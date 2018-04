Počty zákazníků za rok 2002: Eurotel největší, T-Mobile vloni nejúspěšnější

Počet zákazníků všech našich mobilních operátorů na konci roku se podle odhadu Mobil.cz pohyboval mezi 8,60 až 8,63 miliony. Přesné číslo v tuto chvíli není k dispozici, protože výsledky zatím zveřejnili jenom Eurotel a RadioMobil. Český Mobil hodlá uvolnit informace o výsledcích za rok 2002 až 3. března.

Podle dosud zveřejněných dat mají Eurotel i RadioMobil důvod k oslavám. Eurotel měl na konci roku 3 891 473 aktivních zákazníků. Předstihl tak Český Telecom (3,692 mil.) a podle počtu zákazníků se stal nejen mobilní, ale vůbec českou telekomunikační jedničkou.

S loňským rokem mohou být spokojení i v RadioMobilu – za rok 2002 získali 660 tisíc nových zákazníků, což je z českých mobilních operátorů nejvíce. Při ročním srovnání to je sice o necelých 7 tisíc zákazníků více, než dokázal získat Eurotel, ale za poslední čtvrtletí získal RadioMobil 227 tisíc zákazníků oproti 213 u Eurotelu.

Jak je na tom Český Mobil?

Jedinou neznámou zůstávají výsledky Českého Mobilu. Vycházejme z předpokladu, že jeho tržní podíl se dlouhodobě pohybuje okolo 14 % s tím, že pomalu roste, stejně jako že ostatní dva mobilní operátoři dokázal oproti konci třetího čtvrtletí roku 2002 rozšířit svou zákaznickou základnu o 6 až 7 %, a něco mu přidejme. Potom se můžeme domnívat, že získal za poslední čtvrtletí 60 až 90 tisíc nových zákazníků a celkově by jich měl mít 1,20 až 1,23 milionu. Předpokládáme, že pokud se mýlíme, tak jsme Český Mobil spíše podcenili než přecenili – tedy že získal zákazníků více. Je pravda, že kampaň na síť Oskar byla agresivnější než u ostatních operátorů a podpořena opravdu pádnými argumenty (volání zdarma), nicméně i v minulosti byly v úspěšných čtvrtletích Českého Mobilu výsledky podobné.

Při srovnání s údaji za předloňský rok ty letošní vypadají jako absolutní propadák. Jenže teď už ani tak nejde o nové zákazníky, jako spíše o to, aby ti stávající volali a používali služby intenzivněji. To je pro mobilní operátory úkol číslo jedna a na něj vrhnou své síly v tomto roce – s šílenými kampaněmi za rozšiřování zákaznické základny je už konec. Ostatně, letos už nebude pořádně kde brát. Jedinou možností je přetáhnou zákazníky od konkurence, ale to stojí možná více peněz, než kolik tím operátor získá. A dokonce i nyní, kdy to někdy při pohledu do internetových diskusí a při poslechu hovorů mezi lidmi vypadá, že se téměř všichni zákazníci RadioMobilu rozhodli odejít, zástupci konkurence neoficiálně přiznávají, že nárůst nových zákazníků je sice vyšší, ale ne natolik, aby konkrétně z toho mohla RadioMobil bolet hlava.

Budeme kupovat nové mobily

Jiné vyhlídky ale mají výrobci a prodejci mobilních telefonů. Zatímco loni jenom paběrkovali, protože nové mobily nesplňovaly očekávání zákazníků, kteří tak neměli moc důvodu si pořizovat nové přístroje, letos by se měl trend obrátit. Nové mobily už by měly mít vyzkoušené a všeobecně přijaté technologie (Java, barevné displeje, GPRS, MMS), kvůli kterým si je zákazníci budou pořizovat. Z toho samozřejmě budou profitovat i mobilní operátoři, protože tyto technologie či funkce přímo využívají mobilní sítě, na rozdíl například od her v minulosti. Nové mobily více stimulují majitele k zábavě – a při té se obvykle na peníze moc nehledí.

Vedle toho, že zákazníci si chtějí pořídit nový mobil, který je nejen společensky, ale i technologicky in, může prodejce mobilů těšit ještě jedna věc. Samozřejmě že nejvíce se prodávají nejlevnější modely, ale roste zájem i o luxusnější stylové a manažerské přístroje. Ty jsou dražší – ale nikoliv kvůli trochu vyšším výrobním nákladům, ale především kvůli vyšším maržím. Už loni se ukazovalo, že i čeští zákazníci jsou ochotní si za funkce, luxus či styl více připlatit, než tomu bylo v minulosti, a letos by se tento trend měl definitivně potvrdit.