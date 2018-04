Podezíráte partnera? Dejte mu mobil - štěnici

Specializovaná firma nyní nabízí chytrou „štěnici“, kterou si sledovaný nosí všude s sebou: jde totiž o jeho mobilní telefon. Jen nenápadně upravený. Zařízení stojí padesát tisíc korun, ale jako u většiny technických novinek se dá čekat, že cena bude klesat. Upravit přitom nejde každý mobil, ale jen „chytřejší“ manažerské telefony (typově ty, kde je k dispozici e-mail a internet).

Služba funguje tak, že sledující vyšle do telefonu sledovaného signál přes SMS, která se však neobjeví na displeji. V tu chvíli se spouští výkonný mikrofon telefonu a zachycuje všechen zvuk v okruhu až deseti metrů, ve většině případů tedy v celé místnosti.

I když prodejce žádný zákon neporušuje, zákazník, který podlehl pokušení někoho sledovat, už ano. V principu se totiž předpokládá, že držitel upraveného telefonu by měl vědět, že službu má aktivovanou, a souhlasit s ní. Přesto tatáž firma vyvíjí další novinku – „prodloužené oko“. Člověk bude moci vidět přes počítač, co se děje v okolí mobilu někoho jiného.

Vyvíjená aplikace dokáže ovládat na dálku fotoaparát na mobilu: do telefonu se pošle signál, ten spustí fotoaparát a zpátky do počítače přijde fotka. Slabinou však je, že často můžete vyfotit vnitřek kabelky nebo nebe. I zde firma odmítá, že by prodejem pomůcky pro špiony porušovala zákon.

„Prodejci mačet také nepřebírají odpovědnost za ty, kteří s nimi někoho zraní,“ říká Pavel Maletínský, ředitel společnosti Goldsilver, která „mobily-štěnice“ prodává.

Tyto výrobky prý lze použít k dobrým věcem. „Představte si, že unesou dítě a vy chcete vědět, kde je. Pokud únosce mobil nevypne, můžete si takhle vyfotit, kde se únosce nachází, nebo poslouchat, co říká,“ vysvětluje Maletínský. Tímto způsobem se dá také kontrolovat, jestli dítě nechodí za školu.



Kromě focení a poslouchání existuje ještě jedna podobná služba, kterou však už dnes nabízí standardně třeba i firma T-Mobile svým zákazníkům pod názvem „Kde je“. Díky ní lze člověka se zapnutým telefonem sledovat na mapě. Vysílače, které šíří signál mobilů a které najdete téměř všude, lze totiž používat i zpětně a zjistit, která mobilní čísla se právě nacházejí v jejich okolí.

„Přesnost se pohybuje od několika metrů do jednotek kilometrů,“ vysvětluje mluvčí T-Mobile Martina Kemrová. Záleží na tom, jak hustě je oblast poseta sítí vysílačů. Dá se však podle Kemrové zneužít, pokud se někomu nepovolanému dostane do ruky LPIN, tedy číslo, které slouží jako klíč k přihlašování.



Všechny tyto služby se dají využít při pátrání po zločincích. Mohou se totiž proměnit v „digitální stopu“, kterou po sobě člověk zanechává. „Na požádání jsme schopni poskytnout pomoc vyhledáním SIM karty záchranářům a policii a činíme tak,“ dodala Kemrová. Záchranáři už takto nalezli několik lidí, kteří se dostali do problémů.

Využití může být i docela bohulibé, třeba při hledání příbuzného. „Mobil nosí u sebe babička, která se nám často ztrácí,“ říká Zuzana z Prahy. Se službou však musí souhlasit majitel telefonu a smlouvu s T-Mobilem musí stvrdit vlastním podpisem. Pokud byste někomu chtěli podstrčit odposlouchávací mobil bez jeho vědomí a oběť by to zjistila, mohl by vás „napíchnutý“ člověk nejspíš úspěšně zažalovat.

„Vztahuje se na to občanský zákoník, pasáž o ochraně osobnosti,“ míní znalec práva v oblasti informačních technologií Vladimír Smejkal. Závažnější by podle něj bylo, kdyby služba odposlouchávala i celý hovor, to už by totiž mohl být trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv.

Podobná „kouzla“ jsou podle Smejkala možná hlavně proto, že mobilní telefon se nabídkou svých funkcí stále více přibližuje počítači. Chytré telefony mívají uvnitř naprogramovaný stále kvalitnější operační systém. A to bývá zároveň jejich slabým místem. Operační systém mobilu totiž odborníci dokážou přeprogramovat tak, že přístroj dělá i to, co majitel netuší.

Člověk, který se chce odposlouchávání vyhnout, se může bránit několika způsoby. Měl by používat jen telefon, který si sám koupil, a ne si ho nechat od někoho darovat. Kromě toho existují v Česku i specializované firmy, které nabízejí kontrolu proti odposlechu či instalují do místnosti rušičku. V takovém prostoru pak nejde hovor odposlouchávat.