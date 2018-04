PocketGB, aneb jak udělat z Pocket PC herní konzoli

PocketGB je vskutku zajímavé dílko. Jedná se totiž o modulární multiplatformní emulátor umožňující na Pocket PC emulovat herní platformy respektive konzole GameBoy (včetně verzí Color GameBoy a Super GameBoy), NES, Sega Master System, Sega GameGear a NEC TurboGrafx16/PC-Engine. Emulátor není na rozdíl od volně šiřitelného PocketClive zdarma, za jednotlivé emulace je nutno zaplatit 20 USD. Moduly jsou celkem čtyři podle jednotlivých emulací - GameBoy, NES, MasterSystem/GameGear a TurboGrafx16, cena posledního jmenovaného ale není nikde uváděna, takže je buď modul zdarma, nebo ještě nebyla jeho cena stanovena. PocketGB existuje ve verzích pro Pocket PC, Palm-size PC (s Windows CE 2.11) a HPC Pro (taktéž s Windows CE 2.11), k dispozici jsou verze pro procesory StrongARM, MIPS a SH3/SH4, samostatná je pak verze pro "levobočka" Casio BE-300.















O samotné emulaci toho nelze vzhledem k různorodosti jednotlivých modulů říci příliš mnoho, stěžejní informací pro všechny znalce emulátorů by ale mělo být, že emulace GameBoye je založena na portu emulátoru Virtual GameBoy (označovaného většinou pouze jako VGB) od Marata Fayzullina, Master System/GameGear je port emulátoru MasterGear a TurboGrafx16 pak port emulátoru iNES. Pokud se emulátory alespoň trochu zabýváte, jistě jste o těchto programech už slyšeli, jedná se totiž v podstatě o to nejkvalitnější, co vůbec lze sehnat. PocketGB pochopitelně emuluje zmíněné herní konzole včetně podpory stovek či tisíců barev (podle displeje PDA) a více či méně kompletní emulace zvuku (vyjma modulu TurboGrafx16), podporováno je i ukládání snapshotů, mapování kláves, virtuální gamepad a další nezbytné věci. Pokud Vás zajímá emulace GameBoy Advance (GBA), možná Vás nenechá klidnou informace, že GBA modul už existuje v alfaverzi a po jeho dokončení bude v budoucnu též k dispozici.