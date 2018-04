Podívejte se, co všechno loni napáchaly mobily

Mobilní telefony vlastníme, abychom se mohli dorozumívat s našimi přáteli, kolegy, s rodinou. Můžeme na nich hrát hry, brouzdat po internetu nebo je například používat jako digitální fotoaparát.

Přístroj, který téměř každý z nás nosí dennodenně ve své kapse, toho ale dokáže mnohem víc. Přehled bizarních událostí roku 2008 toho budiž důkazem. Věděli jste například, že mobil může zachránit život nebo také zastavit francouzskou vysokorychlostní dopravu?

Bono utajoval své songy bravurně. Na mobily ale nevyzrál

Nepouštět hudbu příliš nahlas a zavírat okna. To by mohl být recept pro umělce, kteří se snaží utajit své nejnovější nahrávky před veřejností. Od loňského srpna si to bude pamatovat především frontman kapely U2 Bono. Když se velký fanda této rockové kapely procházel okolo jeho vily ve městě Eze na jihu Francie, zaslechl skladby, které neznal. Neváhal ani vteřinu, vytáhl svůj mobilní telefon a začal nahrávat. Doma se s nimi okamžitě pochlubil v internetových diskusích, odkud prakticky během několika minut putovaly na server YouTube.

Později se ukázalo, že se jednalo o čtyři písničky z chystaného alba No Line On The Horizon. Prakticky během několika minut si je pustily desetitisíce internetových uživatelů. I když provozovatel oblíbeného videoserveru nahrávky okamžitě odstranil, nové skladby již nezadržitelně putují mezi fanoušky po celém světě.

Operace přes SMS zachránila chlapci život

O tom, že mobilní telefon dokáže zachraňovat životy, svědčí případ z loňského prosince. Britský lékař sloužící v konžské nemocnici zachránil šestnáctiletému chlapci život, když mu jeho kolega v Londýně posílal textové zprávy s postupem amputace paže.

Ojedinělá operace se odehrála v konžském městě Rutshuru. Raněného přivezly vládní jednotky poté, co byl při rybaření ošklivě napaden hrochem.

SMS pomohly letadlu bezpečně přistát

Jiný případ záchrany života se odehrál kilometry nad zemí. Když loni v listopadu vzlétalo malé osobní letadlo z letiště v irském Kerry, pilot netušil, že mu jeho mobilní telefon později zachrání život. Poté, co veškeré navigační systémy vypověděly službu a nebylo možné se spojit s letištěm, zachoval pilot klid a s pomocí mobilu zavolal do dispečerského střediska v Corku.

Jelikož byl ale hovor trhaný, došlo až na textové zprávy. Podle dostupných informací navigátor vše rychle pochopil a v průběhu celého letu posílal do kabiny SMS zprávy s přibližnou polohou letadla a také povolením k přistání v Corku. Vše dopadlo dobře a letadlo díky mobilnímu telefonu bezpečně přistálo.

Mobil se postaral o bizarní rekord v Guinnessově knize rekordů

Patrně nejvýznamnější rekord, který byl v roce 2008 zapsán do Guinnessovy knihy rekordů v souvislosti s mobilními telefony, je připisován Japoncům. Tamní společnost Dwango se totiž postarala o vytvoření dosud nejdelšího vyzváněcího tónu v historii.

Pokud vám tedy zvednutí telefonu při příchozím hovoru trvá vskutku dlouho, mohla by se vám nová melodie hodit. Její délka činí přesně 61 minut a 40 sekund. V Evropě ale bohužel není k dispozici.

Italská mafie chtěla zabíjet mobilem

Policie v italské Neapoli zabavila zbraň, která vypadá naprosto stejně jako mobilní telefon. Tamní velmi obávaná mafiánská organizace Camorra se s ní pravděpodobně chystala likvidovat své nepřátele.

Plně nabitá zbraň se čtyřmi náboji byla připravená k okamžitému použití. Zařízení, které by se hodilo spíše do arzenálu Jamese Bonda, je naprosto funkční. Po stisknutí numerických tlačítek skutečně vystřelí, přičemž maketa antény slouží jako hlaveň.

"Zahříval jsem si jen ucho," vymluvil se řidič před pokutou

Unikátním způsobem ušel Němec Walter Klein pokutě za telefonování při řízení nákladního vozidla. Soud ve městě Hamm přijal jeho tvrzení, že si s telefonem pouze ohříval uši. "Bolelo mě ucho. Vzal jsem proto svůj mobilní telefon, který byl ještě ohřátý z nabíjení, a přiložil si ho k hlavě," ospravedlňoval řidič své provinění. "Topení v mém voze ještě nebylo pořádně roztopené. Trvá mu to trochu déle, a tak jsem si našel jiné řešení," dodal Klein. V tu chvíli ho ale zastavila policejní hlídka.

Zákon podle hammského soudu neporušil. Píše se v něm totiž, že řidič nesmí uskutečňovat žádné telefonní hovory bez handsfree sady. A Walter Klein podle své výpovědi žádné číslo nevytočil.

Němci představili textovky, které budou vonět

Představte si, že vám kamarád pošle SMS zprávu s pozdravem z dovolené a z vašeho mobilního telefonu bude v tu chvíli cítit mořský vzduch. Naše bujná fantazie? Nikoliv. Němečtí vývojáři tvrdí, že blízká budoucnost. Miniaturní čip je zatím stále ve fázi vývoje, ale podle jeho autorů by měl být na trhu dostupný do roka či dvou let.

Uživateli by měl přinést možnost odeslat textovou či multimediální zprávu i s vybranou vůní. Jakmile by dotyčnému člověku se zabudovaným čipem přišla, ucítil by to, co odesílatel požadoval – například květiny, mořský vzduch či třeba pikantní pokrm. Technologie prý nabídne až sto různých vůní, a to včetně nepříjemných pachů.

Vězni ukrývali mobily v konečníku. Skončili na chirurgii

Že si vězni umějí vždy dobře poradit s ukrýváním věcí, které do káznice nepatří, je všeobecně známo. V Pákistánu ale zašli skutečně daleko. Třicet odsouzenců svůj telefon ukrývalo v konečníku. Na jejich skrýš přišla Vězeňská služba zcela náhodou během povinného lékařského vyšetření. Dle hlavního dozorce Gulzara Shmada Butta je prozradil detektor kovu.

Většina z dopadených vězňů telefony ze svých tělních dutin vyloučila přirozenou cestou. Sedm mužů skončilo na chirurgickém oddělení, kde byli podrobeni operaci. Vězně za tyto praktiky postihl nemilý trest – všichni byli umístěni do malých cel, ve kterých mohou pouze stát nebo sedět. U nás jsou takové místnosti známé jako takzvané "samotky".

Cestující chtěl vylovit mobil z toalety. Zastavil francouzské rychlovlaky

Když šestadvacetiletému cestujícímu na lince rychlovlaků TGV mezi Paříží a západofrancouzským La Rochelle sklouzl mobilní telefon do záchodové mísy, začal ho okamžitě lovit. Jeho ruka se ale zasekla v odsávacím systému a mladíkovi nezbylo nic jiného než křičet o pomoc.

Rychlovlaky na lince, která spojuje francouzské hlavní město a západní pobřeží, musely okamžitě zastavit. Hasiči poté přeřezali potrubí pod toaletou a nešťastníka předali záchranné službě. "Vynesli ho na nosítkách a ruku měl ještě v záchodové míse," uvedl očitý svědek. Kvůli kolapsu nabraly vlaky TGV, pýcha francouzské železniční dopravy, téměř dvouhodinové zpoždění.