PocketPC 2003 - jen malé změny

Na konferenci Mobility Developer Conferences nabídl Microsoft první informace o svém novém Pocket PC 2003. Microsoft údajně chystal na tomto setkání již první oficiální představení, zpoždění ve vývoji nakonec způsobilo, že byly podány jen kusé informace. To jsou však jen dohady vycházející z přímé účasti samotného Billa Gatese.

Vývojáři přesto částečné informace obdrželi. Pocket PC 2003 s kódovým názvem Ozone nebude převratnou novinkou a je to spíš velká záplata předchozího PocketPC 2002 - odstraní některé jeho chyby a přinese spíše jen drobná vylepšení.

PocketPC vývojářům byl umožněn přístup do nástroje, který umožní při tvorbě aplikací plně využívat výhod procesorů XScale, který se dnes nachází ve většině moderních PPC handheldů. Problémem ale je, že podle prvních neoficiálních informací tyto aplikace nepoběží pod PocketPC 2002. Zpětná kompatibilita aplikací bude sice zachována tím, že vývojáři mohou nadále vyvíjet pro PocketPC 2002 a jejich produkty na PocketPC 2003 poběží, aplikace "PocketPC 2003-enhanced" ale na PPC 2002 fungovat nebudou.

Situace bude asi vzdáleně připomínat situaci u PalmOS, kde nyní vznikají aplikace s "armlets", nespustitelné na PalmOS 4 a starších.

Microsoft se rozhodl odložit některé nové schopnosti (jako třeba implementace ovládání hlasem) až do dokončení .NET verze PocketPC, což je očekáváno do dvou až tří let.

Poznámka

Tento článek vznikl s využitím informací na serveru Brighhand. Redaktoři sami uvádějí, že mají tyto údaje "z druhé ruky", tedy z neoficiálních zdrojů po konferenci Microsoft Mobility 2003 v New Orleans. Takto k ním, prosím, zatím přistupujte. Další MMobility začínají příští týden v Paříži, je možné, že se odtud dozvíme víc.