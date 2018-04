Podívejte se, jak fotí nejlepší Sony Ericsson všech dob

K testování jsme obdrželi opravdu velmi raný prototyp novinky, a tak nebudeme hodnotit rychlost běhu uživatelského prostředí ani stabilitu programů. Trochu paradoxně byl totiž nejfunkčnější součástí telefonu jeho fotoaparát. Ten i v prototypové verzi podává velmi slibné výsledky, nicméně se ukazuje, že rozlišení 12 megapixelů nemá žádný praktický význam.

Kvalita na první pohled

Sony Ericsson Satio je především velmi atraktivní mobil. Lákavý vzhled umocňuje pro výrobce tradiční koncept dvou stran, kdy ta zadní vypadá spíše jako fotoaparát než mobilní telefon. Satio na nás z této strany působí jako kombinace vzhledu fotoaparátů Samsung řady NV a Sony řady T. Odsuvná krytka fotoaparátu přidává telefonu na tloušťce, ale má svou praktickou funkci.

Pochválit musíme zpracování, které bylo i u prototypu na špičkové úrovni, a konkrétně chod krytky fotoaparátu byl zcela přesný a bez jakýchkoli zádrhelů nebo náznaků možné vůle. To je dobré znamení, protože krytka bude výrazně namáhanou součástí telefonu a to mnohdy i nechtěně.

Symbian trochu na truc

Satio je poháněno operačním systémem Symbian S60 5th Editon, a tak se princip ovládání telefonu nijak výrazně neliší od známých modelů Nokia 5800 XpressMusic a N97. Sony Ericsson si jen připravil upravenou úvodní obrazovku, která umožní listovat mezi několika stranami. Samozřejmostí bude podpora různých Widgetů. Míra úprav systému tak zdaleka nedosahuje té u Windows Mobile komunikátoru Xperia X1.

To je trochu škoda, protože si s sebou satio nese některé nedostatky dotykového Symbianu – především místy zmatené ovládání, kdy telefon někdy vyžaduje pro vybrání položky jednoduché zvolení, jindy dvojitý dotyk. Nezbavili jsme se ani hloupé skrolovací lišty, kterou již drtivá většina konkurence poslala do věčných lovišť. Uvidíme, třeba se do doby uvedení na trh programátoři Sony Ericssonu něčím blýsknou. Je ale také možné, že jim to systém samotný nedovolí.

Na druhou stranu komu Symbian v dané podobě jednoduše nevoní, bude si moci u Sony Ericssonu vybrat jiné modely. Výrobce podle všeho připravuje novinky jak s Windows Mobile, tak s Androidem. Pravda, ty asi nenabídnou dvanáctimegapixelový fotoaparát, to ale není žádná tragédie, jak se dozvíte vzápětí.

Fotky dobré, ale ne kvůli megapixelům

Prototyp Sony Ericssonu Satio nás příjemně překvapil kvalitou produkovaných fotografií. Ty patří na špičku současné produkce fotomobilů, ale tak nějak za to nemohou ony megapixely. Na první pohled totiž zjistíme, že se telefon Sony Ericsson snad poprvé v historii naučil nefotografovat přes mlžný opar a rovněž podání barev není tak mdlé a posunulo se blíže realitě. Ostatně posuďte snímky sami.

Při stoprocentním zvětšení ovšem opět odhalíme, že telefon místy spíše maluje než fotí, tady prostě megapixely k ničemu nejsou. Zmenšené fotografie ale vypadají velmi dobře a budou tak vypadat i v případě vytištění na fotopapír. U prototypu nám přišlo, že snímky jsou trochu paradoxně ostřejší v krajích a rozích, v samotném středu jako by měl telefon s ostrostí problém. To ale může být vada prototypu. Dvanáct megapixelů znamená ohromné nároky na paměť – snímky z prototypu mají velikost přes 4 megabajty, někdy se dokonce vyšplhá přes 5 megabajtů.

Satio si ponechal typickou vlastnost Sony Ericssonů, kdy telefon aktivuje blesk relativně brzy a to i za zdánlivě dobrých podmínek. Dochází k tomu hlavně v interiéru. Starší modely často mívaly potíže se správným řízením blesku, a tak se z takovýchto fotografií stávaly spíše shluky odlesků a přepálených ploch.

Tady opět prototyp satia překvapuje, blesk funguje zcela korektně a fotografie nijak nepoškozuje. Stále se nám ale zdá, že při ručně vypnutém blesku telefon nastavuje zbytečně dlouhé časy, a proto je těžké pořídit nerozmazaný snímek. Tento problém se týká především fotografování textu. Uvidíme, třeba se i tady dočkáme nápravy.

Máme se na co těšit

Z hlediska funkční výbavy se máme u modelu Satio opravdu na co těšit. Půjde o jeden z nejlépe vybavených dotykových mobilů vůbec a fotoaparát bude jeho hlavním trumfem. Paradoxně ale nikoli kvůli počtu megapixelů, ale kvůli tomu, že se konečně podařilo sladit ovládací software a čip tak, aby byly eliminovány některé nedostatky předchozích špičkových fotomobilů výrobce. Sony Ericsson si tímto modelem výrazně říká o návrat na trůn krále fotomobilů. Jsme zvědavi, jak dopadne jeho souboj se Samsungem Pixon 12, ale i se současnou osmimegovou špičkou, kde opět figurují mobily Samsung a také Nokia N86 8mpx.