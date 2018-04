Počtvrté jsme na návštěvě u AOLů

Minule jsem to trochu přepísk, stahovat rychlostí 170 kbps mohu hlavně díky tomu, že sedím u pramene. Doma se připojuji maximálně 49,999.

Trochu jsem se poptával a je mi zase pár věcí jasnějších. Rychlost AOL je dána jednak malým oknem a jednak tím, že se největší část natáhne z Vašeho hard disku a po síti přijde jen aktualizace. Například:



Na této obrazovce AOL families je pozadí (říká se mu tady feature package) a všechny odkazy ve sloupci department součástí browseru. Vyrazíte-li na rodinnoou stránku, browser vyhledá příslušný feature package na Vašem hard disku a do definovaných míst na něm doplní informace které získá online - ikonky, text v levém sloupečku - features a reklamu v levém spodním rohu. V tomto světle není výchozí obrazovka Channels ničím jiným než stránkou linků či odkazů s hezkou grafickou úpravou.

Protože barevné pozadí nemusí přijít po drátech, zbývá daleko více na ikonky, které Vás chytí za oko a přinutí ke kliknutí. Ikonky se vyřezávají z obrázků (většinou) a před použitím jsou podrobeny kompresi v jednom z mnoha speciálních nástrojů pro tvorbu grafiky v AOL.

Pokud dojde ke změně sestavy pro danou obrazovku, AOL browser se automaticky zaktualizuje, většinou v okamžiku kdy se odpojíte. Ve stejném duchu probíhá i prvotní instalace AOL - máte jedinou disketu, která obsahuje cosi co bych já (jistě nesprávně) nazval Batch fajlem, který si prostě na síti najde to co potřebuje doplnit a nainstalovat aby mohl správně fungovat.

Přidám pár obrázků které se mi zvlášť líbily; jsou z Kids Channel a týkají se Halloweenu:



Na tomto obrázku byly skryty nejrůznější strašidelné zvuky, burácení hromu, vřískání kočky, chechtot padouchův a tak podobně. Celkem není divu že děti mají AOL rádi.



No a tohle už je komerce ve své nejčistší podobě; tady můžete nakoupit cokoliv co byste snad mohli pro Halloween party potřebovat. Jenom snad chilling downloads v pravém dolním rohu jsou zdarma; například pro AOL typická akustická hláška "You got mail" tam je ve stylu huhlání z krypty.

AOL 1. - internet sám pro sebe I.