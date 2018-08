Šokuje extrémně nízkou cenou. Za supersmartphonem stojí Xiaomi

Xiaomi se proslavilo jako výrobce levných smartphonů, které mají velmi slušnou výbavu. Ve všech segmentech trhu patří Xiaomi mezi nejlevnější, přitom výbava a další parametry nejsou ošizené. Přesto to asi nestačí, a tak si firma připravila zcela novou značku Pocophone, která by měla být ještě cenově agresivnější.

A hned první pokus výše uvedené dokazuje. Model se jmenuje Poco F1 a na náležitost k Xiaomi se odkazuje jen drobným popiskem na zádech telefonu. Přístroj se bude prodávat v Indii a i v Evropě, případně na dalších trzích. V Indii, která by měla být hlavním odbytištěm, bude základní varianta telefonu stát jen 6 700 korun, což je v kontextu jeho výbavy neuvěřitelně nízká suma.

Hlavním lákadlem je aktuálně nejsilnější mobilní procesor na světě Qualcomm Snapdragon 845, který doplňuje 6 nebo 8 GB operační paměti a k tomu 64 až 256 GB uživatelského místa. Uvedená cena platí pro základní variantu s 6+64 GB paměti, další výbava se mezi variantami neliší.

To znamená, že Poco F1 nabídne FHD+ displej s poměrem stran 18,7:9 a výřezem v horní části. Displej je typu IPS, což je drobná úlitba ceně, konkurence přechází k OLED panelům, ale v praxi to zásadní problém není. Displej samozřejmě podle aktuálních trendů zabírá většinu čelní plochy telefonu, takže při rozumných rozměrech telefonu (155,5 x 75,2 x 8,8 mm) má velkou úhlopříčku 6,18 palce.

Vpředu má telefon jednu kamerku s rozlišením 20 Mpix, která slouží i pro odemykání telefonu obličejem. Aby to bylo funkční a bezpečné, pomáhá kamerce infrasvětlo a umělá inteligence. Výrobce se chlubí, že odemknutí je bezpečné a velmi rychlé.

Vzadu je dvojice objektivů s rozlišením 12 a 5 megapixelů. To znamená, že foťák nemá optický zoom, ale umožní variovat s hloubkou ostrosti a měl by pořizovat slušné noční snímky. Světelnost objektivů není z pohledu top modelů zázračná, hlavní má f/1.9, druhý f/2.0. Což je jeden z ústupků kvůli nízké ceně.

Tím dalším jsou plastová záda telefonu, která se u nejvyšší třídy smartphonů nenosí. Buď jsou kovová nebo skleněná. Ale to je věc, kterou při nízké ceně zákazníci řešit nebudou a navíc telefon strčí do nějakého krytu či pouzdra. Průhledné je součástí balení. Naopak ocení poměrně velkou baterii s kapacitou 4 000 mAh, která zvládá rychlonabíjení. Telefon má USB-C konektor a nechybí mu sluchátkový jack. O odolnosti se výrobce nezmiňuje.

Sám výrobce novinku prezentuje především jako velmi výkonný a rychlý přístroj. Což bude pravda, silnější procesor na trhu není a i základních 6 GB operační paměti je nadprůměrná hodnota. Na druhou stranu extrémní výkon většina zákazníků asi těžko ocení, svižný provoz zvládnou i slabší konfigurace procesorů a paměti. Naopak chybí odolná konstrukce (verze s kevlarovým krytem se v Česku prodávat nebude), NFC a i fotoaparát na úplnou špičku nestačí.

Spíš to vypadá, že si Pocophone, respektive Xiaomi, dělá místo na ještě vybavenější přístroj, který by mohl nabídku časem rozšířit.

Předběžné české ceny nejsou tak fantastické jako cena základní verze v Indii. Ta by se v Česku měla od září prodávat za necelých 10 000 korun, za vyšší uživatelské úložiště 128 GB se bude připlácet zhruba tisíc korun. Nejvyšší varianta se pak asi prodávat na českém trhu nebude.

Ovšem i tak jsou české ceny zajímavé. Pokud někdo hledá nejvýkonnější procesor a hodně paměti, zaplatí zatím minimálně 13 000 korun za Asus Zenfone 5z. Ten má velmi podobné parametry jako Poco F1 a prozatím to je jedna z nejvýhodnějších nabídek na trhu. Jenže pokud Asus nezlevní, tak Poco F1 si tento primát od září převezme. Samotnou značku Pocophone zatím logicky zná jen málokdo, ale tím, že za ní stojí mateřské Xiaomi, by to telefon nemusel mít na trhu těžké.