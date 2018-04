Podívejte se, jak se v Česku prodávají milionářské mobily Vertu

Mobilní telefony Vertu nejsou klasickým spotřebním zbožím. Jde spíše o šperk, který dává dostatečně najevo vaši individualitu. Proto telefony této luxusní značky nekoupíte v klasických obchodech s mobily. Vertu jsou exkluzivně k dostání v nejlepších hodinářstvích a klenotnictvích, opravdu luxusních obchodních domech, telefon si můžete také koupit v několika prodejnách luxusních automobilů a samozřejmě přímo ve specializovaných značkových Vertu prodejnách. Jednoduše řečeno, telefony Vertu najdete po boku vytříbených značek věhlasných jmen.

To je i případ jediného značkového obchodu Vertu u nás. Ten stojí v pražské Pařížské ulici, takže o dobrou společnost je postaráno. Jeho provoz zajišťuje společnost John Grove & partners, která je exkluzivním distributorem telefonů Vertu v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Právě v Budapešti byl před nedávnem otevřen další značkový obchod Vertu.





Ten pražský vede Kateřina Krejzlová, se kterou jsme si popovídali o tom, jak se luxusní mobily prodávají. Hned její první slova potvrzují výše uvedené: „Důležité je prostředí obchodu, přístup k zákazníkovi i samotná lokalita, kde mají být telefony prodávány. Společnost Vertu dovede ze svých výzkumů odhadnout, kde by si zákazník přál najít Vertu telefony a kde o něj bude patřičně postaráno. Našich zákazníků si vážíme, známe jejich životní styl a maximálně se snažíme vyhovět jejich požadavkům a přáním. Prodáváme také emoce, krásný pocit z vlastnictví ušlechtilého předmětu a je pro nás velmi důležité, aby se zákazník cítil dobře,“ říká. Podmínkou pro prodejce je, aby v daném prodejním prostoru měly telefony vyhrazené své speciální místo, které se vždy vyznačuje designem typickým pro tuto značku.

Pokud tedy máte obchod s luxusním zbožím a nevíte, co s přebytkem jeho podlahové plochy, můžete zkusit štěstí u distributora a stát se jedním z prodejců. Prodávat telefony Vertu se určitě vyplatí. Podle Krejzlové se průměrná cena prodaného kusu pohybuje kolem 150 000 korun a firma si prý nemůže stěžovat na nezájem zákazníků. A to navzdory probíhající finanční krizi. Přesná čísla prodejů však Vertu tají, ostatně stejně jako mnoho dalších údajů. Pokud třeba očekáváte, že vám v dnešním článku prozradíme, kdo ze známých osobností s Vertu telefonuje, jste na omylu. Firma je naprosto diskrétní a jména svých klientů nesděluje.





Ovšem telefony Vertu si nekupuje pouze několik slavných osobností a multimilionářů. „Naši zákazníci jsou úspěšní lidé, kteří chtějí nekompromisní kvalitu. Je ale samozřejmé, že lidí, kteří by si přáli Vertu telefon vlastnit, je mnoho a proporcionálně vzato si nakonec pouze pár z nich tuto výjimečnou radost dopřeje,“ říká Krejzlová a pokračuje: „Lidé se často koupí takového telefonu odměňují za stanovené obchodní cíle a kupují si je k různým slavnostním příležitostem. Navíc jim tento výjimečný telefon dodá pocit, že od života chtějí jen to nejlepší a dokáží to také náležitě ocenit.“ Na každého zákazníka je pohlíženo s respektem a každý příchozí je potenciálním zákazníkem.

Je skutečně hodně lidí, kteří se chtějí odměnit a kteří si Vertu mohou dovolit. Navíc i student, s dnes ještě omezeným rozpočtem, si dříve nebo později na Vertu může vydělat a stát se zákazníkem. “V současné době máme na prodejně poslední unikátní model z té nejvyšší řady klasického Signaturu, který je z 18 karátového bílého zlata, posázený 1072 brilianty, z nichž 428 tvoří vzácné černé diamanty. Cena je 1 560 000 Kč. Na druhou stranu si u nás můžete pořídit elegantní Constellation z vysoce kvalitní chirurgické oceli potažený jemnou kůží za cenu lehce nad 100 000 Kč. Z toho můžeme rovněž usoudit, že naše klientela je také poměrně rozmanitá,“ upřesňuje Krejzlová.





