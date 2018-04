Podívejte se, jak iPhone 4 letěl balonem směrem do vesmíru

Parta nadšenců pod vedením Luka Geissbühlera alias Brooklyn Space Program, vypustila meteorologický balon se zajímavým nákladem. Vedle HD kamery, která celý výstup a pak i sestup natáčela, byl součástí "posádky" i iPhone 4.

Jeho úkolem bylo zaznamenat a odeslat pomocí GPS a mobilní sítě souřadnice, podle kterých Geissbühler se svým synem přistávací modul po návratu našli.

Balon vystoupal během hodiny až do výše 19 mil, tedy přes 30 kilometrů. Nabral rychlost až 7,6 metru za sekundu a kamera z celé cesty pořídila velmi zajímavé záběry. Jak autoři uvádějí ve videu, kamera vydržela natáčet 100 minut a baterie vypověděly službu až dvě minuty před přistáním.

Homemade Spacecraft from Luke Geissbuhler on Vimeo.

Při návratu modul padal rychlostí až 240 kilometrů za hodinu. První zaměření polohy ale iPhone dodal až po zbrždění modulu padákem na zhruba desetinovou rychlost. Modul dopadl přibližně 48 kilometrů od místa startu.

Balon se na své cestě dostal do trojnásobné výšky, než v které běžně létají dopravní letadla. Do vesmíru by to měl ještě pořádný kus cesty. Vesmír totiž začíná až 100 kilometrů nad zemským povrchem.