Podívali jsme se do zákulisí „svatostánku“ Telefóniky – O2 Arény

Bývalá Sazka Aréna se poměrně nedávno přejmenovala na O2 arénu. Celý proces přeměny a rebrandingu ukončil operátor teprve před nedávnem a tak se tuto událost rozhodl také řádně oslavit. Pro své zákazníky připravil možnost nahlédnout do útrob arény, kde se večer konal koncert skupiny Kabát.

My jsme získali možnost podívat se i do míst, kam se ani v případě dní otevřených dveří nemá běžný návštěvník šanci dostat. A také jsme se o O2 aréně dozvěděli spoustu zajímavostí a dat.





Tak například provozovatelé O2 Arény rádi říkají, že je jejich podnik vlastně největší hospodou v Česku. Dohromady je totiž na klubovém patře 2700 míst k sezení, z toho je 1372 klubových sedadel. Pronájem klubového sedadla stojí 15 až 45 tisíc korun ročně podle toho, v jakém sektoru se nachází. Na tato pronajatá místa si mohou jejich „vlastníci“ zakoupit vstupenky na akce v aréně za zvýhodněnou cenu. Vstupenku mají navíc vždy zaručenou.

Pokud chcete v O2 aréně zažít opravdový luxus, pronajměte si jeden ze 65 skyboxů. Vyjde vás to ale poměrně draho – skybox s kapacitou 15 až 20 lidí stojí ročně od jednoho do 3,2 milionu korun. Útěchou vám může být fakt, že vstupenky na akce máte za symbolickou desetikorunu. Skybox navíc budete mít k dispozici 24 hodin denně, tedy i mimo chvíle, kdy se v aréně koná nějaká akce. Můžete zde pořádat třeba firemní večírky, nebo jen brát svou sekretářku na zálety.

Během nejlukrativnějších událostí v aréně (třeba koncert Madonny) se v ní sní až 1,5 tuny jídla. V tu chvíli je v permanenci 70 kuchařů a 50 pomocníků, celkem může být v aréně až 2 000 zaměstnanců. Pro mnoho Čechů bude jednou z nejzajímavějších součástí O2 Arény její pivní hospodářství.

Údiv budí už rychlovýčepy v samotné hale. Těch je celkem 166 a jsou technickým unikátem – dovedou natočit pivo za 4 sekundy. Během patnáctiminutové hokejové přestávky se tak v hale vytočí i přes 10 000 piv. Při nedávném finále hokejové extraligy se během posledního zápasu vytočilo celkem 74 hektolitrů piva.





Taková spotřeba si žádá speciální zázemí. V suterénu arény se nachází unikátní chladírenská místnost s řídícím velínem. V místnosti je udržována teplota kolem 4 °C a nachází se tu čtyři obří tanky, každý o kapacitě 70 hektolitrů. Po hale pak pivo cirkuluje trubkami o úhrnné délce 2,7 kilometru. Ne vždy je však veškeré potrubí v provozu. Pokud by tomu tak bylo, bude v oběhu celkem 45 hl piva. Rozvody piva a vše kolem nich jsou výhradně dílem českých firem.





Kromě pivního zázemí jsme se také mohli podívat do technické režie, která zajišťuje obrazový přenos z akcí v aréně na obří kostku nad plochou a na dalších více než 200 plazmových televizorů umístěných po celé aréně. Podle náročnosti akce se odvíjí i aktuální počet pracovníků v režii. Jednodušší události vyžadují přítomnost pouhých dvou pracovníků, při náročných přenosech je v režií až 26 lidí. Pracuje se kompletně s digitálním signálem a vybavení v režii patří k tomu nejmodernějšímu v České republice.





Mimochodem třeba během motokrosových show v aréně není funkční kostka nad plochou – motokrosaři skáčou tak vysoko, že by do kostky mohli narazit. Ta je tak v tom případě vytažena do horní polohy těsně pod střechou. Při motokrosu se musí na plochu arény dovézt 300 kamionů zeminy. Náklaďáky mohou najet přímo na plochu, což také nebývá u podobných arén obvyklé. Sedadla ve spodních řadách jsou při motokrosu zasunuta, aréna je z tohoto hlediska hodně flexibilní.





K zasunovacím sedadlům se váže jedna poměrně zajímavá historka – musela totiž projít nedlouho po otevření arény reklamací. Důvod byl jednoduchý – řady se sedadly se prohnuly pod vahou skákajících fanoušků. Kanadská firma, která je dodávala, však zprvu odmítala reklamaci uznat – argumentovala tím, že fandění stylem „Kdo neskáče není Čech, hop, hop, hop...“ není ve světě obvyklé a tak na něj nemohla být zasunovací konstrukce připravena. Po dlouhých průtazích nakonec výrobce přistoupil k potřebným úpravám a zasouvací řady sedadel už se neprohýbají. Tolik...

Podívali jsme se i pod samotnou střechu arény k prstenci těsně pod ní. Na něj jsme se však nedostali, i nám tak zůstal tento kousek arény utajen. Ne tak jednomu švédskému hokejovému fanouškovi během mistrovství světa v roce 2004. Ten se na prstenec dostal i přes všechna bezpečnostní opatření. Provozovatelé arény dodnes netuší, jak se mu to mohlo podařit.

A není to jasné ani nám, protože do prostoru pod střechou vede prakticky jediný vchod. Ten je navíc zabezpečen speciální přechodovou komorou – po ověření vstupní karty se otevřou dveře proskleného tubusu. Do tubusu smí vstoupit pouze jedna osoba. Systém rozpozná jakýkoli pokus o podvod a dva lidi naráz do tubusu nepustí. Poté, co osoba do tubusu vstoupí, se za ní zavřou dveře, aby se po chvíli otevřely na jeho druhé straně. Teprve pak je průchod k prstenci volný.

Na tomto místě naše exkurze do arény končí. Prohlédněte si naši rozsáhlou fotogalerii a také se podívejte na krátké video, které jsme z návštěvy O2 arény sestříhali.