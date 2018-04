PocketKIM - napište KAM a on vypočte KUDY (recenze programu)

PDA a GPS jsou třípísmenné zkratky, které možná mnoha lidem ani dnes nedávají nějaký valný smysl, nicméně mezi čtenáři Palmare asi většina ví, oč jde. Už jen proto, že jsme se na stránkách našeho serveru mnohokrát touto problematikou zabývali a vložíte-li si ve vyhledávacím okně "GPS", vychrlí na vás vyhledávač docela obstojný počet článků na toto téma.

Jednu věc je ovšem třeba uznat. Většina článků na téma PDA a GPS patří do rubriky PalmOS a platformu PocketPC jsme v této souvislosti dosud tak trošku zanedbávali, což chceme napravit. Naše recenze se tedy budou týkat mapového a navigačního software pro PocketPC platformu. Zaměříme se na dva produkty, které pokrývají naši republiku a jsou šířeny tuzemskými výrobci, jedná se o vektorový PocketKIM a rastrový SmartMaps, jehož recenzi si můžete přečíst v některém z nadcházejících dnů.





PocketKIM

O sestřičce tohoto programu, kterou je verze pro PalmOS zařízení (PalmKIM) už jste si u nás mohli přečíst:

Dnes tedy bude řeč o verzi pro PocketPC handheldy PocketKIM, který jsem nějakou dobu používal a tento článek tedy neberte jako marketingové lákadlo, spíš jako několik postřehů z reálného provozování tohoto programu.

Výrobcem PocketKIMu je forma TRANIS. PocketKIM je univerzální vektorový program umožňující plánování tras vozidel a navigaci. Po připojení GPS k PDA zobrazuje polohu mapě a z PDA se tak stává komplexní navigační systém.

PocketKIM pro ČR se prodává ve třech verzích:

CZ - s mapou ČR a Prahy za 1.500 Kč

CZ M - s mapou ČR a plány 72 měst za 3.300 Kč

CZ Pro - s mapou ČR a plány 140 měst za 4.900 Kč

Pro Slovenskou existuje PocketKIM ve dvou verzích - SK s mapou SR a plánem Bratislavy za 1.300 Kč a SK Pro s mapou SR a plány 38 měst za 3.900 Kč.

(pozn. - všechny ceny jsou bez DPH)

Tolik k technickým a obchodním údajům. Dodejme jen, že na odzkoušení aplikace nabízí Tranis funkční demoverzi, kterou najdete na tomto místě v sekci "downloady". Ta obsahuje méně podrobnou mapu ČR (pouze 1375 bodů), plán města Karlovy Vary, nejvýše 3 místa v zadání trasy a neumožňuje automatické přepočítání a záznam trasy. Na tomtéž místě najdete i podrobný manuál k programu.

PocketKIM je především mapa

PocketKIM je vektorová mapa silniční sítě, podle variant ještě může obsahovat plány uličních sítí velkých měst spolu s databází ulic. O přednostech a slabinách vektorových map bylo již napsáno hodně slov, takže zde si jen připomeňme, že jsou na jednu stranu nenáročné na paměť, rychlé na vykreslování, umožňují snadné plánování cesty. Na stranu druhou neskýtají vektorové mapy tak perfektní přehled jako mapy rastrové, silnice jsou v nich vždy určitým zjednodušením a nepřesnost roste s úrovní zvětšení. Pro účely cestování a orientace v silniční síti ale nejsou tyto problémy zásadní. Programu bych jen mírně vytknul, že neumí nastavit ručně úroveň detailu při zoomování (třeba dle tříd silnic), rychlost vykreslování je ale obstojná a není to zásadní nedostatek. Další příležitostí k rozvoji programu mohou být i chybějící vrstvy.

U těchto typů aplikací je samozřejmě důležitá včasnost aktualizací podkladů a map. Jednou se mi stalo po cestě Brnem, že PocketKIM neměl zaznamenánu novou čtyřproudou spojku v Králově Poli a jednou mne v Řečkovicích navigoval "rovně" proti řadě stojících domů :-) Jinak jsem byl s přesností dat docela spokojen, jen u některých okresních silnic té nejnižší třídy se nepřesnost se zvětšením ještě trošku zvyšuje a v programu není samozřejmě řada místních komunikací v obcích, které leckdy vypadají jako silnice, končí ale s řadou domů v poli...

V databázích lze samozřejmě vyhledávat, a to místa i ulice. Vybrané položky z databází můžete ukládat do "oblíbených" a snadno je tak používat třeba při plánování trasy (viz další bod). Do mapy si můžete přidávat svoji značku, abyste si příště usnadnili orientaci na nějaké místo. Vadilo mi ale, že si nemohu přidat nalezenou ulici (své bydliště) do zadání, jen nejbližší bod, který se v dané ulici nemusí nacházet.

Plánování trasy

PocketKIM je ideální doplněk každého šoféra, který něco najezdí po naší republice. Umožňuje plánovat trasy, a to dokonce ve dvou variantách - jako provozně výhodnou (snaží se optimalizovat trasu na silnice lepších tříd) a nejkratší (což je nejkratší trasa mezi místem odjezdu a příjezdu). Trasu lze zpřesňovat i o průjezdní místa, ukládat i znovu vyvolávat. Součástí výpočtu trasy je i vzdálenost v kilometrech. Chybí zde ale časy průjezdů a kdysi mnou testovaný TomTom Route Planner uměl ještě nalézt "alternativní" trasu, což ale byla cekem zbytečná funkce.

