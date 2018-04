PocketStrippers - na displeje PDA míří tvrdší erotika

Erotická puzzle

Firma dala v závěru roku na Handangu do prodeje přímo smršť erotických puzzle. Je-li vám nad 18 let, můžete si za $7,95 zakoupit jednu ze 14 puzzle (nebo hned všechny?). Upoutávkové obrázky jsou pochopitelně cenzurovány, jsou však i tak dostatečně výmluvné. Můžete skládat kostičky 3x3, 4x4, či 5x5, hraje se to jako u nás populární "patnáctka" (modelkám je ale pochopitelně víc :-).

Strip BlackJack v přípravě

Firma chystá Black Jack pro PocketPC a bude to prý taková bomba, že můžete přijít o šatstvo i vy ( obrázek vpravo ), nejen modelky ( vlevo ) na vašem displeji. Ke stažení prý bude za 14 dnů. PalmOS verzi chystá firma později.

Je to ještě erotika, nebo už pornografie?

Pohled na některé obrázky z her StripPuzzle vyvolává určité pochyby, ale my se zde do nějakého podrobného rozboru tohoto problému pouštět rozhodně nebudeme...

Řekl bych, že Roucky Mountain Ventures balancuje záměrně na hraně. Rozhodně není první firmou, která produkuje lechtivý software pro PDA - různé svlékací Pokery, BlackJacky a jiné byly na všech platformách ke stažení už dříve. Upoutávací obrázky jsou ostatně k vidění na Handangu, tradičně puritánský PalmGear by asi s nimi měl určité problémy...

Je jasné, že s rostoucími možnostmi handheldů (zejména jejich displejů, rychlostí a multimediálních dovedností) se vlna erotiky PDA nevyhne. Nemá smysl nad tím hloubat, je-li software dobře a rafinovaně připravený, užívejte si ho!