Podívali jsme se na zub nejnovějšímu komunikátoru Nokie - povedl se?

Nutno dodat, že dnes už jedinečnost Communicatorů spočívá hlavně v dlouhé tradici. Když se před pár lety objevila první devítková Nokie, působila tak trochu jako z jiného světa. Jednak svými obřími rozměry, a jednak proto, že to co dokázala, neuměl v té době nikdo jiný. Jenže doba se změnila a dnes už není Communicator unikátní a jedinečný, takže se musí snažit, aby něco nabídl.

I když se první nekvalitní obrázky nového Communicatoru objevily už několik dní předem, přece byla až do tiskové konference na 3GSM World Congressu v Barceloně tahle novinka opředena tajemstvím. A ačkoli Nokia představila hned několik novinek, největší pozornost (minimálně u odborné veřejnosti) se upírala právě na nový model E90.

Nokia ale překvapivě připravila Communicator o vlastní řadu a přidala jej do své subkategorie firemních, či chcete-li byznys telefonů. Proto to netradiční označení E90 místo tradičního čtyřmístného čistě číselného označení všech předchůdců.





Trochu cvalík

Když jsme si poprvé měli možnost prohlédnout technickou specifikaci novinky, rozhodně vzbuzovala velká očekávání. S rozměry 132 x 57 x 20 mm a hmotností 210 gramů je stejně vysoká a tlustá jako Nokia 9300 a široká jako Nokia 9500. Váhou je E90 někde uprostřed. Takže žádný drobeček, přesto na fotografiích i ve skutečnosti vypadala více než zajímavě.





Na první pohled upoutá větší displej v horním víku, vůbec Nokie E90 nyní při pohledu z venku připomíná „obyčejný“ byť trochu přerostlý telefon. Displej pracuje v klasickém S60 rozlišení 240 x 320 obrazových bodů a dokáže zobrazit 16 milionů barev, tak jako většina ostatních Nokií. Na pohled je displej dobře čitelný i na slunci (to jsme mohli v Barceloně vyzkoušet) a skutečně máte pocit, že před sebou máte klasický S60 telefon.

Není Symbian jako Symbian

Mimochodem, Nokia skutečně opustila neperspektivní odnože Symbianu a nový Communicator je postaven na Symbianu S60 3rd Edition, takže množství na něj dostupného software bude dostatečné. Tím se trochu stírá jeden z nedostatků současných modelů 9300 a 9500, počet portovaných aplikací byl pořád poměrně malý. Bohužel jsme neměli možnost vyzkoušet, jestli půjdou některé aplikace spouštět i na vnějším displeji, ale zdá se, že by to mělo jít.

Také vnitřní displej doznal poměrně zásadních změn. I on už dokáže zobrazit 16 milionů barev a zdál se nám o něco jasnější a kontrastnější než u předchozí generace. Hlavně se ale zvětšilo vodorovné rozlišení na 800 bodů, svislé je 352 bodů, to znamená, že internetové stránky optimalizované pro 800 x 600 bodů, kterých je dnes pořád hodně, se na E90 zobrazí korektně. Pokud jsme měli možnost si Nokii vyzkoušet, stránky na ní opravdu vypadaly poměrně slušně.

Data bleskem

Příjemnou práci s internetem zpříjemňovala podpora rychlých datových přenosů. Vzpomínáte ještě, že na GPRS jsme u Communicatorů museli čekat až do modelu 9500? To E90 už nabídne všechno, nač si vzpomeneme – samozřejmě GPRS Class 10, i EDGE Class 10, a pak také 3G a to dokonce včetně HSDPA do rychlosti 3,6 Mb/s.

Zde si dovolíme malou odbočku, HSDPA funguje ve Španělsku skoro všude. Používali jsme jej velmi často místo šíleně přetížených Wi-Fi sítí na barcelonském výstavišti a jen smutně závidíme. Kdy tuzemští operátoři pochopí, co je to opravdový mobilní internet? A tím rozhodně nemyslíme berličky v podobě CDMA O2 a 4G internetu T-Mobile, který by se v porovnání s HSDPA měl spíš jmenovat 1G.

