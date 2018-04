PocketBungee - upusťte svůj iPaq

Už jste někdy upustili PDA na zem a rozbili jej? Zejména displeje handheldů jsou věcí poměrně značně citlivou a na prudké pády náchylnou. Opravy nebývají levné (jsou-li vůbec možné) a většina smrtelníků se nad účtem za výměnu displeje chytá za hlavu...

Upadne-li na zem počítač v hodnotě 25.000 korun, je to jistě tragédie (pokud na zemi neleží "peršan"), naštěstí se našla firma ipocketbungee, která vymyslela, vyrábí a prodává zařízení zvané PocketBungee.

Vložíte prostě svůj iPaq do jacketu, připnete pružnou šlí, tu si navlečete na ruku a můžete naprosto bez obav pracovat. Na výběr je několik barev přezky i typ spony, čímž můžete podtrhnout svoji osobitost. PocketBungee můžete koupit za $19,95, vyrábí se však zatím pouze pro iPaqy.

Mám-li hodnotit, tak lze předpokládat, že si tento dobrý nápad svoje příznivce najde.

Znám řadu lidí, kteří intenzivně používají PDA v terénu, často si potřebují něco prohlédnout či vložit (a navíc kdo z nás není tu a tam tak trošku roztržitý...). Pro takového uživatele by takovéto zařízení možná mohlo být přímo darem z nebes! Docela si myslím, že by se "uživilo" i pro jiné počítače, problém by asi byl, jak je k jinému handheldu přichytit.

Zájemci o působivou prezentaci se mohou podívat ještě na malé video (ale pozor na to leknutí v půlce filmu!).