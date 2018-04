PocketCM Keyboard: klávesnice ve stylu iPhone i pro vaše WM zařízení

Vestavěné softwarové klávesnice WM komunikátorů jsou na pohodlné a hlavně rychlé psaní dosti nevhodné. Jednotlivé klávesy jsou totiž drobné, a tak se bez dotykového pera zkrátka neobejdete. Snadným východiskem jsou odpovídající aplikace třetích stran, kterých je dnes dostatek.

Dnes si představíme vynikající počin tvůrce jménem Quentin Pouplard, který stojí za volně šiřitelnou softwarovou klávesnicí ve stylu Apple iPhone.

Instalace a základní nastavení

Po stažení příslušného CAB archivu a instalaci, která bude paměť vašeho zařízení stát asi 300 kB, můžete kvality klávesnice ihned ověřit při první SMS nebo psaní poznámek. Soft reset zařízení tedy není po instalaci nutný, přesto doporučujeme vstoupit do menu Nastavení (Settings)/Zadávání (Input) a zde v možnostech nastavit český layout.

A psaní může začít...

Nyní je vše připraveno, a tak může pohodlné psaní na PocketCM Keyboard začít. Několik neotřelých funkcí navíc zajišťuje, že si novou klávesnici doslova zamilujete. Všech sedmadvacet písmen abecedy je zde situováno do čtyřech řádků. Kromě velkého mezerníku nechybí shift, backspace, enter a tlačítko pro přepínání na blok s čísly a diakritikou. Jednotlivé klávesy jsou dostatečně rozměrné, a tak si vystačíte i bez stylusu. Na psaní dvěma palci ale mohla tlačítka ještě trochu narůst.





V předchozím odstavci jsme zmiňovali několik velmi příjemných funkcí, takže si je teď představme. První není ani tak funkce jako vlastnost. A tou je rychlost odezvy, klávesnice reaguje opravdu svižně, i přepínaní mezi jednotlivými módy je prakticky bleskové.

Pokud přes klávesnici přejedete prsty, aktuální stisknuté tlačítko se plynule mění. Je to tedy podobné jako na skutečné klávesnici s tím rozdílem, že se stisknutá písmena (tlačítka) ihned nepíší, ale pouze zaktivují (aktivní písmeno je vyobrazeno v bublině). Tato funkce je velmi užitečná a značně redukuje možné překlepy.





Unikátní funkcí je chytrý systém psaní, který kromě zadávaných písmen sleduje i písmena okolní a neustále uživateli nabízí jejich nejpravděpodobnější kombinaci. Nabízená slova se pak zobrazují v rámečku, stiskem mezerníku slovo akceptujete. Spoléhá se přitom samozřejmě na slovník, který najdete v TXT formátu v adresáři programu. Nová slova se ihned do slovníku připisují. A co víc, můžete je přidávat také zkopírováním do daného textového souboru. Potřebné funkce kopírovat a vložit se realizují jednoduše podržením klávesy enter.





Pokud vás defaultní vzhled klávesnice omrzí, pak si v nastavení jednoduše vyberete jiný z předdefinované pětice skinů (skin s označením Touch nabízí díky absenci mezer největší tlačítka). Aplikace je určena pro všechny kapesní počítače na systému Windows Mobile 5.0 a 6, podporováno je také VGA rozlišení.

Závěr

PocketCM Keyboard je velmi dobrou aplikací, která je díky podpoře české diakritiky a několika unikátním funkcím skvělým pomocníkem. Pomocníkem, za jehož služby se neplatí.

Stahujte zde