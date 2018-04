PocketTop - klávesnice do konce života???

Taky už vám leze krkem zpětná nekompatibilita a neuniverzalita vašeho PDA příslušenství? Taky vás štve, když při změně modelu PDA se musíte zbavit i vaší dosavadní klávesnice, protože přechodem na lepší model se změnil i váš konektor a klávesnici nemůžete ke svému novému PDA připojit?

Zdá se, že na svět přichází možné řešení - mohly by jím být "infra" klávesnice PocketTop od firmy PocketTop, Inc., o které jsme vás poprvé informovali v našem Palmareportu v březnu tohoto roku.

K připojení této klávesnice nepotřebujete žádné rozhraní - tedy ani kabely a tím míně kolébku.- Klávesnice totiž komunikuje s vaším PDA prostřednictvím IrDa rozhraní! To by jí mělo propůjčit vskutku nevídanou univerzalitu, a to nejen mezi modely uvnitř jedné platformy (třeba PalmOS) - ale i mezi platformami - tak třeba přechod i iPAQu k Clié NR70 (či naopak, abych neurazil) by neměl napříště představovat žádný problém pro vaši externí klávesnici!

Firma sama deklaruje kompatibilitu s těmito modely: Palmy řady III, V, VII, m1XX, m500/505 a i705, Visory DeLuxe, Prisma a Platinum, IVM Workpady, Sony Clié, Symbol 1700. Compaq iPAQy a HP Jornady.

Klávesnici samotnou lze složit do velikosti 143 x 82 x 12 mm, rozložená má velikost 143 x 82 x 12230 x 82 x 10 mm. Rozložení kláves je QWERTY, zdvih kláves 2,1 mm a jejich rozteč 17 mm. Klávesnici napájí jedna baterie typu AAA, která by měla vydržet asi 6 měsíců při používání 2 hodiny denně.

Klávesnice se bude prodávat od začátku června za $120, s PDA komunikuje přes infračervený port. Váží jen 120 gramů, bude dodávána s drivery pro PalmOS i PocketPC. PalmOS verze bude mít jako svoji součást software na otočení obrazovky do správné polohy (dle volby uživatele), využívající standardního PalmOS rozlišení 160 x 160 pixelů.

Proč se může PocketTop vyplatit...

Odrazovat může v našich končinách cena - $120 není málo a blíží se ceně low-endových PDA. Klávesnice ale přesto může mít svůj půvab - a to zejména u lidí, kteří často střídají značku PDA a potřebují univerzálnější řešení, a pak taky u majitelů modelů, kde si dnes externí klávesnici nepořídí (třeba nové modely Clié - řada "T" má jinak "přislíbenu" klávesnici až na podzim...).

A úplně posledním argumentem pro koupi této klávesnice může být nepřehlédnutelný fakt, že to může být na hodně dlouho poslední klávesnice, kterou budete muset kupovat, půjde totiž s vámi všemi dalšími PDA s IrDa...