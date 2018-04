Podívejte se, co dokáže Nokia N95 v rukou profesionálního fotografa

Nokia N95 je v současné chvíli nejen nejvybavenější telefon na trhu, ale také přístroj s papírově nejsilnějším fotoaparátem. Rozlišení pěti megapixelů zkrátka u konkurence na tuzemském trhu nenajdete. O tom, že rozlišení není vše, se ale přesvědčila již Nokia N93 v přímém souboji se současným králem fotomobilů.

Tím králem je Sony Ericsson K800i. Tento švédsko-japonský kousek se popral statečně se všemi zdatnými konkurenty a přesvědčil nás i veřejnost o svých obrazových kvalitách. Nyní však přichází nová doba a o své žezlo by se možná mohl začít bát. A to zejména kvůli tomu, že nenachází nástupce svého rodu.

Právoplatný následovník se ještě nenarodil

Sony Ericsson totiž spí a na fotomobil s pětkou na zádech se stále jen čeká. Otevírá tím obrovské možnosti své sokyni, Nokii N95. Té Nokii, která strávila pár dní s profesinálním fotografem, aby nám mohla předsvést své skutečné ambice. A že jsou vskutku vysoké, o tom vás přesvědčí velká fotogalerie z rukou Radovana Šubína.

Pan Šubín se fotografií profesionálně zabývá od roku 1986. Jedním z hlavních tématů jeho práce je portét - snaha o zachycení osobní "jiskry" člověka a atmosféry okolního světa. Již několik let působí jako oficiální fotograf na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary a Mezinárodním dětském filmovém festivalu ve Zlíně.

Zároveň má velmi vřelý vztah k moderním techlonogiím včetně mobilních telefonů. I proto hned neodmítá možnost vyzkoušet i onen "pseudofotoaparát" ukrytý v mobilním telefonu, jak jej mnozí jiní nazývají. Ostatně, kdyby to bylo naopak, byla by to obrovská škoda. Však posuďte sami...























Je samozřejmě na snadě zamyslet se nad tím, jak velký díl na výsledných fotografiích má samotný cit jejich autora. V rukou profesionála se totiž i ta nejlacinější cetka může proměnit v opravdu cenný nástroj. Proto si na závěrečný soud počkejme až na vlastní zkušenosti s tímto přístrojem. Nokia N95 by nám měla do redakce dorazit již během dnešního dne.