Podívejte se do skříně, možná se tam skrývá poklad

Česko patří na úplnou světovou špičku, pokud jde o počet mobilních telefonů v poměru k počtu obyvatel. Tak zvaná penetrace už dnes přesahuje 130 %, takže každý Čech, včetně kojenců, dětí a důchodců, má zhruba 1,3 telefonu. A zhruba každých 18 měsíců si průměrný Čech pořizuje nový telefon. I tady držíme krok se západní Evropou. Oblastí, kde ale významně zaostáváme, je recyklace.

Na sběrná místa se dostane jen mizivé procento vysloužilých telefonů. Svou roli v tom určitě hraje i fakt, že když už člověk utratí za mobil poměrně dost peněz, nechce se mu po krátké době někam ho zahodit. A tak množství těchto přístrojů se skrývá ve skříních, šuplících či krabicích. Přece ještě fungují, tak se možná budou hodit. Ve většině případů ale nebudou. A pokud jde skutečně o ještě fungující přístroj, možná s ním stojí za to skočit do bazaru.

Kradené mobily? Seriózní bazary je odmítají

O bazarech s mobilními telefony se mluví dost často hlavně ve spojitosti s kradenými přístroji. Hned na úvod si řekněme, že pokud půjdete prodat svůj použitý mobil posíleni alkoholem, třeba kolem čtvrté ráno do nějakého bazaru s nonstop provozem, nečekejte, že dostanete nějakou příznivou cenu. Celkem logicky vám nikdo moc nebude věřit, že mobil je váš a obsluha v bazaru tak bude chtít „vykrýt“ riziko.

Pochopitelně ale existují i seriózní bazary, kde to zloději s kradeným zbožím mají těžké a naopak poctivý zákazník má naději na slušnou cenu. Ostatně bazarů, kde si na kradené zboží dávají pozor, určitě přibývá. Může zato i loni spuštěná databáze kradených mobilů. Díky ní jsou totiž lidé více motivováni krádež mobilů hlásit a Policie má tak větší šanci kradený případ vypátrat. „Jakmile pak někdo blokovaný přístroj pustí, Policie jej může lokalizovat a zasáhne,“ řekl nám k tomu Luboš Dlouhý z firmy Mobil Pohotovost, která mimo jiné prodává i použité telefony.

Navíc zákon ukládá majitelům bazarů vyžádat si od prodávajícího doklad totožnosti. Bez něj si žádný seriózní bazar nedovolí přístroj vykoupit. „Náš software nedovolí vytisknout doklad bez čísla občanského průkazu,“ říká Dlouhý a dodává, „Pokud jsou okolnosti prodeje podezřelé, raději zákazníka odmítneme. Pokud by totiž došlo k zablokování mobilu nebo jeho zabavení Policií, přijdeme o peníze.“

Podle našich zákonů má totiž Policie právo zabavit zboží pocházející z trestné činnosti bez náhrady. Navíc, pokud Policie v dokladech bazaru zjistí, že uvedené jméno u prodávajícího je falešné, vystavuje se majitel bazaru riziku správního postihu (pokuta). Bezcenný je pro bazar i zablokovaný telefon, seriózní bazary proto neriskují a kladou poměrně velký důraz na prověření původu telefonu. Pokud zákazník nebudí důvěru, zástupce bazaru ještě před dokončením prodeje mobil zkusí prověřit v dostupných databázích kradených telefonů.

Zkusili jsme anonymně prodat použitý mobilní telefon v bazaru s tím, že nemáme občanský ani řidičský průkaz. Ani v jednom z bazarů s „normální pracovní dobou“ jsme neuspěli. Zkoušeli jsme to ale přes den, pokud bychom zašli do některého z nonstop bazarů nad ránem, možná by situace byla jiná. Nechtěli jsme ale naše „pokusné králíky“ vystavovat zbytečnému nebezpečí.

Jak se tvoří cena?

Většina seriózních bazarů má k dispozici oficiální výkupní ceník. Z něj si můžete zjistit, kolik dostanete za mobilní telefon, který vám leží ve skříni. Podle našich informací si tento ceník obvykle stanovují přímo majitelé firem. Nezáleží přitom až tolik na tom, kolik stál původně nový telefon. Důležitější je spíše to, jak velká je po něm poptávka. I některé drahé telefony mohou ztratit na ceně desítky procent během pár dní. To se podle našich informací týká především chytrých telefonů, snad s výjimkou Nokia N a E Series.

Naopak některé oblíbené přístroje střední třídy můžete při troše štěstí prodat po krátké době s poměrně malou ztrátou. Typickým příkladem je například Nokia 6310, která se v cenících bazarů stále drží poměrně vysoko. Podle zástupců bazarů má podobnou šanci i Nokia 6300. Pochopitelně výkupní ceny se mezi jednotlivými bazary liší, proto se rozhodně vyplatí před prodejem si udělat malý průzkum na webu.

Pochopitelně, základní podmínkou je, aby telefon fungoval. Nefunkční přístroje do bazaru ani nenoste, ale raději jej předejte k recyklaci. Recyklační nádoby najdete například ve všech prodejnách mobilních operátorů. Velkým problémem v bazarech jsou „utopené“ telefony, tedy ty, do nichž vnikla voda. Takový mobil obvykle prozradí rozmazané samolepky pod baterií. Pokud mají v bazaru podezření, že telefon není úplně v pořádku, předají ho před výkupem ještě na kontrolu technikovi.

