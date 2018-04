PocketPC za babku - HP iPaq h1910

Nový HP iPaq h1910 lze nazvat pokračovatelem této řady, přináší však spoustu kompromisů a prošlo zeštíhlovací kůrou. Nemůže se rovnat špičkovým PocketPC svojí výbavou, protože neobsahuje duální slot pro rozšíření, nejrychlejší procesor, nemá mnoho paměti RAM, žádné bezdrátové propojení s okolím atp. To, čím ale dokáže uspokojit trh, je jeho cena, která je 299 USD a se speciálním kupónem ho můžete získat již za 249 USD!

Na vrchu zařízení nalezneme paměťový slot na SD / MMC karty (bohužel není kompatibilní s jinými zařízení SDIO), stylus, mikrofon, výstup na stereofonní sluchátka a tlačítko pro zapínání se zabudovanou LED diodou tichého alarmu.

Stylus je malý, lehký a připomíná “šťouchátko do uší”. Konektor pro sluchátka je však také zvláštní, není to klasický JACK 3,5, ale jeho menší bratříček JACK 2,5, takže běžná sluchátka do něj nestrčíte, naštěstí jsou výrobcem dodávány "pecky".