Pouze 20 procent prodaných smartphonů s Androidem jsou high-endy

Dalších 21,5 procenta prodaných smartphonů s Androidem potom spadá do střední třídy, tedy cenové kategorie 200 až 400 dolarů. Na špičkové vrcholné smartphony s Androidem s cenou nad 400 dolarů tak připadá podíl pod 20 procent.

Oproti tomu smartphony od Applu s cenou nad 400 dolarů tvoří podíl téměř 85 procent jeho prodejů. To ovšem neznamená, že Apple dominuje segmentu drahých smartphonů. Podle analytické společnosti IDC se prodalo ve druhém čtvrtletí 255 milionů smartphonů s Androidem. Těch špičkových tedy bylo 50,6 milionu. Apple prodal jen 29,8 milionu smartphonů s cenou nad 400 dolarů.

Ovšem o prodeje špičkových smartphonu s Androidem se dělí celá řada výrobců. Android má sice zdrcující podíl na trhu se smartphony 85 procent, ale Apple s daleko menšími prodeji je velmi úspěšný v tom nejvýdělečnějším segmentu.

Jak se liší ceny smartphonů napříč platformami ve druhém čtvrtletí 2014.

Výsledky statistiky tak ukazují rozdílný přístup. Apple se snaží o co největší zisk. Google hraje jinou hru o co největší podíl na trhu. I když by to řada výrobců smartphonů s Androidem ráda změnila. Což dokazuje poslední cenová strategie například vrcholných modelů od Samsungu.

Microsoft se snaží napodobit strategii Googlu a získat pomocí levných smartphonů co největší podíl na trhu. Smartphonů s Windows Phone s cenovku nad 400 dolarů je dokonce ještě méně než v případě Androidu - jen necelých 14 procent. Na ty s cenou pod 200 dolarů potom připadá ještě větší podíl než u systému od Googlu - přes 61 procent. Ovšem podíl systému Windows Phone je celosvětově oproti ostatním platformám prozatím stále velmi malý.