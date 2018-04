PocketPhone Card pro HP Jornadu 560

Korejská firma Be Interactive připravila pro majitele kapesních počítačů HP Jornada série 560 velmi zajímavý doplněk v podobě mobilního telefonu s připojením přes Compact Flash kartu typu I a vlastní baterií s kapacitou 500 mAh. Doplněk se nazývá jednoduše PocketPhone Card a kromě verze pro sítě typu CDMA 2000 by měla být k dispozici i "evropská" GSM verze. Interní baterie PocketPhone Card sice není nijak zvlášť velká, na druhou stranu je ale velmi tenká a měla by vydržet zhruba 2,3 hodiny telefonování nebo 40 hodin v režimu stand-by, dobitá je pak za dvě hodiny. Za zajímavost lze považovat i integrovaný vibrátor, samozřejmostí je pak vlastní reproduktor s frekvenčním rozsahem 400 MHz - 1 kHz a hlasitostí max. 43 dB. Rozměry modulu PocketPhone Card jsou 62 x 57 x 17 mm, hmotnost není udávána. Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout, jak vlastně HP Jornada s přidaným modulem vypadá (jedná se o verzi pro sítě CDMA 2000), podrobnosti o dodávaném software zatím bohužel též nejsou známé, stejně jako cena PocketPhone Card.