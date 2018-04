Podívejte se, jaké triky lze dělat s mobilem

Celá iniciativa tohoto nápadu byla původně na straně Googlu, který na svém portálu YouTube přišel s kanálem, kam každý mohl přispět se svým videem na téma "Jaké věci dokážete se svým mobilem dělat".

Jedinou podmínkou bylo přidání krátkého úvodu a závěru s logem Googlu a dalším popisem, který jasně identifikoval daný klip. Vše ostatní už bylo na uživatelích, s jakým nápadem přijdou, a jako inspirace jim byla dána stránka s mobilními produkty Googlu.

My jsme však nezůstali pouze u Googlu. Trochu jsme zapátrali a nalezli další videa, která se sice na tomto kanálu nevyskytují, ale rovněž by se mezi ostatními klipy neztratila. Na výsledek se můžete podívat v tomto článku.

Jak to všechno začalo

V úvodním videu se můžete podívat, co vůbec bylo popudem pro vznik tohoto speciálního kanálu. Mobilní telefony zkrátka vstupují do našeho života na každém kroku a nechybí příliš, abychom telefon používali ke všemu - od sledování televize po svícení jako s lampičkou nebo jako náhradu notebooku.

Jak jsem s mobilem zachránil USA

Zdá se vám to jako nesmysl, s obyčejným telefonem zachránit celou Ameriku? V následujícím videu se přesvědčíte, že až tak nereálná věc to není. Tedy pokud přistoupíte na to, že mimozemšťané existují a chtějí se za každou cenu zbavit americké vlády.

Ohýbaní času a prostoru

Cestování v čase či ohýbání prostoru je nejčastěji náplní sci-fi filmů či seriálů z daleké budoucnosti. Co se však stane, když trochu popustíte uzdu své fantazii a představíte si kouzelný telefon, který by toto umožnil? Oblíbený kouzelník serveru YouTube Marco Tempest jeden takový vlastní. Po zhlédnutí tohoto videa doporučujeme se podívat na tuto nahrávku, která celý trik objasňuje.

Otevírání véčka trochu jinak

Každý uživatel véčkového telefonu otevírá svůj přístroj trochu jinak. Někdo musí použít obě ruce, někomu stačí ruka jedna a v prodeji jsou i telefony, které se otevírají naprosto samy po stisku jediného tlačítka. Člověk v následujícím videu však dokáže otevřít svůj telefon za letu ve vzduchu a potom ho ještě elegantně chytit. O tom, že to není vůbec snadné, se můžete přesvědčit ve videu z příprav na tento trik.

Okopávání mobilu

Footbag je rychle se rozšiřující sport, ke kterému je zapotřebí míček z látky naplněný většinou plastovými korálky. U nás je tento míček známý pod názvy "hakysák" (Hacky Sack) či "sýpek". Šestinásobný mistr světa v tomto sportu Václav Klouda vám v tomto videu předvede, že tento sport se dá provozovat i s mobilním telefonem.

Pokud vás zajímají další netradiční videa, zkuste se podívat na již zmiňovaný kanál na serveru YouTube.