Zpátky k Nokii E90 a jejím připojovacím schopnostem: navrch je tu totiž ještě Wi-Fi odpovídající standardu IEEE 802.11g. Zkrátka s tímhle telefonem se připojíte skoro všude. Pro propojení s počítačem je tady Bluetooth, IrDA a USB kabel, přes ten ale stále nedokáže nabíjet. Ach jo!

Podobně jako některé předchozí modely z řady N a E, i nová E90 podporuje VoIP, ve spojení s Wi-Fi či HSDPA se už otevírá cesta ke skutečně kvalitnímu přenosu hlasu. Rychlá data se hodí i pro práci s multimédii – integrovaný MP3 a video přehrávač už asi nepřekvapí, stejně jako podpora streamovaného videa. Ostatně tohle všechno je standardní součástí S60.

Souhrn výbavy? Nekonečný

Součástí základní výbavy je Quickoffice včetně možnosti editace, mapy Smart2Go (E90 má integrovaný GPS přijímač), Nokia Office Tools 1.1, podpora Support for Nokia Intellisync Mobile Suite, aplikace WorldMate, Wireless Presenter a Global Race – Raging Thunder. Nechybí ani ZIP Manager a Adobe Reader.

Poměrně slušné možnosti nabízí E90 pro práci s e-mailem, nabízí několik možností použití s různými systémy pro vzdálený e-mail (BlackBerry, SyncML, a také Nokia Intellisync Wireless Email atp.)

MicroSD zvítězila

Ve výbavě nechybí ani 3,2 Mpx foťák s automatickým ostřením a zdá se, že po určité době, kdy si firmy vynutily absenci foťáků v manažerských telefonech, už se nám zase objektivy do těchto přístrojů pomalu vrací. Bohužel jsme neměli šanci vyzkoušet kvalitu tohoto fotoaparátu.

Rozhodně by ale pro takto velké fotky nestačila integrovaná paměť, byť ta má kapacitu – ještě nedávno desktopových – 128 MB. Proto si ji můžeme rozšířit paměťovou kartou typu MicroSD. Nokia E90 podporuje až kapacitu 2 GB, ale v Barceloně už byly k vidění i karty s kapacitou 4 GB, a tak se dá očekávat, že některá z následujících verzí firmware toto omezení odstraní.

Zajímavostí je baterie – součástí dodávky je baterie BP-4L s kapacitou 1 500 mAh, která by podle údajů výrobce měla vydržet až 15 dní v režimu stand-by. No uvidíme.

Na první dotek

Než jsme vzali poprvé E90 do ruky, byli jsme plni očekávání. Jenže pak došlo k dosud hlavní zbrani Communicatorů, klávesnici. Ne, že by byla vyloženě špatná, ale při zběžném doteku připomínala spíše klávesnici modelu 9300, klávesy jsou relativně malé a tuhé. Bude to chtít trochu zvyku, než na nich bude možné rychle psát.

Ještě více nás ale zklamal kloub spojující obě části. Nokia E90 nemá zarážku jako 9500 a jde otevřít do roviny jako 9300. Přiznávám, že mi trochu uniká, k čemu je to dobré. Navíc kloub není příliš pevný, takže pokud si chcete E90 nastavit na psaní na stole a tedy v nějakém „notebookovském“ úhlu, musíte být v klidu. Docela se obáváme o pohodlné psaní třeba ve vlaku nebo autobusu.

Vůbec kloub byl u předchozích modelů poměrně často zdrojem problémů, zejména při delším používání. U modelu E90 nebudí kloub přílišnou důvěru a zdá se poměrně zranitelný. Nesuďme ale předčasně.

Uvidíme, co z toho bude

S modelem E90 jsme se měli možnost seznámit jen velice zběžně, proto nechceme ještě Communicator zatracovat, rozhodně se ale už teď těšíme na redakční test. V každém případě přináší E90 oproti předchůdcům řadu příjemných novinek – GPS, HSDPA, elegantnější vzhled. Na druhou stranu ale, když ho porovnáme s tím, co bylo v Barceloně k vidění, žádné velké jásání se nekoná.