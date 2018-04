Pod pokličkou firmy Hewlett-Packard

Firma Hewlett-Packard po sloučení s Compaqem v roce 2001 a následné konsolidaci svého produktového portfolia překvapila v loňském roce svět smrští nových modelů. HP dala v druhé polovině roku 2003 na trh hned sedm novinek. Nové iPAQy s vynikající bezdrátovou výbavou, výkonem i ergonomií v loňském roce dominovaly trhu v kategorii handheldů s PocketPC. Úspěch HP byl jednoznačný a tato firma výrazně přispěla i k obnovní dynamiky trhu s kapesními počítači vůbec.

Server Brighthand nyní přinesl několik informací o chystaných novinkách, kterými by Hewlett-Packard chtěl i v letošním roce upevňovat svoje postavení na trhu handheldů. Nejedná se o oficiální, či firmou potvrzené údaje - firma HP zpravidla nezveřejňuje svoje budoucí záměry ani se nenechává fotografovat s nablýskanými prototypy na konferencích a výstavách. Přesto vypadají zveřejněné údaje docela pravděpodobně.

Pojďme si tedy ty očekávané novinky představit:

iPAQ hx4700

Hned na začátek jedno vysvětlení - písmenko x v názvu prý znamená, že model bude vybaven displejem s VGA rozlišením, tedy 480x640 pixelů.

Inovace řady h4000 se v modelu promítne do implementace dvou slotů (Compact Flash a SD), hx4700 bude mít VGA displej a 128 MB RAM (plus 20 MB File Store). Na trhu se prý objeví někdy koncem července a uvidíme, zda se i s dvěma sloty podaří udržet tenký design, minimální velikost i hmotnost.

iPAQ hx2700

Nový model řady h2000 nebude pravděpodobně jen pokračovatelem této řady, ale i náhradou řady h5000. HP totiž prý letos opustí koncept "jacketových" modelů (řady h3000, h5000) a jeho biometrický snímač se přestěhuje právě do modelu hx2700, který dá firma na trh v druhé polovině roku. Pravděpodobně to bude nový high-end firmy a tedy dostane navíc i Wi-Fi. Vše ostatní už by byly čiré spekulace.

rz1700

O této náhradě low-endového iPAQu 1940 zatím mnoho známo není, jen to, že ji HP chystá. Na rozdíl od hx4700 a hx2700 bude mít klasický QVGA displej 240x320 pixelů.

h6300

O tomto tajemném modelu s GSM/GPRS, Wi-Fi a Bluetooth už bylo napsáno několik článků, podívejte třeba sem.

Závěr

Ještě jednou připomínáme, že se nejedná o oficiální údaje a parametry modelů pro druhé pololetí 2004 ještě jistě budou optimalizovány podle posledního vývoje cen komponentů i reakcí konkurence. Jedno je ale jisté - Hewlett-Packard bude po loňském úspěchu jistě chtít své postavení na trhu PDA upevnit a předstihnout svého velkého rivala - PalmOne.