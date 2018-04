PocketMusic 2.0, WinAmp pro Pocket PC?

O přehrávače audio souborů rozhodně není na Pocket PC a dalších kapesních počítačích nouze. Multimediálně navržené PDA obvykle mají svůj vlastní audioplayer, což samozřejmě platí i u Pocket PC a dalších kapesních počítačů s operačním systémem Windows CE. Interní audio přehrávače jsou u Pocket PC většinou umístěny v paměti ROM nebo Flash ROM a jejich upgrade je většinou záležitostí samotného Microsoftu. Protože ale existuje řada "nezávislých" audioplayerů, nemusíte se spokojit s možnostmi Windows Media Playeru Pro Pocket PC.



Jedním ze špičkových přehrávačů audio souborů je PocketMusic společnosti Pocket Mind Software. Základní verze přehrávače je nabízena zdarma a nemá žádná omezení ve funkčnosti. PocketMusic umí ve freewarové verzi přehrávat pouze MP3 soubory, což ale určitě bude řadě jeho uživatelů stačit. Modifikovatelné uživatelské prostředí programu ve verzi 2.0 je v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině, časem se pravděpodobně objeví další jazykové verze. PocketMusic 2.0 by měl umět přehrávat všechny MP3 soubory s libovolným konstantním nebo variabilním datovým tokem (bitrate) včetně těch nestandardních nedodržujících normy ISO. Zkoušel jsem řadu MP3jek s různými bitrate (CBR i VBR) a nesetkal jsem se při jejich přehrávání s žádnými problémy. Skladby nemusí být uložené v adresáři "My Documents" a můžete je mít v libovolném adresáři v interní paměti Pocket PC nebo kdokoliv na paměťové kartě. PocketMusic 2.0 obsahuje i 10-pásmový ekvalizér (jeho nastavení ale nelze ve freewarové verzi programu ukládat do jednotlivých profilů) a grafický Spectrum Analyzer / Visualizer s analogickou funkcí například u WinAmpu. Samozřejmostí je editor playlistů, fullscreen mód a ovládání přehrávače s hardwarovými tlačítky Pocket PC.

























Pokud se nespokojíte s možnostmi freewarové verze PocketMusic, můžete si za 20 USD koupit komerční verzi přehrávače. Tzv.(opět pro Pocket PC 2002/2003) obsahuje samotný přehrávač anabízející několik dalších funkcí rozšiřujících možnosti freewarové verze PocketMusic. Konkrétně se jedná například o podporu WMA souborů, kterou má mimo interního Windows Media Playeru jen malý počet audio přehrávačů pro Pocket PC. Přehrávání WMA audio souborů ovšem nefunguje na starších Pocket PC s procesory MIPS a SH3 (přehrávání MP3 ano), které nejsou navrženy alespoň dle specifikací Pocket PC 2002. Dalším bonusem je u Feature Packu podpora OGG souborů a univerzální ekvalizér pro MP3, WMA a OGG hudební soubory. Oceníte možná i možnost použít skiny z WinAmpu 2.x, kterých je na internetu mnoho tisíc.U komerční verze PocketMusic 2.0 najdete i bookmarky usnadňující navigaci a přehrávání při větším množství souborů v různých adresářích. Ekvalizér nabízí slušnou řádku předvoleb a imitací hudebních módů jako například obligátní zvýraznění basů, které ale samozřejmě vynikne pouze u sluchátek nebo na připojeném tuneru. Protože lze všechna nastavení ekvalizéru uložit, nic nebrání vytvoření vlastního hudebního profilu. To ale pořád ještě není všechno. Feature Pack obsahuje i editor ID3 tagů u MP3 souborů a rozšířeného správce playlistů pro management knihoven audio záznamů. Při přehrávání skladeb může být displej Pocket PC vypnutý (což umí i freewarová verze programu), což ale patří mezi základní vlastnosti většiny audioplayerů pro kapesní počítače. PocketMusic lze ovládat přímo přes hardwarová tlačítka Pocket PC, kterým můžete ve Feature Packu přiřadit téměř libovolnou funkci přehrávače. Pokud je to zapotřebí, lze funkci hardwarových tlačítek vypnout.PocketMusic je v mnoha směrech vynikající audioplayer. U freewarové verze se ale musíte smířit s výraznými omezeními nejen ohledně podporovaných formátů souborů, ale také v rozsahu ovládání a používání přehrávače. Nechcete-li obětovat 20 USD za komerční verzi programu, klidně na PocketMusic 2.0 zapomeňte. I novější verze Windows Media Playeru totiž umí přehrávat MP3 soubory a od verze 8.x nabízí solidní komfort používání stejně jako několik dalších audioplayerů pro Pocket PC, o kterých jsme už na Palmare psali.