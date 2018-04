Příští iPhone bude superhit. iPhonisté budou nakupovat

Finální data za poslední kvartál loňského roku byla pro Apple důvodem k oslavě, jejich telefon si totiž během poměrně krátké doby pořídilo 74,5 milionu lidí. Na každých ani ne 9,5 sekundy tak připadal jeden zakoupený telefon Apple.

Oproti závěru předloňského roku narostl počet udaných telefonů o 46 procent.

Takový výsledek stačil na to, aby firma z Cupertina v celkovém součtu předběhla Samsung a stala se pro dané období globálně největším prodejcem smartphonů (nikoliv však všech mobilů včetně obyčejných, tam zůstal jedničkou Samsung).

Za první čtvrtletí letošního roku byl odbyt jen o necelou pětinu slabší, celkový počet prodaných kusů se zastavil na 61 milionech. Což ovšem meziročně znamenalo citelný 40procentní nárůst.

Z uvedeného počtu 61 milionů se podle analytika Neyla Cybarta z Above Avalon podílelo duo iPhone 6 a 6 Plus přibližně 80 procenty. To znamená, že se v uvažovaném období prodalo 48 milionů těchto iPhonů.

Šéf společnosti Tim Cook přitom v lednu uvedl, že přibližně 13 až 14 procent všech aktivních uživatelů iPhonů přešlo na model 6/6 Plus. V dubnu, kdy už byly známy výsledky za druhý kvartál, se podle Cooka tento podíl zvýšil na rovnou pětinu.

Tato známá data analytici doplnili o vlastní odhady a určili, že současná základna uživatelů iPhonů má přibližně 475 milionů členů. Ze současného modelového tandemu 6/6 Plus je základní šestka oblíbenější v poměru přibližně 2,5:1.

To znamená, že aktuálně menší šestku používá přibližně 85 milionů uživatelů, „plusko“ se pak usadilo v kapsách asi 35 milionů lidí. Na všechny starší generace pak připadá 355 milionů uživatelů.

Na základě dalších dostupných údajů (např. prodeje iPhonů za posledních několik let) v Above Avalon spočítali, že největší uživatelskou základnu má model 5s, který používá okolo 125 milionů příznivců značky.

Z plastového a výbavou odlehčeného modelu 5c pak telefonuje asi 50 milionů uživatelů. Stále oblíbený je i model 5, jehož hlavním vylepšením bylo zvětšení displeje ze 3,5 na rovné 4 palce (80 milionů uživatelů). Dále má být v populaci asi 60 milionů kusů iPhonu 4s, „čtyřku“ a starší modely pak dle analytiků používá přibližně 40 milionů lidí.

O tom, že je nejoblíbenějším modelem 5s, nemá cenu polemizovat. Mnohem důležitější je však předpokládaný celkový počet uživatelů všech starších modelů. Platí, že příznivci iPhonu nejčastěji mění telefon každé dva roky. Teoreticky tedy existuje obrovská skupina uživatelů (těch 355 milionů), z nichž si zřejmě velké procento na podzim zakoupí nový iPhone.

Samozřejmě platí, že ne všichni z těch, kteří upgrade skutečně plánují, sáhnou rovnou po některém z chystané dvojice 6s/6s Plus, Apple totiž bude prodávat i současnou generaci a zároveň může nějakou dobu probíhat doprodej modelů 5c/5s.

Důležitým argumentem budoucího růstu Apple je jeho sílící pozice v Číně, jejíž ekonomika je jedna z nejsilnějších na světě. Firmě se v prvním čtvrtletí podařilo v tomto důležitém regionu sesadit z první pozice Samsung, jehož podíl se meziročně propadl z loňských 20 procent na polovinu.

Se znalostí známých faktů tak Cybart předpokládá, že by letos mohl Apple prodat okolo 230 milionů iPhonů a v příštím roce by odbyt mohl ještě vzrůst o téměř 15 procent na 260 milionů kusů. Nadcházející devátá generace iPhonů tak podle něj již tak silné výsledky prodejů aktuální verze své předchůdce snadno překoná.

Příští iPhony mají přinést ještě tenčí těla, která by se však díky použití zpevněného hliníku neměla prohýbat. Druhé pokračování kauzy bendgate tak zřejmě nehrozí. Samozřejmostí je použití silnějšího hardwaru v podobě SoC Apple A9, očekává se také dvojnásobek operační paměti (více o očekávané výbavě). Nejnovější spekulace mluví o navýšení rozlišení displejů, čímž by Apple v tomto směru srovnal krok s konkurencí (podrobněji zde).