Jak dostat co nejvíce

Ceníková cena je ale v podstatě jen orientační. Tuhle cenu dostanete jen v případě, že přinesete nepoškozený fungující telefon v co nejkompletnějším balení. Ceníková cena se může hýbat nahoru i dolů – právě jasné prokázání vlastnictví přístroje je cestou, jak dostat za použitý telefon maximální částku.

Podle našich informací v bazaru obvykle nevyžadují původní krabici, nicméně pokud ji máte, je to pro vás plus. Vzhledem k tomu, že na krabici je uvedeno IMEI, rozhodně se vyplatí si ji schovat i pro případ, že vám telefon ukradnou. Když pak do bazaru přinesete telefon v původní krabici, třeba i s manuály, asi vás nikdo nebude podezřívat, že mobil není váš. Ideální je, když přinesete i původní Záruční list, pak máte velkou šanci, že dostanete i něco nad ceníkovou cenu.

Například v již několikrát zmíněné firmě Mobil Pohotovost můžete za přístroj v záruce dostat až 10 % z udané výkupní ceny navíc. Vzhledem k zákonem stanovené dvouleté záruční lhůtě zase není tak nepravděpodobné, že budete prodávat přístroj, který je stále ještě v záruce. Další možností, jak se dostat k vyšší ceně, jsou věrnostní programy. V Mobil Pohotovosti můžete získat navíc od 3 do 10 % z ceníkové ceny. Záleží na tom, jaký máte „obrat“ na svém zákaznickém účtu. Patříte-li k fanouškům módních trendů a musíte-li mít vždy nejnovější model, rozhodně se po nějakém věrnostním programu zeptejte. Podobný program totiž nabízí i velká část dalších bazarů.

Pochopitelně, jak se může cena zvyšovat, může se i snižovat. Udanou cenu dostanete, i když vám bude chybět původní krabice a manuály. Musíte ale přinést všechno ostatní dodávané příslušenství. V bazarech obvykle tolerují absenci sluchátek (headsetu), jinak by ale mělo být balení kompletní. Jak nám potvrdil Lukáš Dlouhý, za ostatní chybějící součásti bazar cenu snižuje.

Například za chybějící nabíječku strhnou v Mobil Pohotovosti stokorunu. Pokud telefon prodáte bez paměťové karty, sníží se cena o cenu paměťové karty v dodávané kapacitě. U paměťových karet ale pozor – pokud jste si k telefonu dokoupili nějakou větší kapacitu, nepočítejte, že se výkupní cena nějak výrazně zvedne. Často bývá lepší kartu si nechat. V případě telefonu bez baterie sníží bazar cenu telefonu o cenu nové baterie pro konkrétní model.

Cena se pak snižuje také podle stupně poškození telefonu. Pochopitelně, mírné opotřebení nevadí – jde o použité zboží, ale například výraznější škrábance na displeji nebo těle telefonu znamenají snížení ceny. Taktéž samozřejmě nějaké praskliny, ulomené části atp.

Šest měsíců na telefon z bazaru

Vykoupený telefon od zákazníka putuje ve většině případů na stůl technika. Ten v seriózním bazaru nejenže překontroluje funkčnost přístroje, ale také vymaže všechna uložená data. V některých případech i nahraje aktuální verzi firmware. Pak už telefon putuje opět do prodejny a čeká na zákazníka.

Ze zákona jsou bazary povinné poskytnout záruku na použité zboží po dobu 6 měsíců. Záruka se pochopitelně nevztahuje na vady, které přístroj měl už v době nákupu. Seriózní bazar předá zákazníkovi i původní záruční list, pokud ho má k dispozici. Zákazník tak může u mladších telefonů využít i původní záruky výrobce. Ovšem pozor, i tak je bazar povinen poskytnout zmíněnou šestiměsíční záruku a vydat vlastní Záruční list, případně ji poskytovat na základě dokladu o prodeji.

Problémem však mohou být zmíněné utopené telefony. V případě, že se na kontaktech objeví koroze, museli byste dokázat, že vznikla před nákupem. A to půjde jen těžko. Zástupci bazarů, se kterými jsme o této problematice mluvili, přiznali, že reklamace v tomto případě obvykle odmítají. Zákazník by se tak musel obrátit na soud a předložit znalecké expertízy.

Způsob jak ušetřit nebo neprodělat

Nechávat si telefon ležet v šuplíku je ve většině případů nerozumné. Často se stává, že mobily putují v rámci rodiny – těžko ale dnes můžete čekat, že váš starý telefon s nadšením přijme některý z potomků. Většina dnešních dětí vyžaduje mnohem novější modely, než mají rodiče. Mnohem více jim totiž záleží na trendech a módě, funkcemi je obvykle neohromíte. Spíše se tak může stát, že vy „zdědíte“ mobil, který už je pro teenagera „úplně out“.

Pokud svůj starý přístroj v rodině neudáte, je lepší s ním vyrazit do bazaru co nejdříve – nepoužíváním se totiž vybíjí baterka a může se stát, že ji po pár měsících ležení v šuplíku už znovu nenabijete. Navíc, čím novější telefon, tím vyšší výkupní cena.

Příště se pokusíme prodat telefon na vlastní pěst na aukčních serverech a inzertních stránkách.