Mimochodem, prodavači, které potkáte v prodejně, jsou speciálně vyškoleni tak, aby dovedli zákazníkovi pomoci vybrat ten pravý telefon právě pro něj. V případě Vertu však většinou nehrají zásadní roli pouze technické parametry, telefon je také módním doplňkem. Samotní prodavači a prodavačky se tak rekrutují spíše z řad personálů luxusních módních butiků. Vždy a za všech podmínek musí zachovávat maximální dekorum. Zákazník, který si telefon koupí, musí být s úrovní služeb personálu maximálně spokojen.

Špičkové služby nejsou to jediné, co se skrývá za výjimečností telefonu. Než se Vertu dostane do vašich rukou, projde dlouhou cestou, z valné části strávenou v mateřské manufaktuře na jihu Anglie. Výrobě toho úplně prvního telefonu Vertu předcházela řada let výzkumu, vývoje, designérských návrhů a testování. Vertu je pionýrem v použití řady materiálů v mobilním průmyslu, jako jsou například keramická klávesnice, safírové sklo, rubínová ložiska i puncované zlato na elektronice. Všechny použité materiály jsou té nejvyšší kvality a vysoce odolné.





Neznamená to ovšem, že jsou naprosto nerozbitné. „Většina našich zákazníků si uvědomuje, že si pořídili v mobilním telefonu rovněž šperk a kousek nádherné a jemné řemeslné práce, a proto se k němu také patřičně chovají,“ říká managerka prodejny a dodává: „Samozřejmě že Vertu poskytuje záruční i pozáruční servis, kdy telefon putuje zpět do rukou britských odborníků, aby o něj bylo ve speciálních podmínkách adekvátně postaráno. Součástí každé opravy je diagnostika závady a finální testy přístroje.“

S Vertu se také pojí speciální služba Concierge, což je obdoba služeb z pětihvězdičkových hotelů, v luxusním a všude dostupném provedení. Zákazník má 24 hodin denně, 7 dní v týdnu možnost zavolat asistentovi a vyptávat se jej téměř na cokoli. Asistenti ale mohou kromě typických dotazů na doporučení restaurace řešit i komplexnější úkoly. Zákazníkovi umí třeba naplánovat dovolenou na míru.





Služba Concierge je pro všechny zákazníky na rok zdarma, pak se za ni platí. „Existuje i rozšířená verze VIP Concierge,“ prozrazuje Krejzlová a pokračuje: „Pak se každému zákazníkovi věnuje jeho osobní asistent, který detailně zná jeho osobní potřeby, časový rozvrh a podobně. Tito speciálně vyškolení asistenti se musí výjimečně dobře orientovat v luxusním segmentu.“ Cenu této služby se opět nedozvíme, firma ji sděluje pouze vážným zájemcům individuálně. Prý ji ale zákazníci označují za adekvátní ke komfortu, který jim přináší.

Jak moc konkrétně zákazníci těchto služeb využívají, to nám opět zůstalo utajeno. Firma ale tvrdí, že Concierge využívají zákazníci často a především jsou s touto službou nadmíru spokojeni. Celkovou spokojenost zákazníků dokazuje i fakt, že se velká část z nich do prodejen Vertu po čase vrací a pořídí si nový model. Někteří tyto telefony i sbírají, ale to už je opravdu nákladný koníček. Jiní zákazníci zase volí různé telefony pro různé příležitosti.

Telefony Vertu jednoduše nejsou pro každého. Spíše ale než s kritickým despektem vůči předraženému zboží se na ně opravdu musíme dívat jako na exkluzivní luxusní zboží, které dokáže dokonale reprezentovat svého majitele. A že je opravdu o co stát, to potvrzují i naše nedávné krátké zkušenosti s nejnovějším modelem Signature S Design.