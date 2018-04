PocketClive - emulátor ZX-Spectra pro Pocket PC

PocketClive od Anderse Homlberga je sice dostupný už delší dobu, teprve současnou verzi 2A, dokončenou koncem ledna, je ale možno nazvat plnohodnotným emulátorem ZX-Spectra pro Pocket PC. Emulátor je adaptací unixového ZX-Spectrum emulátoru FUSE, takže jeho zdrojový kód je stejně jako celý emulátor k dispozici zdarma. PocketClive 2A je opravdu chlapík k pohledání, rozsah podporovaných verzí Spectra je totiž až na klony ZX-Spectra takřka kompletní. S emulátorem můžete na Pocket PC "provozovat" ZX-Spectrum 48K, Spectrum 128K, Spectrum +2 a +3, k dokonalému komfortu už chybí jen podpora diskových snapshotů. PocketClive existuje ve verzích pro procesory StrongARM, MIPS a SHx, zdrojové kódy jsou k dispozici pod GNU Public licencí. Součástí emulátoru jsou pochopitelně i nezbytné ROMky, jejichž copyright sice stále vlastní Amstrad, pro autory a uživatele emulátorů jsou ale volně k použití.





PocketClive umí pracovat se snapshoty ve formátech SNA, Z80 a "kazetovými" snapshoty ve formátech TAP a TZX, podporováno je i ukládání snapshotů ve formátech Z80. Emulace beeperu ZX-Spectra je pochopitelně kompletní, stejně jako emulace zvukového čipu AY ve vyšších verzích Spectra, emulován je i Kempston joystick. Protože PocketClive zatím neumí Spectrum emulovat v landscape módu "na šířku" a horizontální rozlišení displeje Pocket PC (240x320 bodů) je o něco nižší než rozlišení ZX-Spectra (256x192 bodů), nabízí emulátor několik možností při zobrazování - SHRINK (vynechání každého 16-tého pixelu), ALIGN MIDDLE (vynechání 8 pixelů vpravo a 8 pixelů vlevo), ALIGN LEFT (vynechání 16 pixelů vpravo) a ALIGN RIGHT (vynechání 16 pixelů vlevo). Rychlost emulace lze nastavit pomocí vynechání definovaného počtu snímků při zobrazování, volba FULL znamená 100% rychlost (na iPAQu). Emulátor nabízí i nastavení hlasitosti zvuku a tzv. uživatelem definovaný joystick, což je možnost nadefinovat si vlastní klávesy na softwarové klávesnici, imitující klasickou klávesnici ZX-Spectra 48K "gumáku", (viz obrázky) pro jednotlivé směry pohybů joysticku, střelbu apod.















Protože je PocketClive (stejně jako naprostá většina snapshotů her a systémových programů) k dispozici zdarma, nabízí lidově řečeno hodně zábavy za velmi málo peněz. Snapshoty her si můžete stáhnout porůznu na internetu, slušnou zásobu jich najdete například na největším a nejznámějším serveru věnujícím se výhradně ZX-Spectrum The World of Spectrum , TZX snapshoty pak například na serveru The TZX Vault.