Vypočtená trasa ovšem slouží nejen k účelům statistiky (kolik kilometrů je vypočtená vzdálenost k cíli a kudy se tam jede). Ve spojení s GPS modulem můžete vypočtenou trasu použít ke skutečné navigaci během jízdy. Program vám zobrazuje vypočtenou trasu na mapě a vy se tak můžete řídit jeho doporučeními. Za tímto účelem umí program několik velmi příjemných věcí:

modře obarví trasu, po které máte jet

trasu, po které máte jet upozorní vás na odbočku z hlavního směru, a to volitelně zvětšením křižovatky a zvukovými signály. Ty jsou celkem tři, můžete si je nastavit na libovolné metry

z hlavního směru, a to volitelně zvětšením křižovatky a zvukovými signály. Ty jsou celkem tři, můžete si je nastavit na libovolné metry upozorní vás, když sjedete z určené cesty a pokud pokračujete v jízdě, tak předpokládá, že víte co děláte a zbytek cesty přepočítá podle aktuální trasy. Můžete si nastavit, po kolika metrech jízdy po špatné trase vás PDA začne varovat a zda má automaticky přepočítat zbytek trasy

a pokud pokračujete v jízdě, tak předpokládá, že víte co děláte a podle aktuální trasy. Můžete si nastavit, po kolika metrech jízdy po špatné trase vás PDA začne varovat a zda má automaticky přepočítat zbytek trasy informuje vás o příštích křižovatkách , zbývající vzdálenosti k cíli a přibližném času dojezdu k němu

, zbývající k cíli a přibližném času k němu projetou trasu si můžete zaznamenat a využít třeba v Knize jízd Tranisu

během jízdy si můžete zvolit typ zobrazení, kdy se mapa otáčí podle aktuálního směru jízdy. Vy tak vidíte na mapě pohled, který vypadá vždy jako směr, kterým právě jedete a nemusíte řešit, zda odbočení šikmo vlevo dolů na mapě je vlastně faktickým odbočením doprava apod.. Je to užitečné třeba při průjezdu neznámým městem

Navigační modul se samozřejmě stará i o další věci obvyklé v těchto programech - tedy:

posunuje mapu a zobrazuje vaši aktuální polohu a šipkou směr jízdy

a zobrazuje vaši aktuální polohu a šipkou směr jízdy může zobrazit GPS údaje - polohu, nadmořskou výšku, rychlost, kurz. Data lze vidět ve volitelných lištách, či přímo v mapě na pěti různých místech:

- vlevo nahoře vzdálenost do cíle v km a doba dojezdu (kliknutím se změní v čas příjezdu)

- vpravo nahoře je šipka ukazující sever (máte-li režim otáčení mapy po směru jízdy)

- vlevo dole je okamžitá rychlost v km/h

- dole uprostřed je další místo na trase dle itineráře + jeho vzdálenost

- vpravo dole je indikace signálu GPS + počet satelitů

- polohu, nadmořskou výšku, rychlost, kurz. Data lze vidět ve volitelných lištách, či přímo v mapě na pěti různých místech: - vlevo nahoře vzdálenost do cíle v km a doba dojezdu (kliknutím se změní v čas příjezdu) - vpravo nahoře je šipka ukazující sever (máte-li režim otáčení mapy po směru jízdy) - vlevo dole je okamžitá rychlost v km/h - dole uprostřed je další místo na trase dle itineráře + jeho vzdálenost - vpravo dole je indikace signálu GPS + počet satelitů mapou můžete zoomovat na různé úrovně zvětšení

na různé úrovně zvětšení podporuje jednotky Patriot (to jsem netestoval)

(to jsem netestoval) umí přepnout na noční režim zobrazení, což je skvělá věc šetřící nejen vaše oči!

Obsluha programu

Při používání aplikace v automobilu je samozřejmě kritický požadavek na snadnou obsluhu aplikace, protože zaměření pozornosti na klikání stylusem na nějaké titěrné místo displeje při jízdě by mohlo být hodně nebezpečené. Tvůrci aplikace využívají hardwarová tlačítka, kterým můžete přiřadit různé funkce, zásadním řešením je používání obrazovek rychlých tlačítek, kterými můžete ovládat podstatné funkce programu bez pera pomocí prstů (samozřejmě, že fólie na displeji je nezbytností). Aplikace používá tři sady rychlých tlačítek, která se při používání aplikace rychle naučte, protože výrazně přispívají ke komfortu obsluhy a zejména k bezpečnosti vaší i ostatních účastníků silničního provozu!

Závěr

PocketKIM je již z prvních dětských nemocí odrostlý solidní program, který snese srovnání se zahraniční konkurencí ve své třídě. Má pokrytou Českou republiku i Slovensko, pokud se však chystáte jinam, PocketKIM vám zatím moc nepomůže. Výhodou je ale ve vyšších verzích zmapovaná síť ulic 72, resp. 140 měst, to je vynikající funkce, která výrazně zvyšuje užitnou hodnotu tohoto programu.

Já jsem během několika týdnů testování narazil na několik drobností a připomínek, které jsem uvedl v recenzi. Jinak mi aplikace fungovala bez problémů (testováno na Yakumo Delta 300 GPS s SD kartou) a sloužila k plné spokojenosti.