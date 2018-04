Android válcuje svět, iOS od Applu se drží a Windows Phone klesají

Ve druhém čtvrtletí letošního roku se na celém světě podle analytické společnosti Strategy Analytics prodalo téměř 300 milionů smartphonů. To je o 27 procent více než za stejné období v loňském roce.

Jasným vládcem trhu je operační systém Android od Googlu, který mělo nainstalovaný téměř čtvrt miliardy smartphonů. Google si tak u nově prodaných zařízení připsal podíl na trhu téměř 85 procent, což je nový rekord. Loni za stejné období neslo Android o pět procent přístrojů méně.

Android rostl především na úkor umírajícího systému Blackberry. Jeho podíl meziročně klesl z 2,4 procenta na pouhých 0,6 procenta. Firma prodala za kvartál jen 1,9 milionu přístrojů se svým systémem, což je třetina oproti loňskému druhému čtvrtletí.

Radost jistě nemají ani u Microsoftu. Ten se s jarní akvizicí Nokie stal největším výrobcem smartphonů s vlastním OS Windows Phone. Výsledky jsou ale zjevně horší, než se čekalo. Podíl na trhu klesl systému z 3,8 na 2,7 procenta a navíc klesly i prodeje. Místo loňských 8,9 milionu přístrojů se prodalo jen rovných osm milionů přístrojů s Windows Phone. Drtivá většina nesla logo Nokie.

Drží se Apple. Ten prodal meziročně za druhý kvartál o čtyři miliony přístrojů víc, celkem to letos bylo 35,2 milionu iPhonů. S ohledem na to, že Apple prodává jen středně drahé a především drahé telefony, tak je to výborný výsledek. Přesto pod náporem androidů mu klesl podíl na trhu z 13,4 procenta na 11,9 procenta.

Prodeje a podíl operačních systémů za 2Q/2013 a 2Q/2014 Systém Q2/2013 prodeje (miliony kusů) Q2/2013 podíl Q2/2014 prodeje (miliony kusů) Q2/2014 podíl Android 186,8 80,2 % 249,6 84,6 % Apple iOS 31,2 13,4 % 35,2 11,9 % Microsoft 8,9 3,8 % 8 2,7 % Blackberry 5,7 2,4 % 1,9 0,6 % Ostatní 0,5 0,2 % 0,5 0,2 % Celkem 233 100 % 295,2 100 %

Zdroj: Strategy Analytics