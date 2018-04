Androidů se prodala miliarda. Windows Phone jsou statistická chyba

Trh s chytrými telefony v roce 2014 vypadal z hlediska operačních systémů naprosto jednoznačně. Android je jasnou a neotřesitelnou jedničkou, druhý iOS si hraje na svém vlastním písečku. Ostatní operační systémy jako by v podstatě neexistovaly.

Za rok 2014 je to celkem miliarda 248,5 milionu prodaných smartphonů. To představuje meziroční nárůst o 30 %. Ukazují to data analytické společnosti Strategy Analytics. Drtivou převahu mezi operačními systémy má Android. Ten zaznamenal meziroční nárůst ze zhruba 0,8 miliardy na miliardu a 42,7 milionu smartphonů. Je to v historii poprvé, co se nějakému operačnímu systému podařilo překonat hranici miliardy prodaných licencí za rok.

Android tak za rok 2014 drží tržní podíl 81,2 %, meziročně to znamená nárůst o 2,3 procentního bodu. Ve čtvrtém čtvrtletí roku ovšem situace tak optimistická nebyla, mohl za to nebývalý úspěch Applu a jeho nových iPhonů (více zde). Systém iOS drží za celý rok podíl rovných 15 %, během vánoční sezony ovšem zaznamenal podíl 19,6 %.

Android a iOS v podstatě drží celý trh, jakékoli další operační systémy jsou marginální záležitostí. Microsoftu se s Windows Phone stále nedaří. Je sice trojkou, ale namísto tím třetím vzadu je spíš smutným hráčem. Meziročně se sice firmě podařilo udat více smartphonů se svým systémem, jenže růst je menší než tempo růstu samotného trhu. Namísto 35,8 milionu smartphonů jako v roce 2013 se vloni prodalo 38,8 milionu chytrých telefonů s Windows Phone. Znamená to, že z nicotných 3,6 % se tržní podíl systému od Microsoftu smrsknul na pouhá 3 %. Stejný podíl systém držel i během vánočního čtvrtletí.

Ostatní operační systémy už jako by doopravdy neexistovaly. Za celý rok 2014 se chytrých telefonů s jiným systémem než Android, iOS nebo Windows Phone prodalo pouze 9,3 milionu. To představuje tržní podíl jen 0,7 % a velký meziroční pokles. Před rokem se totiž prodalo 20 milionů smartphonů s jiným systémem, znamenalo to 2 % podílu. Pro BlackBerry OS nebo Firefox OS to rozhodně není dobrá zpráva.