou kartu SD lze podle výrobce použít až do velikosti 2 GB. Paměťové karty formátu MMC telefon nepodporuje.

Slot pro paměťové karty se nachází na pravém boku telefonu a lze tedy karty vyměňovat i bez nutnosti telefon vypínat. Při připojení telefonu k počítači přes datový kabel se lze dostat k obsahu paměťové karty. Telefon má mini USB konektor a podporuje USB 2.0. Připojit telefon k počítači lze také pomocí Bluetooth.

Datové přenosy GPRS třídy 10 a EDGE třídy 10 není problém využít pro vestavěný internetový prohlížeč Opera, který plně vyhovuje práci s internetem na mobilním telefonu. Komu by nestačil hudební přehrávač, může poslouchat stereofonní FM rádio, pro které lze uložit až 30 stanic. Nová Motorola podporuje Javu MIDP 2.0 a v telefonu jsou předinstalovány tři jednoduché hry, které svým zpracováním nezaujmou, a jedna aplikace.

Pro organizaci času je nová Motorola vybavena přehledným kalendářem s denním, týdenním a měsíčním náhledem. Události si můžeme roztřídit do několika kategorií, u kterých lze zadat vyzváněcí profil, poznámku, účastníky a opakování. Jako upozornění je možné vybrat i videonahrávku nebo libovolnou MP3 skladbu.

Spokojeni jsme byli s budíkem s několika časy, ke kterým si můžeme nahrát vlastní zvukový záznam, kalkulačkou s pokročilými funkcemi, pamětí a převodníkem měn, úkolovníkem, který lze detailně třídit, a poznámkovým blokem. Za zmínku stojí světový čas, který nabízí možnost detailního porovnávání časů. V telefonu také nechybí hlasový záznamník, jehož délka záznamu je omezena volnou pamětí.

Fotoaparát - kvalita nic moc

Motorola prozatím nepřipravila žádný špičkový fotomobil a model ROKR E2 není výjimkou. Fotoaparát nenabízí oslnivou kvalitu, nutno však podoknout, že námi testovaný vzorek patří ještě do předprodejní série. Pořízené fotografie v některých zahraničních recenzích jsou o poznání kvalitnější.

Fotoaparát Motoroly ROKR E2 má maximální rozlišení 1024 x 1280 obrazových bodů (telefon pořizuje snímky na výšku), tedy 1,3 megapixelu. Fotoaparát nabízí osminásobné digitální přiblížení ve čtyřech krocích a k dispozici je blesk. Dále nechybí funkce několikanásobného snímku a samospoušť. Do fotografie lze vkládat datum a čas a na výběr je několik efektů.

Telefon disponuje funkcí automatického odesílání pořízených fotografií na zadané kontakty. Nová Motorola také umí pořizovat videozáznamy a to v maximálním rozlišení 176 x 144 obrazových bodů. Ty můžeme pořizovat i se zvukem a maximální délka videa je v případě námi testovaného telefonu 5 minut a 47 sekund.

