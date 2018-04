To je asi definitivní konec. Podíl mobilních Windows výrazně klesl

Podle analytické společnosti Gartner prodali Microsoft a několik dalších výrobců za druhé čtvrtletí jen necelé dva miliony přístrojů s Windows. To je hodně málo, ještě loni za stejné období si smartphony s Windows pořídilo 8,2 milionu zákazníků.

Prodeje tak meziročně klesly na čtvrtinu a systém si tak na celosvětovém trhu připsal naprosto bezvýznamný tržní podíl 0,6 procenta. Loni to bylo 2,5 procenta, v roce 2014 Windows držela mezi smartphony podíl tři procenta a o rok dříve 3,5 procenta. Ročně se v letech 2013 a 2014 prodalo 36, respektive 39 milionů smartphonů s Windows (více zde). Letos to s největší pravděpodobností nebude ani čtvrtina tohoto počtu.

Pro Microsoft, který jinak drtivě vládne operačním systémům pro počítače, to není dobrá zpráva. Ve smartphonech v podstatě prohrál, protože dostat nahoru smartphony s Windows je dnes už asi nemožné. I když zázraky se občas stávají. I proto nepřekvapuje, že Microsoft se divize mobilů v podstatě zbavil a čeká se, jestli příští rok přijde s mýtickým smartphonem Surface. Pokud se tak stane, tak to bude spíš lahůdka v nejvyšší třídě, kde už o tržní podíl nepůjde. Windows v mobilech se však vzdát nehodlá (více zde).

Ale další mobilní legenda je na tom ještě hůř než mobilní Windows. Řeč je o systému BlackBerry. Stejnojmenný výrobce ho pomalu opouští a do svých přístrojů začíná dávat Android. BlackBerry tak aktuálně drží celosvětově tržní podíl pouze 0,1 procenta. To představuje 400 tisíc prodaných přístrojů s tímto systémem za druhé čtvrtletí letošního roku. Meziročně ztratilo BlackBerry dvě třetiny prodejů. A je otázkou, jak dlouho na trhu tento tradiční systém vydrží. Přestože výrobce ho zatím úplně odepsat nechce.

Zbývající systémy, kam můžeme počítat například Tizen, si za letošní druhé čtvrtletí připsaly tržní podíl 0,2 procenta, což je meziročně pokles na polovinu. To platí i prodejích, loni to bylo 1,23 milionu přístrojů, letos už jen 680 tisíc.

Ale posuňme se ze suterénu ke střeše. V předposledním patře trůní systém iOS, tedy v podstatě iPhony. I v jejich případě došlo meziročně k poklesu prodejů, a tudíž i ke snížení tržního podílu. Za letošní druhé čtvrtletí prodal Apple 44,4 milionu přístrojů s iOS, jenže před rokem to bylo přes 48 milionů. Tržní podíl tak systému klesl ze 14,6 na 12,9 procenta.

A jsme na vrcholu a u jediného vítěze. Android jako jediný mobilní operační systém meziročně získal. Jeho tržní podíl se zvedl z loňských 82,2 na letošních 86,2 procenta. V obou případech to jsou výsledky za druhé čtvrtletí. Loni se v tomto období prodalo 271,6 milionu smartphonů s Androidem, letos to bylo téměř 297 milionu přístrojů.

Na druhou stranu nutno dodat, že rodina androidů je hodně roztříštěná a zahrnuje desítky, či možná stovky značek a tisíce modelů. Také platí, že konkurence je potřeba a Android ji dnes nemá. Tedy vyjma iOS. Někdo další, který by nehrál dvacáté sedmé housle, by se na trhu hodil. Jenže to je dnes asi nereálné přání.