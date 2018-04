Kdysi důležité BlackBerry a Microsoft vymírají, prodeje jsou minimální

BlackBerry jako jeden ze zakladatelů celého segmentu smartphonů sice ukončení svého systému BB10 oficiálně neoznámil, ale tato platforma je už více méně minulostí. Podle analytické společnosti Gartner se ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku prodalo jen 208 000 smartphonů se systémem BlackBerry, což prakticky znamená podíl na trhu nula procent. Ještě ve stejnou dobu v roce 2015 se přitom prodalo skoro milion smartphonů s tímto systémem.

BlackBerry se v poslední době zaměřilo na systém Android a svůj byznys s mobilními telefony vlastně odprodal. Nově smartphony BlackBerry vyrábějí smluvní partneři jako je čínské TCL. Kanadská legendární značka propůjčí smartphonům jen své jméno a přidá do nich svůj software.

To, co u relativně malého BlackBerry nepřekvapí, o to víc zaráží u jedné z největších firem na světě, Microsoftu. Za poslední loňský kvartál se prodalo jen 1 090 000 smartphonů s mobilními Windows. Americký gigant tak má na trhu se smartphony opravdu směšný podíl 0,3 procenta. Ještě ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 se přitom prodalo téměř 4,5 milionu smartphonů s mobilními Windows.

Microsoft sice stejně jako BlackBerry nic oficiálně neoznámil, ale je jasné, že řada smartphonů Lumia je už minulostí. Microsoft zdědil řadu Lumia od nesmyslně odkoupené Nokie a zatím není jasné, co americký gigant zamýšlí dál. O mýtickém Surface Phonu se zatím jen spekuluje.

Android vládne všem

Zcela dominantní hráčem na trhu se smartphony je Android. Smartphonů s Androidem se v posledním loňském kvartálu prodalo 353 milionů kusů, což je o něco lepší výsledek než rok před tím. Androidu tak patří na trhu se smartphony podíl 81,7 procenta, v roce 2015 to bylo 80,7 procenta.

Jediný kdo s Androidem drží alespoň trochu krok, je Apple. Ten podle Gartneru prodal ve čtvrtém loňském čtvrtletí 77 milionů smartphonů a patří mu podíl 17,9 procenta. iPhonů se meziročně prodalo zhruba o 5,5 milionu více, v čtvrtém kvartálu 2015 měl Apple podíl na trhu 17,7 procenta.

Mimo zmíněné systémy není v současnosti na trhu žádná platforma, která by měla výraznou uživatelskou základnu. Smartphonů se všemi ostatními systémy než zmíněnými se ve čtvrtém kvartálu 2016 prodalo jen 530 000 kusů, což znamená podíl na trhu 0,1 procenta. Prodeje všech smartphonů s ostatními systémy se oproti roku 2015 propadly z 887 000 prodaných kusů.