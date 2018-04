Podívejte se, jak bude vypadat iPhone budoucnosti

Představení mobilního telefonu Apple iPhone 5 proběhne s největší pravděpodobností během několika následujících týdnů. Spekulace ohledně jeho podoby se tomu úměrně množí. Po internetu teď koluje video s konceptem podoby a některých "vychytávek" chystané novinky.

Autoři si na návrhu dali opravdu záležet a leckdo by mohl uvěřit, že jde o pravý mobilní telefon. Podle výtvarníku z Aatma Studio by nový iPhone 5 mohl být velmi tenký a jeho největší přednost by pak představovala světelná klávesnice, kterou by telefon promítal přímo na stůl.

Nápad je to zajímavý, přesto se domníváme, že firma Apple nás překvapí něčím jiným.