Pocket Tunes, AeroPlayer, nebo RealAudio?

Pocket Tunes

Pocket Tunes byl prvním programem, který definitivně nějaká softwarová firma začala prodávat, jeho konkurent AeroPlayer je stále v betaverzi. Oproti AeroPlayeru má ale jednu výraznou slabinu, umí přehrávat jen soubory formátu Ogg Vorbis (více o tomto formátu najdete v závěru tohoto článku) a WAV, tedy ne přímo nejrozšířenější formát MP3. Přehrávač se pyšní výměnnými skiny, HiRes rozlišením, ARM-native dekódováním souborů a rozhraním s klasickými funkcemi. Vyžaduje OS5, Tungsten T a 14,95 USD poplatku, do konce prosince ale platí speciální cena 5 USD.

Firma Pocket Tunes plánuje rozšíření programu o plug-iny, což by byl krok k přímému přehrávání MP3, zatím však umí pouze Ogg.

Program umí pracovat s oddělenými seznamy písní ("playlisty"). Mezi ovládacími prvky naleznete na liště přehrávání, stop, pauzu, přetáčení, ale rovněž náhodné přehrávání, opakování, hlasitost a vyvážení sterea. Na displeji se zobrazuje čas, frekvence a délka skladby, její název a doprovodný text. Program neumí hrát na pozadí, takže musíte mít otevřenu aplikaci a nemůžete třeba poslouchat hudbu a číst si eKnihu, či pracovat s diářem. Dalším minusem programu je výstupní kvalita skladby, tedy ne že by se hudba nedala poslouchat, ale jsme už zvyklí na lepší...

AeroPlayer - konečně MP3 na Tungstenech!

Včera vydala Aerodrome Software třetí betaverzi přehrávače AeroPlayer. Právě podpora MP3 souborů je asi největším trumfem tohoto software, který dosud uměl přehrávat jen méně rozšířené soubory Ogg Vorbis. MP3 je možné přehrávat pomocí zvláštního plug-inu, vlastní přehrávač nadále podporuje Ogg Vorbis. Druhou novinkou nové bety je podpora skinů. Přehrávač stále funguje jen na Tungstenech, ne na Clie NX. Díky bugu v ROMce Tungstenu ani zde není zvuk valný, Palm tuto chybu slíbil odstranit, vzniká zde ale otázka, zda s tím nečeká až do uvedení svého přehrávače, který připravuje s RealNetworks...

Program umí vypnout displej na úsporu baterií, na plně nabitou baterii prý vydrží přehrát 4-5 hodin hudby, podporuje Ogg/Vorbis, s plug-iny též MP3 a WAV.

Jak je na tom konkurence?

Uživatel modelů Sony s MP3 přehrávačem obdrží při nákupu handheldu software k přehrávání MP3. Srovnatelným modelem k Tungstenu T je řada NX, ke které Sony přikládá AudioPlayer3 a SonicStage, což jsou programy na konverzi a přehrávání MP3 souborů o frekvenci 44,1 kHz a Atrac3. Má podstatné prvky na displeji (plus šest tlačítek na ovladači u sluchátek), má třístupňový MegaBass systém, ochranu sluchu proti nadměrným zvukům, ovládání hlasitosti a opakování. Práce s "playlisty" není příliš rozvinutá, zato však umí hrát na pozadí i úsporně s vypnutým displejem.

Další MP3 PalmOS handheldy jsou od asijských výrobců a na našich trzích se nevyskytují (například Bitspower, Acer či připravovaný Legend). I na starších palmech můžete MP3 přehrávat, musíte ale dokoupit zvláštní (a drahé) příslušenství.

Naopak jako doma jsou MP3 na platformě WinCE/PocketPC a "na stará kolena" se takovéto aplikace objevily na Psionech s Epoc32.

Závěrem

Asi nikdo si nekupuje OS5 model kvůli MP3 přehrávači, na to jsou již jiná a úspornější řešení. Na druhou stranu výhoda zařízení "vše v jednom" je docela zřejmá a při rostoucí kapacitě paměťových karet není od věci si občas nějakou tu MP3 na PDA nepustit. Největší chybu udělal asi Palm, Inc., když nestihl dodat na trh nový model s vlastním přehrávačem, a přinutil tak uživatele hledat (a platit) někde jinde. Paln, Inc. nedávno ohlásil spolupráci s RealNetworks při vývoji Audio Playeru pro Tungsteny, které by měly být na trhu ještě do konce roku 2002. Uvidíme, zda obě firmy svůj slib dodrží, mnoho času na to ale nemají.

O formátu Ogg Vorbis

Ogg Vorbis je audioformát podobný MP3, tedy uložený s účinnou kompresí kvůli úspoře místa. Jako v MP3 se i zde počítá se ztrátovou kompresí, která lidskému uchu běžně nevadí. Od MP3 formátu se OGG liší tím, že není chráněný softwarovými patenty a vývojáři nemusí platit licenční poplatky. Formát má údajně lepší kompresi než MP3 a podrobnější informace o něm najdete zde.

Pro uživatele je důležité, aby měl možnost si převést stávající MP3 soubory do OGG formátu - to umožňují některé desktopové konvertory, z nichž některé jsou zdarma, jako třeba dBpowerAMP, umí to i populární WinAMP